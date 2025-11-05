Miguel Ángel García Saro homenajea a Santander en su libro 'Puerto de la Victoria'

Santander se convierte en un personaje más, vivo y cambiante, en 'Puerto de la Victoria' (Uno Editorial), el nuevo libro del autor y abogado Miguel ... Ángel García Saro (Santander, 2000), que se presenta hoy, miércoles, a las 19.00 horas, en la Librería Gil. La obra reúne diez relatos de ficción que, sirviéndose de un contexto histórico real, combinan personajes inventados con figuras históricas y episodios que marcaron distintas épocas de la ciudad. Así, la familia de un centurión romano en un puerto del norte de Hispania en el siglo III; una abadía convertida en catedral; una criatura del mar atrapada en una isla solitaria a la entrada de la bahía; un cementerio inglés enclavado en un barrio residencial; rúas medievales que sobrevivieron al fuego; una biblioteca oculta en las profundidades de los acantilados salpicados por el indómito Cantábrico o una diosa del Olimpo recluida en las entrañas del instituto Santa Clara son algunos de los lugares y personajes que habitan 'Puerto de la Victoria'. «No es un libro sobre Santander, sino dedicado a Santander», advierte el autor, que concibe este volumen como «un modesto homenaje a la ciudad, a sus rincones más emblemáticos, a sus episodios históricos y, sobre todo, a todas las personas que a lo largo de los siglos han habitado este Puerto de la Victoria».

La antología ofrece un recorrido narrativo por el Santander que fue y el que aún permanece en la memoria. Desde el siglo IV hasta la actualidad, los relatos atraviesan etapas fundamentales: el Santander romano que inaugura el libro, el medieval, el de los barcos de la Armada Invencible, el esplendor ilustrado del siglo XVIII -cuando la villa se convierte en ciudad y se abre al comercio ultramarino- o los convulsos y esplendorosos acontecimientos del XIX y XX.

Cada historia adopta un estilo y una voz distintos, y el misterio, a menudo con tintes sobrenaturales o legendarios, actúa también como hilo conductor. «Hay un eclecticismo narrativo intencionado -explica García Saro- porque cada relato pide su propio tono y estructura».

Tres de los textos que integran 'Puerto de la Victoria' han sido ya reconocidos en certámenes literarios: 'Cartas a Isabel', mención especial en la Feria del Libro de Santander en 2023; 'La abadía', Premio Manuel Arce del Consejo Social de la Universidad de Cantabria; y 'El argonauta', galardonado con el Premio José Hierro de Relato del Ayuntamiento de Santander en 2024.

Las ilustraciones

El volumen se enriquece además con once ilustraciones originales de Elena Obregón Díez, realizadas con bolígrafo sobre papel. Cada una acompaña a un relato y está inspirada en los escenarios que describe en un diálogo visual entre palabra e imagen que refuerza el carácter evocador de la obra.

Detrás de cada relato hay un largo proceso de documentación que el autor califica de «tan apasionante como necesario». García Saro ha recurrido a fuentes históricas, archivos y prensa local para recrear con fidelidad los ambientes de cada época.

El resultado es una obra que combina rigor histórico y libertad imaginativa, con guiños a figuras reales como Menéndez Pelayo o Augusto González Linares, y que convierte a Santander en escenario y protagonista. «Todas los relatos parten de la contemplación de la ciudad o de la evocación que me producen sus lugares. Visitar e investigar sobre su historia es capital en mi proceso de escritura», afirma.

Graduado en Derecho y en ejercicio como abogado, García Saro compagina su profesión con la creación literaria. En 2023 publicó 'Tía Tula' y un estudio histórico-jurídico sobre el Real Consulado de Mar y Tierra de Santander.