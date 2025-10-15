El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Íñigo Noriega, Fernando Jáuregui, Asunción Peña y Manuel Ángel Castañeda, esta tarde en el Ateneo. Roberto Ruiz

«El mundo está regido por locos, pero se acaban y empieza una nueva era»

Fernando Jáuregui ha presentado este miércoles en el Ateneo de Santander su último libro, una mirada «irónica y optimista» al futuro y al poder del cambio

Anai Sainz de la Maza

Anai Sainz de la Maza

Miércoles, 15 de octubre 2025, 23:32

Comenta

«No he venido tanto a hablar de mi libro; es solo el pretexto». Con esa frase, Fernando Jáuregui desmontó desde el inicio la idea ... de una simple presentación editorial para convertir el acto en una reflexión abierta sobre el futuro, la política y la condición humana. El periodista, que se confesó «aburrido, decepcionado y triste con la política actual, por eso dejé de escribir sobre ello», acudió este miércoles al Ateneo de Santander para presentar 'El cambio en cien palabras: ¿Cómo serán nuestras vidas en 2050?'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Alvia Santander-Madrid parado por un atropello mortal cerca de Valladolid reanuda la marcha
  2. 2

    «Van a tener que talar los árboles. Son ellos o que se hundan nuestras casas»
  3. 3 La salida desde la rotonda de La Marga hacia Marqués de la Hermida estará cortada al tráfico este miércoles por obras
  4. 4

    La alcaldesa de Santander desoye a los vecinos y continúa con la modificación del aparcamiento de Mataleñas
  5. 5

    Un grupo carrocista detecta errores en los resultados de la Batalla de Flores
  6. 6

    Un nuevo estadio para un nuevo Sardinero
  7. 7

    El personal de Anatomía Patológica de Valdecilla urge «protección» para las víctimas de las condenadas
  8. 8 Buruaga ahonda en su reforma fiscal con rebajas en la compraventa de vivienda
  9. 9

    La Reserva mantiene el ritmo de capturas
  10. 10

    El Supremo considera ilegales los concursos con valoración de méritos como el de Molleda en Cartes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes «El mundo está regido por locos, pero se acaban y empieza una nueva era»

«El mundo está regido por locos, pero se acaban y empieza una nueva era»