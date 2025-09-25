El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El director de orquesta David Afkham. Rafa Martín
Agosto de 2026

La ópera de Mozart 'La flauta mágica' abrirá la 75 edición del FIS

El prestigioso maestro David Afkham dirigirá a la orquesta del Encuentro en agosto de 2026 en las dos funciones de este título imprescindible en el repertorio lírico

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Jueves, 25 de septiembre 2025, 13:48

La ópera mítica de Wolfgang Amadeus Mozart 'Die Zauberflöte' ( 'La flauta mágica') abrirá la 75 edición del Festival Internacional de Santander, prevista en agosto de ... 2026. Este título imprescindible en el repertorio lírico se plasmará en dos representaciones como cita inaugural y celebración de la edición de aniversario. Además, supone el esperado regreso al FIS de la ópera representada. El proyecto que materializa este retorno suma los esfuerzos del FIS, dirigido desde hace dos ediciones por Cosme Marina, y del Encuentro de Música y Academia a través de la Escuela de Música Reina Sofía y la Fundación Albéniz, que fundó y preside Paloma O'Shea. Fruto de esta colaboración, la orquesta del Encuentro, que cada verano reúne en Santander a los mejores jóvenes músicos de todo el mundo, será la que ocupe el foso del Palacio de Festivales en estas representaciones, ya dentro de la programación del 75 Festival. El prestigioso maestro David Afkham, actual director titular y artístico de la Orquesta y Coro Nacionales de España y una de las principales batutas mundiales, será el director musical de esta producción.

