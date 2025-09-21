El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El pianista y compositor Alejandro Pelayo fundirá música y pintura. Jael Levi

El músico santanderino Alejandro Pelayo lleva el martes sus Alucinaciones al MAS

El compositor y productor de Marlango, que participa en el ciclo donde hablará de la música en la pintura a partir de 'La Cagigona' de Riancho, regresa al Palacio este otoño con 'Chavela'

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Domingo, 21 de septiembre 2025, 07:50

La Cagigona', la obra emblemática de Agustín Riancho será el eje de la nueva entrega vinculada al ciclo Alucinaciones del Museo de Arte de Santander. ... Esta sección, ya veterana, dentro del programa de actividades abiertas al público, está organizada por amigosMAS y tendrá como protagonista el próximo martes al músico santanderino Alejandro Pelayo. El día 23, a las siete de la tarde, el pianista, compositor y productor de Marlango compartirá sus reflexiones. Este ciclo, organizado por el museo y la asociación amigosMAS, pretende «ofrecer un espacio para la ensoñación y la reflexión, partiendo de obras de sus propias colecciones». Pelayo fundirá con su testimonio y mirada la pintura y la música a partir de la obra de Riancho.

