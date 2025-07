Rosa M. Ruiz Santander Jueves, 31 de julio 2025, 02:00 Comenta Compartir

Luisa Martín, (Madrid, 1960) se enamoró del personaje que la trae este fin de semana a Santander nada más leer la obra. Un texto palpitante de Ignacio Amestoy que habla de dos mujeres que se enfrentan con el poder en sus manos. Dos mujeres, una ella misma y la otra Olivia Molina, que buscan la verdad y encuentran la gran mentira. «Dos supervivientes de hoy, que buscan el oxígeno imprescindible para recuperar una dignidad perdida», tal y como señala la sinopsis de la obra que lleva por título: 'Malditos tacones' que está dirigida por Magüi Mira y que se podrá ver en el Casyc mañana y el sábado, a las 20.00 horas, en una nueva cita con el ciclo Talía que produce Palco Tres.

-¿Qué fue lo que le sedujo de 'Malditos tacones'?

-Me sedujo muchísimo la trama, lo que desvela la función y, sobre todo, mi papel en ella, poder representar a Victoria Burton es un caramelo por el tipo de personaje que es, cómo se comporta y cuáles son sus motivaciones.

-En el trasfondo de la obra se abordan las exigencias que se nos exigen a las mujeres en esta sociedad, ¿hay más humor o tragedia en 'Malditos tacones'?

-De humor nada. La obra habla, de las exigencias, de la hipocresía, del mal uso del poder y de las consecuencias que tiene en dos mujeres que son muy poderosas y que han llegado a lo más alto de sus actividades profesionales, pero vamos, que a lo mejor hay momentos en los que hay chispas de comedia, pero no lo es.

-En lo que respecta a esas exigencias que se nos ponen a las mujeres y con la que está cayendo en este país ¿cómo está de vigente está la obra?

-Lo que subyace dentro de la función es que las personas de las que nos hemos rodeado, sobre todo la familia en el caso de mi personaje, han cometido múltiples abusos de poder en distintas áreas. Pero esto toca más en el lado personal, quiero decir, yo no lo vincularía en absoluto a la situación política española aunque todos tenemos en mente abusos de poder de determinados políticos.

-Los tacones del título de la obra, van más allá de un complemento. ¿Hasta que punto se han convertido en un símbolo?

-Los tacones nos fastidian y nos amargan la vida a muchas mujeres y, sin duda, llevarlos o no tendría que ser una elección personal de cada una. Durante mucho tiempo nos hemos tenido que poner tacones para que nos hicieran caso y se dieran cuenta de nuestra fuerza. Hay un momento en la obra en que mi personaje dice que: «Que absurdas somos las mujeres que nos ponemos sobre unos tacones que nos están haciendo polvo los pies y sentimos el poder». Y no puedo estar más de acuerdo en eso. Al final los tacones son como otras simbologías.

-¿Qué otras simbologías?

Pues, afortunadamente, nos pudimos quitar el corsé y fijate ahora se lo ponen muchas novias para su boda y les parece fenomenal y a mí también me lo parece sí es una elección personal, pero sí se lo ponen para que su cintura sea de avispa o para mostrar que se cuidan ya no. Y lo mismo ocurre con los tacones. Los tacones de 14 centímetros destrozan los pies y no tienes más que ver a la reina Leticia que se que ha tenido que bajar de ellos.

-O sea que más o menos nos viene a decir que seguimos demasiado pendientes de la mirada ajena.

-¿Los hombres o las mujeres? Porque si me preguntas en general, así es, pero también creo que, en el caso de las mujeres, hay muchas valientes que están luchando contra eso y a las que debemos estar muy agradecidas.

-Ya lleva muchas décadas de trayectoria. ¿Qué le sigue enganchando para querer seguir subiendo al escenario?

-La magia que tiene este oficio. Yo estoy enganchada a mi profesión porque me parece la más maravillosa del mundo y porque te permite conocer la vida interior de otras personas, recrearla y, generalmente, defenderla. Cuando tienes un personaje que que te permite ser defendido es maravilloso porque te sumerges en otras realidades y eso te convierte también en una persona más empática y ver todos los lados del prisma.

-Esta es la segunda vez que trabaja a las órdenes de Magüi Mira. ¿Cómo es esta directora?

-Sí. Trabajé con ella en 'Salomé'. Creo que es una mujer con muchísima energía, con las cosas muy claras y que sabe perfectamente por qué las hace.

-¿Algún otro proyecto que esté a punto de iniciar?

-A punto no, porque no acabamos la gira de 'Malditos tacones' hasta diciembre y en mayo de 2026 empezaré los ensayos de 'La escopeta nacional' para el Teatro Español a las órdenes de mi amigo Juan Echanove.

-¿Como actriz que le está aportando esta gira?

- Me encantan las giras porque te permiten viajar por España y ver a los amigos que viven lejos de Madrid, que es donde yo resido. Y, sobre todo, conocer más al equipo con el que trabajas y eso es muy bonito poder compartir las angustias, los problemas, la felicidad... En definitiva: Compartir.