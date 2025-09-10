El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Proyecciones, talleres, conciertos son algunos de los contenidos previstos. DM

Nueve propuestas diversificadas en cuarenta jornadas conforman 'Cultura expandida'

La segunda edición del programa, que «busca la descentralización de la oferta», llega a una treintena de espacios de la comunidad desde el próximo día 20

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 02:00

Nueve propuestas en diferentes espacios de la región contribuirán a la descentralización de la oferta a través de la nueva edición de Cultura expandida, que ... se inicia el próximo día 20. Esta segunda entrega del programa impulsado desde el Gobierno regional aborda nueve propuestas diversificadas en 40 jornadas, de acceso gratuito, y ubicadas en 29 espacios diferentes de la región. En su desarrollo participarán una decena de compañías y creadores cántabros de distintas disciplinas artísticas.

