El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
La Orquesta Sinfónica de la Escuela Reina Sofía actuará en Nueva York en noviembre. Jaqueline Larsen.

La Orquesta de la Escuela Reina Sofía dará un paso histórico con su debut en el Carnegie Hall

Los más de 70 jóvenes del centro que preside Paloma O'Shea, junto con 15 miembros de la Filarmónica Joven de Colombia, serán dirigidos en noviembre en Nueva York por el maestro Andrés Orozco-Estrada

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Sábado, 11 de octubre 2025, 02:00

Comenta

La Orquesta de la Escuela Superior de Música Reina Sofía debuta este otoño en el Carnegie Hall de Nueva York. Bajo el epígrafe 'Viaje al ... Nuevo Mundo', se celebrará el próximo 3 de noviembre, y estará presidido por la Reina doña Sofía. Son más de 70 los jóvenes músicos de la Escuela, acompañados por 15 miembros de la Filarmónica Joven de Colombia, dirigidos por el maestro Andrés Orozco-Estrada junto al violín solista Renaud Capuçon, los que abordarán un programa compuesto por 'El Puerto', de Isaac Albéniz, el Concierto para violín, de Samuel Barber, y la Sinfonía n.º 9, de Antonín Dvorák. Durante la estancia de la Escuela Reina Sofía en Nueva York, que preside Paloma O'Shea, los alumnos participarán en diversas actividades sociales y educativas con instituciones como la New York Philharmonic, la Juilliard School, el Ensemble Connect del Carnegie Hall, el Queen Sofía Institute y el Harmony Program.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un vecino de Santander se graba conduciendo a 261 kilómetros por hora y lo publica en redes sociales
  2. 2

    La hermana del exalcalde de Cartes también consiguió plaza fija en el mismo proceso que él
  3. 3

    «Mientras unos me agarraban y se reían, otros me rajaban con un cúter»
  4. 4

    El Hotel Colón avanza en su rehabilitación integral y dice adiós a su clásica fachada
  5. 5

    Las trabajadoras de Sierrallana condenadas pedirán la suspensión de su pena de cárcel
  6. 6

    Mario González será a partir del martes el alcalde más joven de Cantabria en Tudanca
  7. 7

    El tobogán alpino de Cabárceno retrasa su inauguración hasta otoño de 2026
  8. 8

    La nueva campaña de bonos para el comercio de Santander arrancará el día 22
  9. 9

    El desvío del tren en Torrelavega se abre paso para absorber el tráfico ferroviario en 2026
  10. 10

    La alcaldesa alemana herida de gravedad en su casa fue torturada por su propia hija adoptiva

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La Orquesta de la Escuela Reina Sofía dará un paso histórico con su debut en el Carnegie Hall

La Orquesta de la Escuela Reina Sofía dará un paso histórico con su debut en el Carnegie Hall