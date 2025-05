José Antonio Guerrero Madrid Sábado, 31 de mayo 2025, 13:02 Comenta Compartir

Pablo Heras-Casado (Granada, 47 años), nuestro director de orquesta más wagneriano y el más internacional de los maestros españoles, ha hecho un paréntesis en las óperas que en mayo le han tenido atado a Berlín y Viena para venir a Madrid a ver a Nicolás, el hijo de 8 años que tuvo con Anne Igartiburu, de quien se separó en 2021. Aprovechando un hueco matinal nos recibe en el Teatro Real. Aquí dirigió las cuatro óperas de 'El anillo del nibelungo' de Richard Wagner durante cuatro temporadas consecutivas, entre 2019 y 2022. Sentado en el patio de butacas nos habla de su vida errante, de su «nido» en Granada, de su amor por la familia y de su fascinación por el gran compositor alemán y ese 'templo' wagneriano del Festival de Bayreuth, donde volverá a dirigir este verano.

-¿Es tan errante como parece la vida de un director de orquesta?

-Sí, por supuesto. Errante, inestable, impredecible. Ahora mi trabajo está en todo el mundo y voy viajando de un país a otro. Y hago mi hogar donde esté, con la orquesta con la que esté, y en el hotel o apartamento donde esté en ese momento. Aunque siempre, siempre, siempre he necesitado una base y tener mi nido, mi lugar pequeñito donde volverme, donde almacenar mis libros, mis partituras, y eso ha sido siempre Granada, que es mi patria sentimental. Aunque también tengo un piso en Madrid porque aquí paso mucho tiempo por cuestiones familiares, mi hogar lo tengo en el Albaicín.

-Dicen que Granada tiene duende…

-Nadie ha sabido explicar muy bien qué es el duende, pero yo creo que es algo que está ahí, que es muy intuitivo e instintivo, y tiene que ver también con ese extra que no se aprende en una escuela de música, ni durante las horas de estudio y ensayo, sino que es algo que no es ni siquiera el talento, es la inspiración, ese algo distintivo con el que haces las cosas de una manera diferente, pero que no se puede explicar. No se trata de que hemos ganado tres a dos, aquí estamos hablando de un ámbito absolutamente subjetivo. ¿Qué hace mejor a un artista que a otro? No se puede cuantificar ni explicar. Quizá el duende está ahí.

-Usted es hijo de un policía nacional y una ama de casa… ¿había antecedentes de música clásica en casa?

-No. Me fui acercando a la música clásica con siete u ocho años de una manera completamente espontánea. Poder cantar en mi colegio, el Juan XXIII del Zaidín, y compartir ese momento con otros niños me gustaba. En mi Comunión me asignaron algún solo para cantar en el coro. Y cuando en ese mismo colegio se ofertaron clases de solfeo, que yo no sabía muy bien qué significaba la palabra solfeo, me apunté. No era como ahora que hay tantas extraescolares. Dábamos las clases en una salita pequeña con un piano, lo recuerdo muy bien. Fui corriendo a decirles a mis padres que quería apuntarme a esas clases y mis padres me animaron a hacerlo. Ellos me dieron la oportunidad.

-¿Qué aprendió de sus padres?

-El respeto, la bondad, la generosidad… ese bagaje de valores con el que viajas toda tu vida. Yo que soy padre ahora lo entiendo aún mejor...

-¿Qué música suena en su cabeza cuando no está trabajando?

-Ninguna, porque necesito mucho silencio. Y de hecho cuando estoy en casa, cuando salgo a correr e incluso cuando viajo en coche o en avión, que son horas y horas, no suelo escuchar música, ni podcast, ni noticias. Necesito silencio. También en los hoteles. No canto ni en la ducha. El silencio para mí es crucial, es una medicina.

-¿Cómo está su agenda de ocupada?

-Hasta 2029 aproximadamente está hecha. Ahora termino una serie de óperas de Wagner que estoy dirigiendo en Viena y enseguida me voy a Múnich; después a Hamburgo y luego a Bayreuth, y cuando haya algún hueco vendré a casa.

-¿Tener la agenda llena a cuatro años vista da tranquilidad?

-No siempre, a veces me gustaría tener más manejo del tiempo para poder planificarme. Por ejemplo dentro de un par de años poder parar un mes para leer, estudiar o estar en casa. Eso sí, lo más importante es mi hijo y los días con él no los negocio.

-Se lleva a sus padres y a su hijo Nicolás a los conciertos importantes, por ejemplo le acompañaron en su debut en Bayreuth en 2023.

