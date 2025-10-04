El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Imagen del espectáculo 'La intérprete' que se representa los próximos días 25 y 26. CDAT

Los nuevos lenguajes escénicos del ciclo 'Fronterizo' regresan al Café de las Artes

La obra 'Parkking' de El Pacto inaugura un programa que incluye cinco espectáculos que se representarán durante este mes de octubre

Rosa M. Ruiz

Rosa M. Ruiz

Santander

Sábado, 4 de octubre 2025, 02:00

Con 'Parkking', el proyecto de la compañía El Pacto, el Café de las Artes abre hoy, sábado, una nueva edición, la duodécima, del Ciclo 'Fronterizo', ... una cita ya consolidada con la creación contemporánea. Durante todo octubre, este programa traerá a Santander cinco espectáculos que exploran nuevos lenguajes escénicos y que apuestan por la investigación, la innovación y el riesgo.

