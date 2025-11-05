El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Miguel Ángel García Saro presenta esta tarde su libro de relatos inspirados en su ciudad. ROBERTO RUIZ

Miguel Ángel García Saro homenajea a Santander en su libro 'Puerto de la Victoria'

El autor y abogado presenta hoy en la Librería Gil una antología de sus relatos que mezcla historia, ficción y misterio con la ciudad como nexo común

Rosa M. Ruiz

Santander

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Santander se convierte en un personaje más, vivo y cambiante, en 'Puerto de la Victoria' (Uno Editorial), el nuevo libro del autor y abogado Miguel ... Ángel García Saro (Santander, 2000), que se presenta hoy, miércoles, a las 19.00 horas, en la Librería Gil. La obra reúne diez relatos de ficción que, sirviéndose de un contexto histórico real, combinan personajes inventados con figuras históricas y episodios que marcaron distintas épocas de la ciudad. Así, la familia de un centurión romano en un puerto del norte de Hispania en el siglo III; una abadía convertida en catedral; una criatura del mar atrapada en una isla solitaria a la entrada de la bahía; un cementerio inglés enclavado en un barrio residencial; rúas medievales que sobrevivieron al fuego; una biblioteca oculta en las profundidades de los acantilados salpicados por el indómito Cantábrico o una diosa del Olimpo recluida en las entrañas del instituto Santa Clara son algunos de los lugares y personajes que habitan 'Puerto de la Victoria'. «No es un libro sobre Santander, sino dedicado a Santander», advierte el autor, que concibe este volumen como «un modesto homenaje a la ciudad, a sus rincones más emblemáticos, a sus episodios históricos y, sobre todo, a todas las personas que a lo largo de los siglos han habitado este Puerto de la Victoria».