-Todo lo que mis padres no han viajado antes lo hacen ahora. Me gusta estar acompañado de ellos porque siempre he tenido un contacto estrecho con mi familia. Y con mi hijo también. Desde que tiene tres o cuatro años hemos viajado muchas veces, incluso él y yo solos. Ha estado conmigo en estrenos importantes, en ensayos, en conciertos, en óperas... en la Scala de Milán, la Ópera de Viena, la Ópera de Berlín, en Bayreuth, en París...

-¿Y a Nicolás le gusta?

-Le gusta estar conmigo y vivirlo juntos. Cuando hay una posibilidad de viajar juntos a cualquier parte del mundo, él lo disfruta y hacemos equipo.

-Usted es el director español con más presencia internacional, ¿es un peso que lleva a gusto?

-Llevo casi treinta años dirigiendo y he oído ese comentario muchas veces, pero sinceramente no es algo en lo que piense.

-¿Se siente más reconocido fuera de España?

-Nunca me ha preocupado. Sí es cierto que mis oportunidades más importantes nunca han llegado en España. Y durante muchísimo tiempo no fue nada fácil trabajar aquí. Lo digo sin ningún tipo de rencor ni amargura. Trabajé donde pude. Cuando eres joven, cualquier oportunidad se agradece y aquí no existían. Y bueno, también había un cierto complejo de ser de aquí y las orquestas y festivales miraban un poco más allá para buscar otro tipo de nombres y apellidos. Ahora sigue siendo difícil abrirse camino, pero hay más orquestas, más festivales, más oportunidades. Hay mucha competencia, pero la buena noticia es que los jóvenes músicos españoles tienen más espacio en España del que había en mi época.

Ampliar El director de orquesta granadino, en el Teatro Real. Virginia Carrasco

-Fue el primer español en dirigir en el mítico teatro de Wagner en Bayreuth… ¿es eso poner una pica en Flandes?

-Llegar ahí es algo que ni siquiera yo me planteaba antes de que ocurriera. Y no solo es debutar, es continuar que es más importante.

-Debutó allí en 2023 con Parsifal, repitió en 2024, vuelve este verano, y en 2028 dirigirá nada menos que la tetralogía de 'El anillo del nibelungo' ante 200 músicos extraordinarios…. ¡Qué presión!

-Sí, sobre todo por el 'Anillo', la obra con la que se inauguró Bayreuth el 13 de agosto de 1876. Es la razón por la que Wagner construyó ese teatro y la que revolucionó la historia de la música. Con el 'Anillo' estamos hablando de 16 horas de música en cuatro óperas. Es el reto más grande al que se puede enfrentar un director de orquesta en cualquier teatro del mundo, pero hacerlo en Bayreuth es especial.

-Ha hecho el 'Anillo' en el Teatro Real, lo está haciendo ahora en París, en Viena el año que viene y en 2028 en Bayreuth. ¡Es el 'Señor de los Anillos'!

-Jajaja, pues sí podría llamarme así.

-Creo que los músicos de la orquesta Bayreuth le hicieron un regalo muy especial en su debut…

-Los músicos que tocan en la orquesta de Bayreuth son cuidadosamente seleccionados desde hace ya 149 años. No solo la familia Wagner participa en su elección, también los propios músicos controlan quién entra a formar parte de su sección cuando hay relevo generacional. Es lo que hace mantener el estilo, el sonido, la estética sonora, pero también la implicación en el mundo de Wagner. Y todos estos músicos deciden consagrar su descanso y sus vacaciones de verano a un repertorio wagneriano muy exigente. Pero hay una pasión, un amor y una dedicación que ellos lo viven como el mejor lugar del mundo en el que estar, es un fanatismo maravilloso.

-Y esos 'fanáticos' le regalaron una de sus camisetas…

-Sí, hay secciones como los primeros violines, los segundos violines, las violas… que diseñan sus propias camisetas con los nombres de cada uno. Y recuerdo con muchísima emoción y cariño el hecho de que antes de mi debut, que era además la apertura del festival con 'Parsifal', me regalaron una de esas camisetas, como una forma de incluirme en sus filas, de decirme que era uno de los suyos.

-¿Impone dirigir en Bayreuth?

-Sí. Por la historia que tiene detrás y lo difícil que es dirigir en ese foso y por el propio repertorio. Bayreuth es un lugar de culto al que los admiradores de la música de Wagner siguen acudiendo en un peregrinaje entre emocional y sagrado. Y ya lo creo que impone, es un público muy exigente y una crítica muy exigente. Además, en casi 150 años son contados los directores que han dirigido allí. Sus fotos están en una galería que une la cantina de los músicos con el foso del teatro, cada una con la fecha y la ópera que dirigió. Están Wagner, Richard Strauss, Toscanini, Karajan, Barenboim… ese pasillo es un lugar legendario. He tenido la fortuna de dirigir en muchos lugares míticos por todo el mundo, pero para cualquier director estar ahí es formar parte de una historia que comienza con Richard Wagner.

