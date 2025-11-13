La Orquesta de la Escuela Reina Sofía debuta hoy en el Carnegie Hall de Nueva York

La Escuela Superior de Música Reina Sofía celebra hoy un hito histórico en su trayectoria como centro de referencia internacional para la enseñanza de ... jóvenes músicos, al presentarse al público en su debut en el emblemático Stern Auditorium / Perelman Stage del Carnegie Hall de Nueva York. La Orquesta Sinfónica de la Escuela, dirigida por su director titular Andrés Orozco-Estrada, junto a músicos de la Filarmónica Joven de Colombia, actúan sobre el escenario neoyorquino. También formarán parte de la orquesta como artistas invitadas la violonchelista emiratí Elham Al Marzooqi, intérprete habitual en el Abu Dhabi Festival, y Rolanda Ginkute, antigua alumna de la Escuela y segundo violín principal de la Orquesta Filarmónica de Catar. Bajo la presidencia de la reina Doña Sofía, el concierto con el epígrafe 'Viaje al Nuevo Mundo', comenzará evocando «el carácter vivo, alegre y ligero», como un cuadro costumbrista musical, de 'El Puerto' de la obra Iberia de Isaac Albéniz. Continuará con una de las obras más interpretadas del repertorio estadounidense del siglo XX, el Concierto para violín y orquesta op.14 de Samuel Barber, junto al violinista francés internacionalmente reconocido Renaud Capuçon, y para cerrar la velada la Sinfonía núm.9 en mi menor, op. 95, Del Nuevo Mundo, de Antonín Dvorák, una obra cuyo estreno absoluto tuvo lugar en el Carnegie Hall en 1893.

Durante su estancia en EE UU, los estudiantes participarán en una serie de actividades sociales y educativas, «con el objetivo de crear puentes con relevantes instituciones estadounidenses y ofrecer a los jóvenes músicos una experiencia adicional al concierto».

El alumnado de la Escuela tendrá la oportunidad de formar parte de convocatorias de la New York Philharmonic, la Juilliard School, el Ensemble Connect del Carnegie Hall, el Queen Sofía Institute y el Harmony Program.

El concierto contará con el apoyo de un comité honorario presidido por H. E. Sheikha Hind bint Hamad Al Thani, vicepresidenta de Qatar Foundation; y configurado entre otros por Paloma O'Shea, presidenta fundadora de la Escuela; Ana Botín, miembro del Patronato y Aline Foriel-Destezet, integrante del Círculo Internacional de la entidad.

La Orquesta, creada en 1993, se presenta en dos dimensiones: sinfónica y de cámara. En su formato sinfónico, su director titular es el maestro Andrés Orozco-Estrada y, en el de cámara, Sir András Schiff. La Orquesta de la Escuela, cuyo mecenas desde su comienzo es Freixenet, tiene una misión doble: «Sser a la vez instrumento de educación y de cultura. Como entidad cultural, «busca acercar al público el repertorio orquestal de las distintas épocas y estilos desde una perspectiva nueva». A lo largo de su trayectoria, la Orquesta ha sido dirigida por los maestros Vladimir Ashkenazy, Luciano Berio, Péter Csaba, Sir Colin Davis, Péter Eötvös, Pablo Heras-Casado, James Judd, Jaime Martín, Zubin Mehta, Juanjo Mena, Yehudi Menuhin, Antoni Ros Marbà y Jordi Savall, entre muchos otros. Por otra parte, cuenta con numerosas grabaciones, entre las que destacan las realizadas para Sony España, Radio Clásica, Televisión Española, además de un CD publicado por la revista italiana Amadeus con la última grabación realizada por Luciano Berio como director.