El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio

La melodía alternativa del inicio de curso

Alejadas de los núcleos urbanos, las escuelas y academias son una herramienta fundamental para la enseñanza musical y prueba de ello son los ejemplos de veteranas iniciativas que han formado a cientos de personas durante décadas

Pilar González Ruiz

Pilar González Ruiz

Santander

Lunes, 13 de octubre 2025, 07:15

Comenta

La enseñanza musical tiene en las academias un engranaje fundamental en el desarrollo de los jóvenes músicos del futuro. Cantabria cuenta con numerosos y destacados ... ejemplos de la labor imprescindible que realizan estos centros. El Diario Montañés retrata cuatro casos que ejemplifican esta realidad a la perfección.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    José María Fernández: «Era aberrante lo que se vivía en el laboratorio de Sierrallana, el acoso de las condenadas era diario»
  2. 2

    El tren Santander-Bilbao: dos trazados, 4.000 millones de coste y una rentabilidad cuestionada
  3. 3

    «Di la cara por el PP y me dejaron tirado, el partido me negó el pan y la sal»
  4. 4

    La Olimpiada del Tudanco reúne a 700 reses en Cabezón de la Sal
  5. 5

    Redescubrir Santander a través del Archivo Foto Mazo
  6. 6

    El racinguismo toma Gijón
  7. 7

    Los puntos negros de las inundaciones en Santander
  8. 8 Morante de la Puebla se corta la coleta en Las Ventas y deja huérfano el toreo
  9. 9 El Mercado de los Granjeros vuelve a Maliaño los días 18 y 19 de octubre
  10. 10

    La despedida de una saga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La melodía alternativa del inicio de curso

La melodía alternativa del inicio de curso