Los nuevos lenguajes escénicos del ciclo 'Fronterizo' regresan al Café de las Artes

Con 'Parkking', el proyecto de la compañía El Pacto, el Café de las Artes abre hoy, sábado, una nueva edición, la duodécima, del Ciclo 'Fronterizo', ... una cita ya consolidada con la creación contemporánea. Durante todo octubre, este programa traerá a Santander cinco espectáculos que exploran nuevos lenguajes escénicos y que apuestan por la investigación, la innovación y el riesgo.

Desde su nacimiento este ciclo se ha convertido en un espacio de referencia para compañías jóvenes y creadores que trabajan en los márgenes de la escena convencional. El objetivo es claro: difundir propuestas capaces de tender puentes entre disciplinas, abrir preguntas y desafiar al espectador con formas de expresión poco habituales en los circuitos más comerciales. El Café de las Artes refuerza así su compromiso como lugar de encuentro para quienes buscan experiencias teatrales que desborden la etiqueta de lo puramente dramático.

El ciclo 'Parkking' El espectáculo de El Pacto da inicio al ciclo hoy sábado.

'Cajita fuerte' La íntima muestra su trabajo el próximo viernes, día 10.

'Las desqueridas' La Decadensia muestra su obra, nominada a Mejor Obra Revelación en los Premios Lorca 2024, el sábado, día 18.

'La intérprete' Espectáculo de danza de La imperfecta, tendrá el sábado, día 25 y domingo día 26.

'Si fuera una película' Obra de Macarena Recuerda Shepherd, el jueves, día 30.

El estreno de este año llega de la mano de El Pacto, que presenta 'Parkking', un montaje que plantea el inquietante retrato de un monarca atrapado en su propio poder. Aunque su reino está poblado por ecos y reflejos de su mente atormentada, nadie le contradice, y sus caprichos se vuelven absolutos. En su soledad, el rey se convierte en prisionero de sí mismo, rodeado de demonios que poco a poco cobran vida. El montaje propone una fisicalidad desconcertante, capaz de pasar de la campechanía a la violencia contenida en cuestión de segundos.

'Fronterizos' continuará el viernes día 10 con 'Cajita Fuerte', de La Íntima. La obra indaga en la memoria del amor perdido y para ello, sobre una cama, una pareja recorre los restos de una relación, tratando de guardar en una 'cajita fuerte' lo que en realidad es imposible conservar.

Nostalgia, afecto y tiempo se mezclan en un texto coescrito por Amparo Alcaraz y Diego Quiroga, que obtuvo el Primer Premio en la categoría de Dramaturgia del Certamen Literario Vendimia 2023 en Mendoza (Argentina).

El sábado día 18 será el turno de 'Las Desqueridas', de la compañía La Decadensia. Nominada a Mejor Obra Revelación en los Premios Lorca 2024, forma parte del Circuito de la Red de Teatros Alternativos. La pieza parte de una reconstrucción de los hechos tras una batalla, aunque pronto se abre a un collage escénico que combina coreografías urbanas, canciones líricas, rap, acrobacias e incluso humor. Con esta obra, la compañía reflexiona sobre las rupturas personales y sobre cómo se elabora una obra a partir de la experiencia propia.

Una semana después, el sábado 25 y el domingo 26, llegará 'La Intérprete', de La imperfecta, también dentro del Circuito de Teatros Alternativos. Se trata de una propuesta que mezcla danza y teatro para hablar de éxito, identidad, trabajo y amor. Una historia personal y, al mismo tiempo, colectiva, que invita al público a reflexionar sobre el valor de la propia trayectoria en un mundo que impone ideales de perfección.

El ciclo se cerrará el jueves día 30 de octubre con 'Si fuera una película', de la creadora Macarena Recuerda Shepherd. En este caso, la experimentación se centra en el sonido: un viaje que explora cómo la dimensión sonora del cine puede transformar la escena teatral. Humor, extrañeza y metáfora se cruzan en un montaje que combina elementos narrativos, cinematográficos y performativos.

Con esta programación, el Ciclo Fronterizo confirma su vocación como plataforma de exhibición y como espacio de descubrimiento para el público. A lo largo de cinco fines de semana, la sala abrirá sus puertas a propuestas que desdibujan los límites de la escena, ofreciendo un mes de octubre donde lo arriesgado y lo inesperado encuentran su lugar.

Las entradas para todas las funciones están ya a la venta en la web de El Café de las Artes y en la taquilla con precios que oscilan entre 11 euros en venta anticipada y 12 en taquilla.