-Y dirige sin batuta…

-Siempre dirijo sin batuta. No es que se dirija mejor o peor. Es algo personal. Para mí es muchísimo más natural. Y la gestualidad de cada director es intrínseca a tu propio cuerpo, a tu propia naturaleza, a tu manera de expresarte, y tiene que ser así, no puedes imitar ni copiar. Y he dirigido siempre sin batuta en cualquier tipo de escenario y en cualquier tipo de formato.

-Cuatro horas dirigiendo una ópera de Wagner…

-Acabas exhausto, es muy exigente por la concentración mental y también a nivel físico, como la de un deportista de élite.

¿Llegará a dirigir a Wagner de memoria?

-Es posible. Hoy no, pero a lo mejor dentro de 20 años lo haré.

-¿Diría que el antisemitismo de Wagner le ha pesado para no alcanzar la popularidad de Mozart o Beethoven?

Su antisemitismo no se puede negar, pero más a nivel de rencillas personales con algún compositor judío, que a nivel ideológico o religioso. Yo creo que Wagner es probablemente el compositor más conocido de la historia de la música y el que más fascinación despierta en todo el mundo, pero su música no es tan accesible. Escribe óperas de más de cuatro horas de duración que requieren un nivel de implicación, de profundidad y de concentración muy superior al de otras músicas. Que muchos años más tarde, un señor como Hitler se apropiara de ese arte para ensalzar ideas que no existían en el tiempo de Wagner, pues él no tiene ninguna culpa. Wagner llevaba muchas décadas muerto cuando todo esto ocurrió.

-¿Quién dirigirá antes el concierto de Año Nuevo? ¿Una mujer o un español?

-Espero que sea una mujer, y seguramente ocurra eso.

-¿Podría ser la lituana Mirga Gražinytė-Tyla?

-Puede ser Mirga, no lo sé. Hay muchas directoras fantásticas y ocurrirá cuando ocurra, aunque no creo que sea inmediatamente.

-¿Ha soñado alguna vez con esa imagen cara al público animando a dar palmas con la Marcha Radetzky en la Sala Dorada del Musikverein?

-La verdad es que no. Te lo prometo. He dirigido unas cuantas veces en el Musikverein, pero el Concierto de Año Nuevo no es algo con lo que sueñe hoy. Espero que mi carrera sea muy larga y en el futuro... quién sabe. Pero no es algo que vislumbre a corto plazo. Sí hay muchas otras cosas que me entusiasman y con las que sueño, por ejemplo ese Anillo en 2028 en Bayreuth, y con volverlo a dirigir en otras salas del mundo.

Ampliar Pablo Heras-Casado. Virginia Carrasco

-¿Cómo mata los nervios antes de un concierto si es que los tiene?

-No suelo tenerlos, pero el día de un concierto, estás mentalizado desde que te despiertas. Por la mañana intento hacer deporte, comer pronto y descansar bien. Para mí es sagrado tener siempre un momento de siesta. Y a partir de ahí empieza la preparación, repasar mis partituras, ir al teatro con tiempo, saludar a algún músico, dar algunas notas previas…

La música y la guerra

-¿El podio del director es una silla eléctrica?

-¡No! Al contrario. Es un altar al que tienes que abrazar. Es un sitio privilegiado desde el que puedes disfrutar, generar e inspirar. Tienes que abrazar ese lugar y vivirlo de la manera más intensa posible para poder inspirar todo lo que sea al máximo nivel, con la mayor intensidad y para poder también escuchar. Para mí es el lugar en el que a veces puedo estar más cansado, pero en el momento en que te subes ahí pasas a estar en otra dimensión.

-¿Qué música pondría para estos tiempos tan convulsos? ¿Cree que la música puede parar una guerra?

-No, la música no puede parar una guerra. Pero la música es necesaria. Y el hecho musical es un hecho de entendimiento, de escucha, de respeto. Y sí que puede inspirar. Es un lenguaje universal y abierto que apela al sentimiento, a la emoción, a la razón y es una manera más de generar respeto y entendimiento.

-¿Se negaría a dirigir delante de algún dictador?

-No, no, en absoluto. Aprovecharía esa oportunidad. En alguna fibra, en algún rincón oculto del alma o el cerebro de esa persona, algo le movería o le cambiaría con la música, aunque fuera mínimamente. De tener esa oportunidad nunca la desaprovecharía.

-¿Una receta mágica para acercar la ópera a los jóvenes? ¿Cómo le quitamos la 'pajarita'?

-Yo dejaría de hablar ya de si la ópera es elitista, porque no lo es. La ópera ha sido un arte social, democrático y público. Otra cosa es que haya quien le interese tener un palco, pero la ópera no es elitista. Nadie dice que ir al Museo del Prado sea elitista. Yo veo a gente joven en la ópera y hay que continuar insistiendo para que vengan todavía más. A mí me reconforta muchísimo ver a gente joven entre el público. Y veo cada vez más.

