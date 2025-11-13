El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La Orquesta de la Escuela Superior Reina Sofía, fue creada en 1993. Jaqueline Larsen

La Orquesta de la Escuela Reina Sofía debuta hoy en el Carnegie Hall de Nueva York

Los más de 70 jóvenes músicos del centro que preside Paloma O'Shea, acompañados por 15 miembros de la Filarmónica Joven de Colombia, serán dirigidos por el maestro Andrés Orozco-Estrada

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Jueves, 13 de noviembre 2025, 01:00

La Escuela Superior de Música Reina Sofía celebra hoy un hito histórico en su trayectoria como centro de referencia internacional para la enseñanza de ... jóvenes músicos, al presentarse al público en su debut en el emblemático Stern Auditorium / Perelman Stage del Carnegie Hall de Nueva York. La Orquesta Sinfónica de la Escuela, dirigida por su director titular Andrés Orozco-Estrada, junto a músicos de la Filarmónica Joven de Colombia, actúan sobre el escenario neoyorquino. También formarán parte de la orquesta como artistas invitadas la violonchelista emiratí Elham Al Marzooqi, intérprete habitual en el Abu Dhabi Festival, y Rolanda Ginkute, antigua alumna de la Escuela y segundo violín principal de la Orquesta Filarmónica de Catar. Bajo la presidencia de la reina Doña Sofía, el concierto con el epígrafe 'Viaje al Nuevo Mundo', comenzará evocando «el carácter vivo, alegre y ligero», como un cuadro costumbrista musical, de 'El Puerto' de la obra Iberia de Isaac Albéniz. Continuará con una de las obras más interpretadas del repertorio estadounidense del siglo XX, el Concierto para violín y orquesta op.14 de Samuel Barber, junto al violinista francés internacionalmente reconocido Renaud Capuçon, y para cerrar la velada la Sinfonía núm.9 en mi menor, op. 95, Del Nuevo Mundo, de Antonín Dvorák, una obra cuyo estreno absoluto tuvo lugar en el Carnegie Hall en 1893.

