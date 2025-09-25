La ópera de Mozart 'La flauta mágica' abrirá la 75 edición del FIS

La ópera mítica de Wolfgang Amadeus Mozart 'Die Zauberflöte' ( 'La flauta mágica') abrirá la 75 edición del Festival Internacional de Santander, prevista en agosto de ... 2026. Este título imprescindible en el repertorio lírico se plasmará en dos representaciones como cita inaugural y celebración de la edición de aniversario. Además, supone el esperado regreso al FIS de la ópera representada. El proyecto que materializa este retorno suma los esfuerzos del FIS, dirigido desde hace dos ediciones por Cosme Marina, y del Encuentro de Música y Academia a través de la Escuela de Música Reina Sofía y la Fundación Albéniz, que fundó y preside Paloma O'Shea. Fruto de esta colaboración, la orquesta del Encuentro, que cada verano reúne en Santander a los mejores jóvenes músicos de todo el mundo, será la que ocupe el foso del Palacio de Festivales en estas representaciones, ya dentro de la programación del 75 Festival. El prestigioso maestro David Afkham, actual director titular y artístico de la Orquesta y Coro Nacionales de España y una de las principales batutas mundiales, será el director musical de esta producción.

Hace dos años El Diario ya se hizo eco de los primeros pasos de esta iniciativa reflejada ahora en este ambicioso proyecto. El Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Santander respaldaron entonces la unión del FIS y la Fundación Albéniz con el fin de reforzar la posición de la comunidad y el Festival dentro de las citas culturales del calendario a nivel nacional e internacional». El pasado día 1, tras la clausura de la exitosa 74 edición, este periódico ya anticipó que el Festival encauzaba sus proyectos hacia la celebración de su aniversario con el regreso de la ópera escenificada.

El nacimiento en Santander de un proyecto lírico de nivel e impacto internacionales es fruto de esos dos años de trabajo compartido entre los máximos responsables del FIS y del Encuentro, con el apoyo institucional. «Paloma O'Shea creía firmemente en una iniciativa de esta envergadura, y su idea confluyó con el empeño del Festival para recuperar la ópera escenificada dentro de nuestra programación», explica el director del FIS, Cosme Marina. «Ambas Fundaciones han encontrado en las administraciones públicas el apoyo para terminar de hacer posible este sueño y hacerlo coincidir con el inicio de la 75 edición del Festival», celebra.

Para la presidenta fundadora de la Fundación Albéniz, Paloma O'Shea, «este proyecto es la culminación de un deseo por el que llevamos luchando durante años y que entronca con nuestros fines como institución». Por un lado, explica, «ofrecerá a los jóvenes músicos del Encuentro la posibilidad de participar en un proyecto artístico complementario a nuestra programación habitual» y, por otro, «el público de Santander podrá disfrutar de una ópera de primer nivel dirigida por un referente como David Afkham. En este sueño hecho realidad no se me ocurren mejores compañeros que el FIS y las instituciones públicas de Cantabria, a las que nos une una estrecha relación y que siempre han mostrado una especial sensibilidad con la educación y difusión de la música clásica», añade.

Ampliar David Afkham, durante una representación. Fadi Kheir

«Para el Festival es un orgullo que esta colaboración cristalice de esta forma, para hacer sostenible un proyecto que nace con la máxima ambición artística», afirma Cosme Marina. Un compromiso «sostenible y de enorme exigencia que no solo posibilita el retorno de la ópera escenificada a nuestra programación, sino que lo hará con estándares de primer nivel internacional, equiparables a los de cualquiera de las grandes casas de ópera».

La presidenta del Patronato de la Fundación Festival Internacional de Santander, María José Sáenz de Buruaga, presidenta del Gobierno de Cantabria, recuerda que el FIS celebró su 40 edición en el Palacio de Festivales en agosto del año 1991, una fecha histórica ya que significó la incorporación de grandes producciones operísticas a su programación. «El inicio de esta tradición fue excepcional, un Otello de Verdi, producción del teatro Kirov de San Petersburgo, protagonizado por el gran tenor Plácido Domingo. Ahora presentamos una nueva programación que viene a celebrar la 75 edición de este Festival de la mejor manera posible: recuperando la tradición lírica en la sala Argenta de nuestro teatro de referencia».