La Orquesta NCPA de China, en su primera gira europea, elige Santander para su única parada en España

La Orquesta NCPA de China, la formación residente del Centro Nacional de Artes Escénicas de Pekín, desde su fundación en 2010, de modo acelerado, se ... ha consolidado como una de las más audaces y dinámicas del país, labrándose un prestigio internacional gracias a sus numerosas actuaciones en el extranjero. Es una de la citas orquestales, por ello, más esperadas de esta 74 edición del Festival Internacional de Santander. El reflejo natural de la expectación se ha traducido en que ya no hay localidades para escuchar mañana a la formación (salvo el diez por ciento de entradas que exige la ley). Hay tres factores que subrayan la importancia de esta jornada musical domincial: la presencia del director coreano Myung-Whung Chung, quien sucederá a Riccardo Chailly como director musical del Teatro alla Scala de Millán a partir de 2027; en segundo lugar, su oportunidad, dado que la sinfónica china afronta su primera gira europea planteada en tan solo cinco citas cuidadosamente seleccionadas: el Festival de Edimburgo, el Saffron Hall de Inglaterra, el Festival de Koblenz, la Elbphilharmonie de Hamburgo y el FIS; y, por último, la interpretación del pianista Bruce Liu, primer premio del Concurso Chopin 2021 en Varsovia, ya considerado uno de los talentos más emocionantes de su generación quien ha contribuido a un «estatus de estrella de rock en el mundo de la música clásica».

Agenda FIS Hoy sábado. Marcos Históricos. El arpista Alexander Boldachev lleva al Castillo de Argüeso (20 horas) el programa 'Guerra y Paz.

Mañana domingo. Marcos. Torrelavega. Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Miguel Bernal Ripoll, órgano'. A las 20.30 horas.

Mañana domingo. Sala Argenta. Orquesta NCPA de China es la orquesta residente del Centro Nacional de Artes Escénicas (NCPA) de Pekín. Bruce Liu, al piano. Director: Myung-Whun Chung. A las 20 horas.

El repertorio de la velada estará configurado por Wu Xing ('Cinco Elementos'), obra de Qigang Chen; además del Concierto para Piano y Orquesta en Sol Mayor, de Maurice Ravel; y la 'Sinfonía con órgano', de Camille Saint-Saens.

Entre los artistas asociados con la orquesta se encuentran Zubin Mehta, Valery Gergiev, Christoph Eschenbach, Daniele Gatti, Shao-Chia Lü, Lang Lang, Yuja Wang, Jian Wang, Renée Fleming y Leo Nucci, entre muchos otros. Lorin Maazel colaboró​estrechamente con la orquesta antes de su fallecimiento y elogió a los músicos por su «increíble profesionalismo y gran pasión por la música». La orquesta ha recibido alabanzas de la crítica por sus interpretaciones en producciones operísticas de la NCPA, no solo en el repertorio clásico, sino también de obras recién estrenadas. La orquesta también ha realizado estrenos mundiales de obras de Michael Gordon, Augusta Read Thomas, Qigang Chen, Huang Ruo y Bernd Richard Deutch.

En 2021, la NCPA lanzó Egmont de Beethoven, convirtiéndose en la primera orquesta china en grabar esta obra maestra y en 2024 salieron al mercado las grabaciones de las sinfonías numeradas completas de Bruckner.

Además de su ciclo de conciertos, ha recibido numerosos elogios por sus presentaciones internacionales en el Festival de Música de Verano de Kissingen y en Sidney, Singapur, Seúl, Daegu, Abu Dabi, Taipéi y Macao. En 2014 la orquesta realizó su primera gira por Norteamérica. En abril de 2021 completó su primera gira nacional de seis ciudades, que Music Weekly elogió como «una serie de sofisticados programas en conciertos que fueron una maravilla», seguida de una segunda gira en marzo de 2023. Lü Jia es el director musical.

El maestro Myung-Whun Chung, que ha estado al frente de algunas de las orquestas más importantes del mundo, dirige mañana el concierto. Su larga carrera está marcada por su nombramiento como director emérito de la Filarmonica de Milán desde 2023, director invitado principal de la Dresden Staatskapelle, director musical honorario de la Orquesta Filarmónica de Tokio y la Orquesta Filarmónica de Radio France en París y su reciente nombramiento como director artístico de la nueva Ópera y Sala de Conciertos de Busan en Corea del Sur.

Director Titular de la Orquesta de la Academia Nacional de Santa Cecilia de Roma y director Musical de la Ópera de París-Bastilla, el maestro Chung ha recibido numerosos premios, entre ellos el de Comandante de la Legión de Honor de Francia, Comandante de la Orden de la Estrella de la Solidaridad Italiana, el Premio Abbiati por su destacada dirección en La Fenice de Venecia y el Keumkwan, el máximo galardón cultural del gobierno coreano. En 2008 fue nombrado el primer director de orquesta como Embajador de Buena Voluntad del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.

En esta comparecencia española exclusiva en Santander, la orquesta estará acompañada por el pianista Bruce Liu. Nacido en París de padres chinos y criado en Montreal, su personalidad recoge «la refinación europea, la dinámica norteamericana y la larga tradición de la cultura china». Actualmente está considerado como «uno de los talentos más emocionantes de su generación» y, según el periódico canadiense The Globe, ha alcanzado un «estatus de estrella de rock en el mundo de la música clásica». Bruce Liu ha actuado a nivel mundial con importantes orquestas, incluyendo la Wiener Symphoniker, Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Orquesta Filarmónica de Róterdam, Orquesta Filarmónica de Luxemburgo, Filarmónica de Los Ángeles, Sinfónica de San Francisco, entre otras.

En la temporada 2023/24 debutaba en el Concertgebouw de Ámsterdam, Philharmonie de París, Wigmore Hall de Londres, o Chicago Symphony Center. Artista exclusivo de Deutsche Grammophon, su último disco, 'Waves', lo componen obras de Ramau, Ravel y Alkan. Su primer álbum recoge las obras de Chopin que tocó durante el Concurso Internacional y fue uno los Mejores Álbumes Clásicos de 2021, según la revista Gramophone.