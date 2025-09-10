Nueve propuestas diversificadas en cuarenta jornadas conforman 'Cultura expandida'

Nueve propuestas en diferentes espacios de la región contribuirán a la descentralización de la oferta a través de la nueva edición de Cultura expandida, que ... se inicia el próximo día 20. Esta segunda entrega del programa impulsado desde el Gobierno regional aborda nueve propuestas diversificadas en 40 jornadas, de acceso gratuito, y ubicadas en 29 espacios diferentes de la región. En su desarrollo participarán una decena de compañías y creadores cántabros de distintas disciplinas artísticas.

La oferta incluye talleres de 'Fotos vivas' ofrecida por Araceli Cavada, gestora de Patrimonio Histórico Fotográfico y documentalista, que busca «aproximar la fotografía histórica al público y trabaja sobre la conservación de los archivos fotográficos personales que se custodian en los hogares, ya que estos forman parte del patrimonio material e inmaterial y certifican nuestras historias de vida y de nuestras experiencias».

La actividad 'Rurales Expandi2', proyectará una muestra de los cortometrajes ganadores en la última edición del Festival de cine y cortometraje en el Medio Rural y Natural 'Rurales', en el que se reconoce a cineastas emergentes y consolidados que abordan cuestiones como la degradación del paisaje, el cambio climático, la tradición, las costumbres rurales, la despoblación o las tradiciones. Está organizada por Ruido Interno, compañía de Artes Escénicas y creadora del Festival 'Rurales'.

El arte colaborativo vendrá de la mano de 'Murales Rurales', coordinada por Jennyfer Cadavieco Rodríguez, artista plástica y dinamizadora cultural. Iniciativa de arte comunitario que busca revitalizar la vida cultural de los pequeños municipios rurales mediante la creación colaborativa de murales u obras de gran tamaño.

El comisario y gestor cultural Raúl Reyes, ha organizado una serie de talleres que, bajo el título 'Una casa para cada artista', la ilustradora santanderina Sonia Piñeiro, y los textos de la crítica de arte contemporáneo y escritora María von Touceda y el propio Reyes animarán a los participantes a descubrir el cromatismo, los trazos y los diferentes elementos estilísticos de cada una de las mujeres artistas que han sido seleccionadas para este proyecto.

Por su parte, en el proyecto multidisciplinar 'La identidad secreta de mis personajes' de la compañía Café de las Artes Teatro, confluyen las artes escénicas y el trabajo de mediación con la comunidad, con la misión es empoderar a mujeres a través de la expresión artística y emocional.

La propuesta de Ulapé Cultural Experience es el taller 'Experiencia teatral de poesía interpretativa', que busca fomentar el talento, dinamizar la actividad artística del sector. El laboratorio de creación 'Findes de cine', organizado por el Laboratorio Creativo Audiovisual, pretende «acercar el cine a las personas jóvenes de una manera atractiva y dinámica a través de la experiencia de la creación de su propio cortometraje».

La actividad 'Los que se quedan', promovido por Trueba&Trueba, productora de cine, utilizará el lenguaje cinematográfico como herramienta de sensibilización, diálogo y transformación social en torno a problemáticas que afectan especialmente a la juventud y a colectivos vulnerables. El objetivo principal del proyecto es a través del cine, abrir un coloquio posterior con expertos en el tema y poder generar un foro de conversación con el público. Por último, el ciclo de conciertos 'Gerardo Diego: Palabras y Músicas de un cántabro universal' de WOM Wanderer. Orquesta Musical, quiere destacar la figura del escritor cántabro a través de los valores de la música, la palabra y la pedagogía, con ocasión del centenario de la concesión del Premio Nacional de Literatura.

La Consejería busca con este programa la descentralización de la oferta ofreciendo nueve propuestas artísticas en diferentes espacios de la región», apuntó el consejero Martínez Abad. Entre los lugares a los que llega esta edición: la Casona de Tudanca; Bárcena de Pie de Concha: Sede Movimiento Cultural Iguña; Solares. Finca Marqués de Valdecilla; Reinosa: La Casona; Carrejo (Cabezón De La Sal): Museo de la Naturaleza; Torrelavega: Casa de Cultura Hermilio del Río; Camaleño: Edificio de usos múltiples; Polaciones: Casa Rectoral; Potes: Centro de Estudios Lebaniegos; Ramales de la Victoria: Fundación Orense; Ampuero: Casa de Cultura; Astillero: Sala Ulapé Teatro; Los Corrales De Buelna: Espacio Cultural 'La Plaza'. Comillas: C.C. El Espolón, o Casar de Periedo (Cabezón): Casa Museo Jesús de Monasterio.