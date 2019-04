'Meet me in arts', las periferias del sector artístico 'Diógenes Visual', 2012-actualidad. Técnica mixta. Palo Pez, (Santander, 1980) / pPrograma Arko/nocapaper La Sala Bretón de Astillero exhibe la exposición que clausura el proyecto, y que itinerará a Madrid el próximo otoño GUILLERMO BALBONA SANTANDER. Viernes, 19 abril 2019, 11:31

Concebida como «una poderosa herramienta que favorece la difusión del trabajo artístico, el análisis profesional, el pensamiento crítico, la reflexión en torno a proyectos y el asesoramiento individualizado», el programa de visionado de porfolios 'Meet Me in Arts', llega a su fin con una exposición. La actividad, que se puso en marcha el pasado año, en la que los participantes pudieron interactuar y compartir sus proyectos con profesionales del medio y otros artistas visuales, se fundamentó en un objetivo claro para los creadores: «La posibilidad de mostrar y analizar los proyectos de los creadores de la mano de un equipo formado por gestores, comisarios, galeristas y coleccionistas, en un entorno de creación, favoreciendo el diálogo con otros artistas, el trabajo colaborativo y la creación de contactos que fortalezcan el tejido profesional». La muestra que cierra el proyecto abordado por Laura Cobo y Noemí Méndez, es decir, ARKO y Nocapaper, respectivamente, fruto de este Primer Programa 'Meet me in arts', quedará inaugurada hoy en la Sala Bretón de Astillero.

El proyecto está subvencionado por la Dirección General de Cultura y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Astillero y su red de espacios culturales del que forma parte El Almacén de las Artes, escenario de la actividad que se desarrolló el pasado otoño. La pasada edición del programa 'Meet me in Arts', abordado por las empresas cántabras ARKO Promociones Culturales y Nocapaper Books & More, S.L., dio como resultado una selección de trabajos de jóvenes artistas tras un extenso visionado de porfolios. De este modo, Sue Esteban, Quique Ortiz, Elena de la Rúa, Monika Rhüle, Carol Solar, Paula Prieto, Ventura A. Pérez e Inés García «marcaron la diferencia con sus trabajos» e integran hasta el 26 de mayo la cita en la Sala Bretón de Astillero.

Más de setenta artistas de diversas nacionalidades se inscribieron en la I edición y de ahí, sus responsables, las directoras de las empresas promotoras del evento, Laura Cobo y Noemí Méndez, realizaron una primera selección que desembocó en el visionado de treinta y cinco porfolios por parte de profesionales de la cornisa cantábrica como Juan Riancho, director de Artesantander, y director de la galería Siboney; Jaime Sordo, coleccionista, presidente de 9915; Wendy Navarro, crítica y comisaria; Gema Llamazares, galerista de Gijón; Sergio F. García, Gallery, Bilbao; José Luis de la Fuente, galerista santanderino; y Alexandra García de Espacio Alexandra, Santander. Además contaron con el apoyo de los responsables de las masterclass Carmen Quijano, gestora cultural, diseñadora y docente, y José Luis Serzo, artista plástico, y que dieron como resultado la citada selección de artistas que componen la muestra. La muestra recalará en Madrid, en la sala Maruja Mallo del Centro Cultural de Las Rozas y estudia otra posible itinerancia en la sede de AVAM en Matadero Madrid.

El programa de visionado de porfolios es «una herramienta útil y vital en la trayectoria de los artistas y, en esta edición dentro de nuestra comunidad, se ha demostrado que la calidad de nuestros profesionales es un reclamo para posicionar Cantabria como un punto de referencia en materia de cultura».

La diversidad de técnicas, proyectos, conceptos e inquietudes marca las creaciones de los artistas: Para Sue975(Madrid) «las piezas son, en realidad, sustancias. Apelan a los ingredientes básicos del Universo, tales como el espacio-tiempo y la materia». Inés García Gómez (Bilbao) presenta 'Variaciones de Winterreise', un regreso al origen de la pieza homónima de Schubert «donde se pregunta sobre las condiciones de la existencia y del sentido de la vida». Paula Prieto Fernández de Velasco ( Santander) apuesta por «el inconsciente como medio de conocimiento y la forma como lenguaje». Palo Pez (Santander) reúne el proyecto que comienza hace siete años mientras estudia fotografía documental en La Recámara de Jorge Represa. Monika Rühle (Stuttgart, Alemania) presenta la serie 'Grita!'cuyas imágenes pertenecen a la serie de 52 fotografías en blanco y negro, que la artista hace gritando a la cámara usando un disparador automático.

Y Carol Solar (Santiago de Chile) construye en 'Starry Night' «un escenario íntimo aprovechando las cualidades de las telas, sus colores y sus texturas, un paisaje mínimo de reflexión y meditación».