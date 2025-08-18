El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Potes recupera el brío del verano

Fotos: Alberto Aja / Vídeo: Pablo Bermúdez

Ajenos a lo que sucede en las montañas de Camaleño y en el puerto de San Glorio, los turistas y los vecinos abarrotan el tradicional mercadillo de los lunes

Rafa Torre Poo

Potes

Lunes, 18 de agosto 2025, 17:35

La vida fluye con normalidad en Potes. Ajenos a lo que sucede en las montañas de Camaleño y en el puerto de San Glorio, los ... turistas y los vecinos de Potes abarrotan el tradicional mercadillo de los lunes. Cientos de personas pasean entre los puestos y por las calles de la capital lebaniega. Eso sí, las conversaciones giran en torno al mismo tema: los incendios.

