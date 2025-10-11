La Orquesta de la Escuela Reina Sofía dará un paso histórico con su debut en el Carnegie Hall

La Orquesta de la Escuela Superior de Música Reina Sofía debuta este otoño en el Carnegie Hall de Nueva York. Bajo el epígrafe 'Viaje al ... Nuevo Mundo', se celebrará el próximo 3 de noviembre, y estará presidido por la Reina doña Sofía. Son más de 70 los jóvenes músicos de la Escuela, acompañados por 15 miembros de la Filarmónica Joven de Colombia, dirigidos por el maestro Andrés Orozco-Estrada junto al violín solista Renaud Capuçon, los que abordarán un programa compuesto por 'El Puerto', de Isaac Albéniz, el Concierto para violín, de Samuel Barber, y la Sinfonía n.º 9, de Antonín Dvorák. Durante la estancia de la Escuela Reina Sofía en Nueva York, que preside Paloma O'Shea, los alumnos participarán en diversas actividades sociales y educativas con instituciones como la New York Philharmonic, la Juilliard School, el Ensemble Connect del Carnegie Hall, el Queen Sofía Institute y el Harmony Program.

Paloma O'Shea, fundadora de la Escuela Superior, considera este paso un hito histórico en la trayectoria del centro de referencia internacional para la enseñanza de jóvenes músicos, ofreciendo al público su debut en el emblemático Stern Auditorium / Perelman Stage del Carnegie Hall de Nueva York.

El día 13 la Sinfónica, dirigida por su director titular Andrés Orozco-Estrada, junto a músicos de la Filarmónica Joven de Colombia, subirán al escenario del Carnegie Hall. También formarán parte de la orquesta como artistas invitadas la violonchelista emiratí Elham Al Marzooqi, intérprete habitual en el Abu Dhabi Festival, y Rolanda Ginkute, antigua alumna de la Escuela y segundo violín principal de la Filarmónica de Catar.

El concierto 'Viaje al Nuevo Mundo', comenzará evocando el carácter vivo, alegre y ligero, como un cuadro costumbrista musical, de 'El Puerto' de la obra 'Iberia' de Isaac Albéniz. Continuará con una de las obras más interpretadas del repertorio estadounidense del siglo XX, el Concierto para violíny orquesta op.14 de Samuel Barber, junto al violinista francés internacionalmente reconocido Renaud Capuçon, y para cerrar la velada la Sinfonía Del Nuevo Mundo, de Dvorák, obra cuyo estreno absoluto tuvo lugar precisamente en el Carnegie Hall en 1893. Durante su estancia en Nueva York, los estudiantes participarán en la citada serie de actividades con «el objetivo de crear puentes con relevantes instituciones estadounidenses y ofrecer a los jóvenes músicos una experiencia adicional al concierto». El alumnado de la Escuela tendrá la oportunidad de formar parte de actividades con los citados colectivos y formaciones. Asimismo, la Escuela afronta este proyecto con el apoyo de: Banco Santander; Bloomberg Philanthropies; Wachtell, Lipton, Rosen & Katz; Abu Dhabi Festival; Cutrale North America; Fundación Damm; entre más de veinticinco entidades.

La Orquesta, que cuenta con la colaboración de Freixenet, fue creada en 1993, se presenta en dos dimensiones: sinfónica y de cámara. En su formato sinfónico, su director titular es el maestro Orozco-Estrada y, en el de cámara, Sir András Schiff. La formación tiene una misión doble: «Ser a la vez instrumento de educación y de cultura». A lo largo de su trayectoria, ha sido dirigida por grandes maestros y se ha presentado con gran éxito en las principales salas de Españ. En 2021 realizó la Gira 30 aniversario de la Escuela en la que actuó en el Teatro Real de Madrid, el Reduta Hall de Bratislava, la Academia Liszt Ferenc de Budapest y el Musikverein de Viena.

Por otra parte, cuenta con numerosas grabaciones, entre las que destacan las realizadas para Sony España, Radio Clásica, TVE y Canal Plus, además de un CD publicado por la revista italiana Amadeus con la última grabación de Luciano Berio como director.