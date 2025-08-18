Potes recupera el brío del verano
Ajenos a lo que sucede en las montañas de Camaleño y en el puerto de San Glorio, los turistas y los vecinos abarrotan el tradicional mercadillo de los lunes
Potes
Lunes, 18 de agosto 2025, 17:35
La vida fluye con normalidad en Potes. Ajenos a lo que sucede en las montañas de Camaleño y en el puerto de San Glorio, los ... turistas y los vecinos de Potes abarrotan el tradicional mercadillo de los lunes. Cientos de personas pasean entre los puestos y por las calles de la capital lebaniega. Eso sí, las conversaciones giran en torno al mismo tema: los incendios.
Cruzar Potes a estas horas en coche cuesta más de diez minutos. Uno de los municipios más turísticos de la región respira en una de las semanas más altas de la temporada veraniega. A pesar de los visitantes que se marcharon durante el fin de semana «espantados» por el humo y las pavesas que volaban por el aire, la localidad ha recobrado el brío del verano.
