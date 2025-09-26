El Museo de la Naturaleza acoge la instalación 'Por el aire estremecido' de Yolanda Novoa La obra de la artista cántabra se fundamenta en la migración anual de las mariposas monarca, que recorren más de 4.000 kilómetros desde EE UU hasta los bosques del centro de México

Sus creaciones siempre dejan una estela de sensibilidad y de tacto. Pone la mirada en territorios casi invisibles. Y deja que los espacios queden invadidos de manera leve con sus obras, mezcla de lenguajes y técnicas al servicio de un armazón poéticoa y una construcción de relatos. Ahora Yolanda Novoa suma una nueva creación dentro de su prolífica trayectoria, a modo de instalación, con la complicidad de su llamada al entorno y el hallazgo de una manifestación de la naturaleza. La artista cántabra inaugura mañana sábado 'Por el aire estremecido' en el Museo de la Naturaleza de Carrejo.

La propuesta se basa en la migración anual de las mariposas monarca, que recorren más de 4.000 kilómetros desde el Noreste de EE UU y el Sureste de Canadá hasta los bosques del centro de México. La migración no se compara con la de ningún otro insecto, en términos de longitud, regularidad, singularidad y visibilidad, por lo cual su conservación es considerada una responsabilidad internacional. Existe un evidente paralelismo y similitud, apunta Novoa, «entre la migración de la mariposa monarca y la migración humana. Ambas comparten aspectos físicos y conceptuales, siendo el viaje la característica común más destacable». En este sentido, el viaje es además siempre un preámbulo, un preludio de algo que está por venir. Conlleva un porcentaje de inseguridad, fragilidad y temores desconocidos que aumentan cuando se trata de un viaje en busca de la propia subsistencia. De un vuelo sin retorno siguiendo invisibles trazos en el aire con la esperanza de que conducirán a mejores y cálidos lugares de seguridad, hacia patrias desconocidas.

Por añadidura, durante el trayecto hay problemáticas propias de los humanos, de los insectos y de ambos. Para los primeros, «incertidumbres, valores, expectativas que se pierden por el camino y al alcanzar el destino, así como el desarraigo de sentirse extranjero entre extranjeros». Para las mariposas, «el aire contaminado, las guerras, la destrucción del hábitat, el cambio climático y la deforestación».

'Por el aire estremecido' se ubica en la antigua capilla del Museo de la Naturaleza de Cantabria, y actual Sala de las Mariposas. El espacio acoge una instalación tridimensional de 200 x 200 x 350 cms., realizada de acuerdo a formas de alas de mariposa pintadas en diferentes entonaciones naranjas, las propias de esta especie. Quedan suspendidas del techo, relacionándose e interactuando entre sí, componiendo un juego visual de superposiciones variables, dependiendo del punto de vista donde se sitúe del espectador. Novoa incide, con especial protagonismo, en la proyección de sombras sobre el espacio en las paredes de la capilla. Son sombras ocupadas por el enigma y el misterio, que revelan y esconden. «De manera que las formas dejan de ser materia y se convierten en proyecciones efímeras e irrepetibles». Otro elemento es la transparencia en estado de cambio, elemento inestable e incierto.

Yolanda Novoa en estos últimos años ha mostrado sus creaciones en la Biblioteca Central, en el propio Museo de Carrejo y en la Galería Alfara de Oviedo, además de estar presente en colecciones como el MAS y la Fundación Valdecilla.

