La Muestra de Cine y Creatividad regresa al Centro Botín con 18 cortometrajes

Dieciocho cortometrajes a concurso y la proyección del largometraje 'Los últimos románticos', con introducción y coloquio abierto al público, integran la XI Muestra de ... Cine y Creatividad del Centro Botín que acapara su programación la próxima semana. El certamen se consolida como un espacio para el cine en formato corto, ofreciendo una selección de trabajos nacionales, encuentros con creadores y mesas de debate. Como antesala de la Muestra se proyectará 'Los últimos románticos' cinta dirigida por David Pérez Sañudo, que incluirá una introducción y coloquio abiertos al público. .

Asimismo, el edificio de la Fundación santanderina, en la programación prevista para la próxima semana, continuará descubriendo a Maruja Mallo con la visita experiencia de la mano de Alicia Trueba; y también con la propuesta 'De arte y gusto', una experiencia que combina una visita privada a la exposición con una cena inspirada en su arte en el Café del Centro Botín.

La entidad funde a través del cine creatividad y el talento emergente serán los protagonistas. Como parte de esta propuesta, la XI edición de la citada Muestra, organizada anualmente junto a la productora cántabra Sincio de Pelis y patrocinada por el Ayuntamiento de Santander, la Consejería de Cultura, la Sociedad Regional y la Consejería de Inclusión Social, dará comienzo el próximo martes, día 19, con actividades y proyecciones hasta el día 21.

Consolidada como una cita de referencia para el cine en formato corto, el certamen apuesta por visibilizar nuevas miradas, explorar formatos innovadores y ofrecer un espacio de encuentro entre el público y los creadores, acercando un formato de difícil acceso, como es el cortometraje nacional, a la pantalla grande al aire libre. Como antesala del certamen, el propio martes a las 20.00 horas se proyectará la película inaugural Los últimos románticos, largometraje dirigido por David Pérez Sañudo, miembro del jurado de esta edición.

Intérpretes como Tamar Novas, Susana Abaitua, Fernando Tejero, Pedro Casablanc, o María Galiana asoman en los filmes

La sesión incluirá una introducción a cargo del director y un coloquio abierto al público, que ofrecerá una oportunidad única para dialogar sobre la evolución del cortometraje al largo. Estrenada en 2024, la película narra la historia de Irune, interpretada por Miren Gaztañaga, una mujer insegura y solitaria que trabaja en una fábrica de papel en un pueblo industrial de Álava.

Con esta proyección dará comienzo una semana dedicada al cortometraje y a la creación audiovisual en todas sus vertientes. La programación de esta XI Muestra incluirá la exhibición de los cortos finalistas los días 20 y 21, a las 19.00 horas en la Filmoteca de Cantabria y a las 21.30 horas en el edificio de Renzo Piano.

Además, el público tendrá la oportunidad de disfrutar de cortometrajes de gran diversidad temática y de reconocer a algunos de los actores con más trayectoria de nuestra cinematografía, caso de Tamar Novas, Susana Abaitua, Fernando Tejero, Pedro Casablanc, Javier Pereira o María Galiana.

Entre las obras seleccionadas figuran comedias, thrillers, dramas, documentales, cortos experimentales y piezas de animación. Así, los títulos de este año son: 'Adiós', de José Prats; 'Adiós', de Álvaro G. Company y Mario Hernández; 'Buffet Paraíso', de Santi Amézqueta y Héctor Zafra; 'Campolivar', de Alicia Moncholí; 'Chicken Jazz', de Imanol Ruiz de Lara; «Corre, Adela», de Alba Pino; 'El juego de su vida', de Alejandro Miñarro; 'El nuevo barrio', de Víctor Izquierdo Alcaraz; 'Guille, 28', de Miguel Alcalde de la Fuente; 'Insalvable', de Javier Marco; 'La reina de los idiotas', de J.K. Álvarez; «La reina del pop', de David Goñi; 'Las motos y el campo', de Mar Martín Hidalgo; 'Lo que te falta', de Sara Bermejo; 'Maruja', de Álvaro G. Company; 'Pastisset de Xocolata', de Andrea Adame y Paula Trejo Espada; 'Roba Estesa', de Xavier Pijuan; y 'Tuppers & tuppers', de Sara Étienne.

Siguiendo con el cine, el próximo día 26, las 21.30 horas el Centro Botín proyectará la última película del ciclo 'Cine de Verano' de este año. 'Flow', la aclamada animación letona dirigida por Gints Zilbalodis y ganadora del Óscar en 2025 narra la historia de un gato que, en un mundo inundado y sin humanos, debe aprender a convivir con otros animales en un barco, enfrentándose no solo a su miedo al agua sino también a las diferencias entre especies.

La película se proyectará en versión original subtitulada y la sesión incluirá una introducción y un coloquio final a cargo del realizador Nacho Solana. La actividad, organizada en colaboración con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo podrá disfrutarse tanto en el auditorio del Centro Botín como al aire libre en el anfiteatro.

En relación con las exposiciones, el Centro Botín continúa rindiendo homenaje a Maruja Mallo con dos propuestas que combinan arte, reflexión y experiencias memorables. El próximo día 22, a las 19:30 horas, tendrá lugar 'Reconociendo a Maruja', una visita experiencia guiada por Alicia Trueba, artista y pedagoga, que invita a «profundizar en la vida y obra de la artista gallega, descubriendo las claves de su pensamiento y conectando emocionalmente con su legado». Más tarde, a las 21.00 horas, se celebrará una nueva edición de 'De arte y gusto', una visita guiada privada y una experiencia que fusiona arte y gastronomía a puerta cerrada, seguida de una cena en El Café del Centro Botín con un menú inspirado en la obra de Mallo.