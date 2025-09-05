El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El historiador Joaquín González Echegaray. ROBERTO RUIZ

Ve la luz el libro 'Homenaje a Joaquín González Echegaray' editado por el CEM

El Ateneo de Santander acogerá el día 10 la presentación de la obra del Centro de Estudios Montañeses que contiene tres lecciones sobre el historiador y arqueólogo

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Viernes, 5 de septiembre 2025, 02:00

El libro 'Homenaje a Joaquín González Echegaray', editado por el Centro de Estudios Montañeses, verá la luz el próximo miércoles, día 10. La puesta ... de largo tendrá lugar a las 19.30 de la tarde, en el salón de actos del Ateneo de Santander. La obra contiene las tres conferencias que se dictaron en 2024, al cumplirse una década de la desaparición del eminente estudioso. Estas lecciones fueron impartidas por los profesores Carolina A. Aznar, Eloy Gómez Pellón y José Luis Ramírez Sádaba. Las ponencias llevaron los epígrafes respectivos: 'Joaquín González Echegaray, decano de los arqueólogos españoles en Tierra Santa'; 'Joaquín González Echegaray en perspectiva antropológica' y la dedicada a su figura y legado como «historiador». En el acto participarán el presidente del CEM, Antonio de los Bueis Güemes, coordinador del ciclo del pasado año y d la publicación, así como prologuista, Fernando Vierna García, y dos de los ponentes, Gómez Pellón y Ramírez Sádaba.

