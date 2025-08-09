El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La formación orquestal con sede en Pekín . Wang Xiaojin

La Orquesta NCPA de China, en su primera gira europea, elige Santander para su única parada en España

La formación protagoniza mañana el concierto del Festival Internacional, bajo la batuta del maestro Myung-Whun Chung y la presencia del pianista Bruce Liu

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Sábado, 9 de agosto 2025, 07:49

La Orquesta NCPA de China, la formación residente del Centro Nacional de Artes Escénicas de Pekín, desde su fundación en 2010, de modo acelerado, se ... ha consolidado como una de las más audaces y dinámicas del país, labrándose un prestigio internacional gracias a sus numerosas actuaciones en el extranjero. Es una de la citas orquestales, por ello, más esperadas de esta 74 edición del Festival Internacional de Santander. El reflejo natural de la expectación se ha traducido en que ya no hay localidades para escuchar mañana a la formación (salvo el diez por ciento de entradas que exige la ley). Hay tres factores que subrayan la importancia de esta jornada musical domincial: la presencia del director coreano Myung-Whung Chung, quien sucederá a Riccardo Chailly como director musical del Teatro alla Scala de Millán a partir de 2027; en segundo lugar, su oportunidad, dado que la sinfónica china afronta su primera gira europea planteada en tan solo cinco citas cuidadosamente seleccionadas: el Festival de Edimburgo, el Saffron Hall de Inglaterra, el Festival de Koblenz, la Elbphilharmonie de Hamburgo y el FIS; y, por último, la interpretación del pianista Bruce Liu, primer premio del Concurso Chopin 2021 en Varsovia, ya considerado uno de los talentos más emocionantes de su generación quien ha contribuido a un «estatus de estrella de rock en el mundo de la música clásica».

