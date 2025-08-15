El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Entre las obras figuran comedias, thrillers, documentales, cortos experimentales y piezas de animación. C.B.

La Muestra de Cine y Creatividad regresa al Centro Botín con 18 cortometrajes

El certamen, que comienza el martes, se consolida y ofrece una selección de trabajos nacionales, encuentros con creadores y debates y, como antesala, proyectará 'Los últimos románticos', de David Pérez Sañudo

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Viernes, 15 de agosto 2025, 02:00

Dieciocho cortometrajes a concurso y la proyección del largometraje 'Los últimos románticos', con introducción y coloquio abierto al público, integran la XI Muestra de ... Cine y Creatividad del Centro Botín que acapara su programación la próxima semana. El certamen se consolida como un espacio para el cine en formato corto, ofreciendo una selección de trabajos nacionales, encuentros con creadores y mesas de debate. Como antesala de la Muestra se proyectará 'Los últimos románticos' cinta dirigida por David Pérez Sañudo, que incluirá una introducción y coloquio abiertos al público. .

