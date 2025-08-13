La Machina Teatro suma hoy 'Medea' a 34 años de trayectoria y casi 60 producciones

La primera puesta de largo, 'El Aprendiz', montaje basado en 'El sótano' de Thomas Bernhard, está fechada en 1991. La última se alumbró a ... principios del presente año: 'Tonada', 'Palabra, Música y Escena en el Camino'. La Machina Teatro, compañía concertada con la Universidad de Cantabria y apoyada por la Consejería de Cultura, el Ayuntamiento de Santander y el Inaem, suma esta noche en la Sala Pereda una nueva producción enmarcada en el Festival Internacional de Santander

Juega en casa pero su 'Medea', el montaje sobre la tragedia de Eurípides, se asoma con la proyección del FIS. Son 34 años de trayectoria y cerca de sesenta montajes, estrenos, producciones, o versiones en muy diversos formatos para la infancia, jóvenes, adultos, de sala y de calle, además de crear acciones e intervenciones especiales. Con sus espectáculos, la compañía ha recorrido toda la geografía española, participando en los más importantes festivales de teatro, formando parte de las programaciones de redes y circuitos y realizando giras por todas las comunidades autónomas.

Asimismo, ha tenido una presencia internacional representando sus espectáculos en festivales de Brasil, Estados Unidos, Portugal, Bosnia-Herzegovina, Italia, Gran Bretaña y Guinea Ecuatorial, algunos de ellos de la relevancia del FITEI de Oporto, Teatro Experimental de El Cairo, o el Lyon's Theatre- Festival. La Machina vuelve a levantar así el telón con la obra, en versión y dirección de Iñaki Rikarte y con las localidades de venta anticipada agotadas para ambas sesiones.

Una coproducción del Festival, la UIMP, Cultura, la Sociedad Regional y la compañía con Francisco Valcarce al frente, director durante 39 años del Aula de Teatro de la Universidad de Cantabria, hasta su reciente jubilación, y de la Muestra Internacional de Teatro Contemporáneo de Santander.

El reparto del montaje está configurado por Patricia Cercas, Ivana Heredia, Fernando Madrazo, Elena Martinaya, Miguel Meca y Manuel Menárguez, con escenografía y vestuario de Ikerne Giménez, iluminación de Félix Garma y sastrería de Ana Sotorrío. Con producción del propio Valcarce, Víctor Lorenzo y Jorge Ibáñez componen el equipo técnico, con música y espacio sonoro a cargo de Luís Miguel Cobo, construcción de escenografía de Alberto Huici, fotografía de Áureo Gómez, y Marta López Royano como ayudante de producción. Iratxe Jiménez-Travesías Culturales es la encargada de la distribución, con el estudio Pizzicato como responsable del diseño gráfico.

Agenda del FIS Hoy. Sala Pereda. Estreno de 'Medea'. La Machina Teatro. A las 20 horas. Montaje en versión y dirección de Iñaki Rikarte de la tragedia de Eurípides. Reparto Patricia Cercas, Ivana Heredia, Fernando Madrazo, Elena Martinaya, Miguel Meca y Manuel Menárguez.

Hoy. Marcos Históricos. Santuario de la Bien Aparecida. A las 20.15. Protean Quartet.

Iñaki Rikarte, actor que trabajó en el Centro Dramático Nacional y en la Compañía Nacional de Teatro Clásico, en una decena de montajes, y que en Euskadi ha colaborado regularmente con la compañía Tanttaka, ha dirigido espectáculos para distintas agrupaciones: Kulunka Teatro, Teatro Paraíso... Algunos de sus textos teatrales son 'Gris Mate' (2005), 'Sísifo B' (2009), 'Quitamiedos' (2012) y 'Herencia' (2020). Entre los premios que han reconocido su labor destacan el Max en dos ocasiones (Supernormales y Forever), Talía o el Premio José Luis Alonso de la ADE. Destaca la campaña navideña realizada en el Teatro Español de Madrid.

Ampliar Protean Quartet protagoniza, hoy y mañana, los Marcos Históricos. FIS

La programación del FIS en lo que se refiere a los Marcos Históricos avanza en su recorrido por Cantabria. Hoy viaja al Santuario de La Bien Aparecida y mañana a la Iglesia de San Pedro en Noja, con Protean Quartet. Javier Aguilar y Edi Kotler, violines; Ricardo Gil, viola; y Bruno Hurtado, violonchelo, componen este prestigioso cuarteto de interpretación musical con instrumentos históricos. En el programa reúnen el Cuarteto de cuerda op. 33 n.º 6 en re mayor HOB III:42 de Joseph Haydn, el Cuarteto de cuerda n.º 3 en mi bemol mayor de Juan Crisóstomo de Arriaga y el Cuarteto de cuerda n.º 1 en fa mayor, op.18, de Ludwig van Beethoven.