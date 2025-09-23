Rosa M. Ruiz Santander Martes, 23 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Santiago Díaz (Madrid, 1971) es uno de los nombres más potentes del thriller y la novela negra española actual. Guionista de larga trayectoria y autor de la exitosa serie protagonizada por la inspectora Indira Ramos, llega mañana miércoles al Ateneo para presentar 'Jotadé' (Alfaguara), su nuevo libro. Una obra en la que, con su estilo ágil y cinematográfico, vuelve a sumergir al lector en una trama trepidante y oscura y con la que inicia una nueva trilogía con un nuevo protagonista, Jotadé Cortés, el único policía gitano de su comisaría y un irreverente sin remedio del que hablará a las 19.30 horas.

-¿Quién es 'Jotadé'?

-'Jotadé' es una herencia de la trilogía de Indira Ramos, en la que este personaje aparece por primera vez en la tercera entrega como uno de sus ayudantes. Desde el principio a la gente le llamó mucho la atención su forma de ser, así que decidimos que podía protagonizar su propia serie.

-¿Qué diferencias y similitudes va a encontrar el lector con respecto a sus anteriores novelas?

-Sigo la línea del thriller que es donde mejor me desenvuelvo. Tanto en esta como en mi anterior trilogía vamos a encontrar historias rápidas, mucha acción, mucho giro y capítulos cortos.

-¿Tiene la sensación de que como guionista construye sus libros de una forma más visual y cinematográfica que literaria?

- Totalmente. En mis libros trabajo de la misma manera que lo hago en las series. Me imagino el escenario y lo describo después. Lo que quiero es meter a la gente en esa misma situación y que sienta a los personajes.

-¿Hay algún otro hilo conductor en sus libros que defina su sello como autor?

-Procuro ser honesto con mi manera de escribir y eso me lleva a hacer lo que sé o lo que creo que se me da bien, que son novelas con mucho diálogo que para mí son importantísimos porque con una simple frase ya sabes cómo es un personaje y no necesitas una página entera de descripción.

-Hay mucha novela negra en las librerías. ¿Le preocupa que haya una saturación?

-Algo de saturación hay. Lo que ocurre es que hace unos años había una serie de géneros independientes que iban dirigidos a un determinado tipo de público. Estaba la novela de Agatha Christie, la policíaca, el thriller o la novela negra pura. En los últimos años todo esos géneros se han englobado en uno solo. Hoy puedes añadir también tramas de romántica, de fantasía o de lo que tú quieras. Es decir, que llega a más tipo de público y para mí es el motivo por el que tiene tanto éxito. Yo como lector no me canso y espero que la gente tampoco.

-Hasta ahora sus novelas han contribuido a consolidar personajes femeninos en un género tradicionalmente masculino. ¿Qué fue lo que le llevó a apostar por protagonistas como Indira Ramos?

-Cuando cree a Indira trataba de huir de los típicos policías con problemas de alcoholismo o con culpas por casos pasados sin resolver que proliferan en este género. Pero como a los personajes hay que ponerles en problemas busqué qué podía pasarle a mi protagonista. Hablando con psicólogos y psiquiatras sobre los TOC, los trastornos obsesivos compulsivos, relacionados con el orden y la limpieza pensé que sí podían ser compatibles con el trabajo de un policía y además podía poner un poquito de humor que para mí es importante para rebajar la tensión. Empecé a crear la biografía del personaje sin saber aún si iba a ser hombre o mujer y me di cuenta de que la maternidad le aportaba muchísima verdad y profundidad al personaje, incluso comicidad.

- ¿Qué aporta la mirada femenina en una investigación criminal qué no tenga la masculina?

-Hasta hace unos pocos años todos los policías o la mayoría eran hombres. Ahora ya no y me parece perfecto que cada uno aporte su visión. Si tú comparas a Indira y a Jotadé, ella es más sutil, más inteligente seguramente mientras que él es más echado para adelante en el sentido de que se mete en los sitios más insospechados.

-¿Qué le resulta más difícil empezar a escribir una novela o terminarla?

-Terminarla. No por no saber lo que voy a contar, que yo soy de los que planifica y antes de ponerme a escribir la primera palabra ya tengo bastante clara la historia y cómo va a terminar. Escribir es un trabajo muy solitario, en mi caso de un año aproximadamente. Un año de inseguridades, de no saber si va a funcionar, si a la gente le va a gustar o si lo que estás escribiendo es bueno. Se termina haciendo largo sobre todo la cuesta final.

-Si tuviera que recomendar tres novelas negras recientes, que no sean suyas, a los al público que vaya mañana al Ateneo ¿cuáles serían?

-Aunque no sea muy actual del todo, siempre tengo que recomendar a Pierre Lemaitre, que para mí es el mejor autor de novela negra contemporánea y una maravilla. Así que por ejemplo recomendaría 'Vestido de novia. Después tiraría un autor español que a mí es el que más me gusta : Mikel Santiago y 'El hijo olvidado' y otra más que puedo recomendar, pues mira, la última que me he leído: 'Un fuego azul' de Pedro Feijóo.

-¿En qué proyectos está trabajando ahora?

-Justo estoy terminando de escribir la segunda entrega de 'Jotadé' pues en principio va a ser una trilogía y digamos que estoy con los últimos flecos.