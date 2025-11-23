El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Antiguas instalaciones de Salinas del Norte en Cabezón de la Sal. Colección javier Rosendo

La Nave Sotoliva conecta Canarias y Cantabria a través 'de la sal' en su cita final

La artista visual Luna Bengoechea une en la última propuesta de la temporada las salinas costeras de las islas y la tradición salinera de Cabezón de la Sal mediante instalaciones, vídeos, dibujos y archivos

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Domingo, 23 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Lo cultural, la memoria, el paisaje confluyen en 'de la sal', epígrafe de la última cita de la temporada en la Nave Sotoliva en ... este 2025. El nombre propio es el de Luna Bengoechea (Gran Canaria, 1984). Y la geografía y el espacio se funden tanto en las salinas costeras de Canarias como en la tradición salinera de Cabezón de la Sal. La Nave Sotoliva del Puerto de Santander finaliza su temporada expositiva con la presencia de Luna Bengoechea y su proyecto que conecta «dos geografías aparentemente lejanas pero unidas por una misma materia».

