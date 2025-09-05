Ve la luz el libro 'Homenaje a Joaquín González Echegaray' editado por el CEM

El libro 'Homenaje a Joaquín González Echegaray', editado por el Centro de Estudios Montañeses, verá la luz el próximo miércoles, día 10. La puesta ... de largo tendrá lugar a las 19.30 de la tarde, en el salón de actos del Ateneo de Santander. La obra contiene las tres conferencias que se dictaron en 2024, al cumplirse una década de la desaparición del eminente estudioso. Estas lecciones fueron impartidas por los profesores Carolina A. Aznar, Eloy Gómez Pellón y José Luis Ramírez Sádaba. Las ponencias llevaron los epígrafes respectivos: 'Joaquín González Echegaray, decano de los arqueólogos españoles en Tierra Santa'; 'Joaquín González Echegaray en perspectiva antropológica' y la dedicada a su figura y legado como «historiador». En el acto participarán el presidente del CEM, Antonio de los Bueis Güemes, coordinador del ciclo del pasado año y d la publicación, así como prologuista, Fernando Vierna García, y dos de los ponentes, Gómez Pellón y Ramírez Sádaba.

La edición de la obra, con los textos de las conferencias, «ofrece al lector la posibilidad de degustar lo que en aquellos días se escuchó en el Ateneo con la versión escrita de tales intervenciones, más desarrollados los contenidos, una redacción más pulida y la inclusión de las fuentes que los autores utilizaron», en palabras de Vierna.

El ciclo Homenaje a Joaquín González Echegaray se dedicó «no solo a quien fue miembro del Centro de Estudios Montañeses durante más de sesenta años y presidente ocho de ellos en los tiempos de la Transición, sino además a uno de los integrantes del mismo más prolíficos como investigador y como escritor -solo en el ámbito del CEM se confirman 19 conferencias suyas y 24 artículos con su firma publicados en la revista Altamira o en obras colectivas-,que debutó con 'Tribus y ciudades de Cantabria' con tan solo dieciocho años,. Una colaboración en la que incluía la inicial de su segundo nombre, María, como hizo dos años antes en El Diario Montañés, cuando dio a conocer en tres entregas 'Razas de antiguos montañeses', «textos que lo confirmaron como el investigador del Centro de Estudios Montañeses más precoz en la publicación de sus trabajos».