-¿En el mundo de los directores de orquesta hay más amigos para toda la vida o más enemigos íntimos?

-Jajaja, lo que nos ocurre a los directores de orquesta es que nos vamos cruzando en los aeropuertos o en las ciudades y no es tan fácil crear ese tipo de sintonía. Yo he viajado mucho para ver ensayar y dirigir a otros directores y lo sigo haciendo todavía. Me interesan directores de perfiles y carismas muy diversos.

-Si Von Karajan dicen que era dios, ¿qué es Barenboim?

-Con todo el respeto y la admiración, creo que los dos son directores de leyenda, que han influido en la historia de la música a través de sus interpretaciones, pero nada de esto es absoluto, ni Karajan, ni Barenboim ni otros antes que ellos han tenido la última palabra. Y esto es lo fascinante del mundo artístico, que hay mucho espacio y lo seguirá habiendo. Estas grandes figuras fueron jóvenes y antes que ellos hubo otros.

-¿Qué es un móvil o una tos en un concierto?

-Bueno, un despiste, nada más.

-¿No puede arruinar un concierto ni le distrae?

-No, no… Estamos acompañados de personas y entiendo que son simplemente despistes.

-¿Un aplauso que no haya olvidado?

-El de mi debut con la Filarmónica de Berlín en 2011. A veces ocurre que cuando termina el concierto, incluso cuando ya la orquesta abandona el escenario, hay parte del público que sigue aplaudiendo. Entonces requieren que el director vuelva, ya solo, a salir a saludar al escenario con parte del público en pie. Ese aplauso nunca lo olvidaré.

-¿Para ser director de orquesta hay que tener mano izquierda?

-Por supuesto. Hay que saber manejar muy distintos temperamentos y encajar cada personalidad y virtud en un puzle que sea bonito y emocionante.

-Si pudiera desafiar las leyes del tiempo y del espacio y asistir a un concierto histórico del pasado, ¿a cuál le gustaría?

-Al de la inauguración del Festival de Bayreuth en 1876 con Richard Wagner. Y al estreno de Beethoven de la Fantasía Coral, un concierto larguísimo que se celebró en Viena el 22 de diciembre de 1808 con un programa que incluyó la quinta sinfonía, la sexta y el cuarto concierto para piano.

-¿Cree que los aranceles al cine de Trump se extenderán a la música clásica? ¿Teme que esta batalla por el proteccionismo le llegue a afectar?

-El proteccionismo viene cuando se empiezan a cerrar fronteras de cualquier tipo, también las culturales. Cerrar el país a cualquier influencia externa te lleva a la pobreza cultural más absoluta, que es lo que nos ocurrió en España tras la Guerra Civil y la dictadura de Franco. El arte por definición es universal y tiende a crear puentes. El proteccionismo puede empobrecer. Precisamente Estados Unidos vivió un boom artístico-musical tanto en la ópera como en el mundo sinfónico gracias a los compositores, intérpretes y directores de orquesta que tuvieron que salir de Europa en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Fue entonces una tierra de acogida, y si ahora se cierra volverá a la sequía cultural.

-Puestos a tocar, ¿qué le toca las narices?

-Me irrita el extremismo, la falta de diálogo y de empatía, la gente que no quiere comprender ni escuchar y que piensa que existe solamente una verdad: la suya.

-Dicen de usted que cuando dirige logra trascender la partitura, transmitir mucho más que las notas de un papel…

-No sé si lo estoy consiguiendo, pero ese es el objetivo, con Wagner y con cualquier compositor. Hay que partir de la partitura y serle fiel al 100%, pero luego no puedes quedarte allí. La trascendencia es lo que hace la música, es lo fascinante de este trabajo. Y eso no se ensaya. Eso se madura también con la experiencia y la vivencia de uno mismo.

-¿Cómo anda de ego cuando le llaman maestro?

-Si no tienes ego mejor dedícate a otra cosa. Lo decía Barenboim. La palabra ego tiene mala prensa, pero el ego es determinación y convicción y también tener la fuerza y la entereza suficiente para estar dispuesto a encontrar otras vías de comunicación y a aceptar otras opiniones en el transcurso del camino. Es también tener personalidad para ser capaz de amoldarte y manejar día a día la orquesta, los músicos, el entorno, el público, la prensa, la crítica.... La parte de la personalidad del ego no me interesa para nada, sí me interesa saber guiarlo y utilizarlo para lo importante.

-¿Qué haría el último día de su vida?

-Lo pasaría entero con mi familia. Los momentos con mi familia son los que tengo identificados como los mejores, los de más serenidad y amor.