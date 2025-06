«Prefiero no estar si no me van a dar el sitio que merezco»

A pesar de estar todo el día promocionando 'Aguachile', su último trabajo, India Martínez se ríe mucho. Está contenta, satisfecha y con ganas de empezar su gira veraniega para cantar en público un disco en el que lleva a su terreno los diversos estilos del regional mexicano: «Es curioso cómo todo ha combinado tan bien con mi voz flamenca», dice. Convertida ya en una joven veterana de la música española, aquella chiquilla que cantaba en el puerto de Roquetas de Mar ('la niña del puerto', la llamaban) contemplaría ahora, fascinada, la trayectoria profesional de India: «No suelo mirar atrás porque estoy siempre muy atareada con el presente, con disfrutarlo y con proponerme retos nuevos, pero es verdad que sí, que qué diría aquella niña. No sé ni qué diría».

-En estos momentos, su aperitivo de domingo favorito será el aguachile.

-Por supuesto, jajaja. Como aperitivo queda de lujo.

-¿Por qué ahora esta conexión con México?

-Tenía muchísimas ganas, pero lo que no tenía era tiempo suficiente, y más cuando es un proceso de búsqueda, de inspiración, de conocer un poco más de la cultura, de la música. Eso necesita tiempo; tienes que irte allí a vivir una temporada y juntarte con gente que te pueda aportar sobre este estilo. Pero encontré el momento perfecto y el equipo perfecto. Todo se ha dado de una forma muy natural, y el resultado es incluso mejor de lo que me podía imaginar.

-En 'Caviar' canta: «¿Cuándo has visto tú que el caviar lo sirvan de segundo plato?». ¿Se ha sentido alguna vez de esa forma?

-Pues, a lo mejor, en alguna relación pasada, en alguna cosa así en la que ves que no te están dando tu sitio y dices «yo no quiero ser eso». Es una canción para esas personas que necesitan saber cómo salir de una relación, y hacerlo con dignidad. A veces no es fácil porque tú sigues queriendo a esa persona, y porque no todo el mundo le pone la misma entrega a una relación: cuando tú das lo mejor de ti y te entregas, cuesta irse de algo así. Pero, bueno, yo soy de esa manera. Si molesto, prefiero no estar si no me van a dar el sitio que merezco.

-Despecho también hay un rato.

-También, también, pero muy elegante, muy picarón, con ironía. Pero es verdad, yo creo que es el disco más despechado que he hecho en mi vida, jajaja. Y es que si el flamenco lo juntas con el regional mexicano, que es muy así, pues sale eso, pero de una forma muy empoderada. Es como «me voy, ahí te quedas».

-En 'Aguachile' trabaja con artistas consagrados como Ángela Aguilar, Edén Muñoz o La Adictiva. ¿Cómo ha sido colaborar con ellos?

-Cuando tú te adentras en un estilo que no es el tuyo tienes que estar bien rodeado, así que ir de la mano de gente como Edén Muñoz, que allí es un dios, es un lujazo. Ángela Aguilar tiene muchísimo mérito, porque siendo muy joven también representa una música regional como la de ellos, sin irse por sonidos urbanos ni nada, y el grupo La Adictiva aporta un sonido más sinaloense. A nivel cultural, todo eso me parece superinteresante. No sé si les gustará más o menos, pero ha sido un trabajo hecho muy a fondo y desde el amor y la admiración que tengo por México. Que le tenemos, porque aquí nos gusta mucho un mariachi, nos gustan mucho los sonidos mexicanos.

-Al versionar 'Ovarios', la canción de Jenni Rivera, canta: «Todos publican mi nombre, muchos con malas noticias, ya no hallan cómo quemarme mientras me muero de risa». ¿Eso significa que ya pasa de las polémicas?

-Ahí está.

«Una siempre tiene la duda de si irá por buen camino, pero hacer las cosas desde el corazón es siempre el camino acertado» India Martínez Cantante

-Como la que se montó por su actuación junto a Will Smith en los premios Lo Nuestro.

-Jajaja. Me hace gracia, como dice la canción, porque ya no saben qué decir de uno. Muchas veces, tú haces o dices algo y la mitad se lo inventan, o sacan un bulo, o les dan bomba a cosas insignificantes. Pero, bueno, nos gusta el morbo, el chisme, la picaresca, y somos humanos, ¿no? A todos, quieras que no, al final nos llaman la atención esas cosas.

-También se lio en Instagram al subir unas fotos en bikini. ¿Qué va a pasar cuando la vean recreando 'American Beauty' en la portada de 'Aguachile'?

-Pues, fíjate, como es la portada del disco no me han dicho nada todavía. Sin embargo, si la subo yo a mis redes me dicen de todo.

-Ya ha presentado el disco en México, y ha sido muy bien recibido.

-Sí, el 'feedback' ha sido buenísimo. Una siempre tiene esa duda de si irá por buen camino, si gustará, pero hacer las cosas desde el corazón y desde el amor siempre es el camino acertado.

