El músico santanderino Alejandro Pelayo lleva el martes sus Alucinaciones al MAS

La Cagigona', la obra emblemática de Agustín Riancho será el eje de la nueva entrega vinculada al ciclo Alucinaciones del Museo de Arte de Santander. ... Esta sección, ya veterana, dentro del programa de actividades abiertas al público, está organizada por amigosMAS y tendrá como protagonista el próximo martes al músico santanderino Alejandro Pelayo. El día 23, a las siete de la tarde, el pianista, compositor y productor de Marlango compartirá sus reflexiones. Este ciclo, organizado por el museo y la asociación amigosMAS, pretende «ofrecer un espacio para la ensoñación y la reflexión, partiendo de obras de sus propias colecciones». Pelayo fundirá con su testimonio y mirada la pintura y la música a partir de la obra de Riancho.

En Alucinaciones personas que no son profesionales del mundo de las artes plásticas están invitadas a seleccionar una obra del MAS, preferiblemente expuesta, que les resulte especialmente atractiva o sugerente y tomándola como referencia o punto de partida, diserten sobre el tema que esa pieza les provoque. La sesión finaliza con un encuentro abierto entre la persona invitada y el público. Alejandro Pelayo ha elegido para ello la obra 'La Cagigona (a orillas del Luena)' (1901-1909), icónico óleo sobre lienzo de Agustín de Riancho (Entrambasmestas, 1841-Ontaneda, 1929). Como es habitual, el acto será presentado por el escritor, editor y crítico Luis Salcines, miembro de la Junta directiva de la asociación de amigos del museo

Pelayo creció al piano y llegó a estudiar en la prestigiosa escuela neoyorquina The Julliard School. Se ha formado en composición y dirección de orquesta. Ha publicado siete trabajos en colaboración con la actriz y cantante Leonor Watling, bajo el nombre de Marlango. También ha trabajado en cine y teatro y ha compuesto música para campañas publicitarias. En 2017 publicó en solitario 'La herida invisible' y, en 2019, 'La memoria de la nieve', más 'Sobre la piel' (2022).

Alucinaciones, desarrollado con gran éxito entre 2004 y 2016, en el que han participado ya más de un centenar de invitados, ha contado en esta nueva etapa del MAS. Este año han pasado la neurocientífica Mara Dierssen, que disertó sobre la fotografía de Juan Uslé 'Loocking North, Suances' (2006) y la escritora y periodista santanderina Berna González Harbour, que disertó a partir de los grabados de Goya de la colección del MAS.

Pelayo lleva casi toda su vida dedicada al piano. Es conocido por su labor en Marlango. Más allá de su dedicación profesional a la música, destaca el papel que lo musical tiene en su bienestar: «Sentarse al piano es como ir a la farmacia, me hace bien si estoy mal, y siempre estoy mejor cuando termino de tocar que antes de empezar». El pasado año participó en los Encuentros de la Torre de Don Borja de Santillana para hablar de música y poesía. Y publicó su singular poemario 'Todas las noches que fuimos humo'. En noviembre el compositor regresa a Santander con 'Chavela', que tendrá lugar en el Palacio de Festivales. Pelayo, además de la composición, dirige el espacio sonoro e interpreta la música en directo en este espectáculo con la cantante Rozalén al frente.