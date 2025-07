El nuevo proyecto expositivo de Vicky Uslé abre la temporada 2025 de la Sala Robayera de Miengo

Guillermo Balbona Santander Sábado, 5 de julio 2025, 08:00 Comenta Compartir

«En la vida nunca dejamos de aprender y, en el estudio, es muchas veces necesario desaprender, olvidar para aprender de nuevo, una práctica o forma de meditación. Meditar con un pincel en la mano es otra forma de aprendizaje, una experiencia liberadora y reveladora». Son palabras de Vicky Uslé expresadas en una reciente entrevista. La artista cántabra se suma desde hoy a los nombres propios de la profusa oferta expositiva de Cantabria durante el verano. Es protagonista, además, por partida doble al abrir la nueva temporada de la Sala Robayera de Miengo y por compartir su nueva creación que implica un notorio cambio. Vicky Uslé inaugura el programa 2025 del veterano proyecto que, a finales de los ochenta, puso en marcha el pintor Juan Manuel Puente. El espacio vivió otra etapa fructífera a través de la profesionalidad de Marta Mantecón durante los últimos nueve años, tras dejar la dirección en mayo.

El Ayuntamiento de Miengo no ha informado ni de la marcha de Mantecón ni de la llegada de la nueva directora.

EN DATOS Robayera Desde hoy al 9 de agosto. Inauguración. sábado 5 de julio, 12.30 horas Martes a sábados: 18.00 - 21.00 horas. Sábados y domingos: 11.00 - 14.00 horas. Comisaria y directora de programación: Laura Cobo. Organiza: Ayuntamiento de Miengo.

El 'estreno' de Vicky Uslé no es el único. Desde esta exposición, asume la dirección de programación de Robayera, Laura Cobo, tras una larga trayectoria en el terreno de la gestión cultural y, en particular, en el de las artes plásticas, a través de la organización de espacios y comisariado de exposiciones.

Bajo el epígrafe 'Terra Somnia' la obra de Vicky Uslé se exhibirá hasta próximo 9 de agosto en el espacio ubicado en las Antiguas Escuelas de Cudón. La muestra marca el inicio de una nueva etapa en su trayectoria, «reafirmando un compromiso con el arte contemporáneo que combina sensibilidad y rigor». 'Terra Somnia' propone un viaje hacia el origen, «hacia una tierra que sueña y late desde su interior, evocando memorias ancestrales, fuerzas telúricas y una espiritualidad sin dogma». En la exposición la artista presenta un trabajo que se adentra en la esencia del todo a través del cristal soplado. Un material frágil y vibrante que Uslé convierte en «gesto, aliento, volumen y vacío, dando forma y sentido al objeto y su proyección en el espacio». Las piezas no se imponen; respiran con el espacio, laten. Las líneas orgánicas del cristal soplado, la luz y la textura proyectada se convierten en el núcleo de su propuesta. «Acompañando al vidrio –o quizá como consecuencia natural de su presencia– encontramos una serie de fotografías sobre papel de pequeño y gran formato donde recoge la impronta de las sombras que el delicado material proyecta sobre la pared y es que, estas volumetrías orgánicas deforman la luz y generan siluetas que parecen respirar con el espacio, mientras las fotografías funcionan como huellas lumínicas, revelando la fugacidad de lo natural». La muestra propone un viaje hacia el origen, hacia una tierra que sueña y late desde su interior, evocando memorias ancestrales y fuerzas naturales. Uno de los núcleos simbólicos de la exposición es una pequeña pieza de cristal con forma de vulva, entendida no como representación literal, sino como «umbral de vida, fuerza silenciosa y origen de toda creación». Asimismo, la muestra dialoga con la memoria de las diosas madre como arquetipos de una Tierra viva y generadora. En palabras de la también comisaria Laura Cobo, «en un presente sobresaturado de estímulos y agotado de sentido, 'Terra Somnia' irrumpe como un lugar de pausa. No hay discurso, sino latido. No hay mensaje, sino vibración». Vicky Uslé (Santander, 1981) vive entre Nueva York y Saro. Licenciada en Bellas Artes por la Rhode Island School of Design, de formación multidisciplinar, se ha definido como dibujante innata, pintora comprometida y abierta a la praxis. Hija de los artistas Victoria Civera y Juan Uslé, ha expuesto desde 2007 en museos y galerías de todo el mundo. Su obra forma parte de Colecciones como las del Reina Sofía, MAS, Colección Norte, Navacerrada, o Los Bragales, entre otras.