La orquesta de los nuevos talentos musicales franceses recala en el FIS por primera vez

La Orquesta Francesa de Jóvenes, formación que reúne a los nuevos talentos musicales de ese país, debuta mañana en el Festival Internacional de Santander en ... la recta final de esta 74 edición. Su presencia cuenta a la batuta con su directora musical, la maestra estona Kristiina Poska, en un concierto que completa el pianista francés Alexandre Tharaud. Asimismo, y dentro de las nuevas iniciativas del Festival, caso de la reciente apertura a jóvenes del ensayo del pasado domingo con la Sinfónica de Melbourne, los estudiantes de conservatorio podrán adquirir localidades para el concierto de la formación francesa al precio único de 15 euros, tanto en la taquilla del FIS de la plaza Porticada como en la del propio Palacio de Festivales. Ademas, el Festival vive hoy en Comillas la clausura de los Marcos Históricos con el grupo Nevermind, que afrontará la primera versión para cuarteto barroco de las Variaciones Goldberg de Bach.

Kristiina Poska, ofrecerá un programa con obras de Hector Berlioz, Dmitri Shostakóvich y Nikolái Rimski-Kórsakov, que contará con el pianista francés Alexandre Tharaud como solista. El Diario Montañés patrocina esta jornada del Festival.

El programa propuesto por esta joven orquesta es una oda a la música rusa. La Obertura de El Carnaval Romano de Berlioz evoca el gran aprecio que este compositor francés tuvo en Rusia, inspirando a la generación de Chaikovski y Rimski-Kórsakov hasta el punto de erigirse como una de sus figuras tutelares.

Scheherazade invita al oyente a una Rusia imbuida de un Oriente de cuentos y magia. El homenaje a la famosa narradora de Las mil y una noches evoca la encrucijada rusa entre Oriente y Occidente, de una forma bastante similar a la historia de España, igual que los compositores rusos rindieron homenaje regularmente a la cultura española. Finalmente, el Concierto para piano y orquesta n.º 2 en fa mayor de Shostakóvich evoca la Rusia soviética, de la que surgió una generación de compositores-pianistas que supieron encontrar los medios para componer y expresarse a pesar de las extremas limitaciones políticas.

El concierto de la OFJ en el FIS será el último en la gira de este verano, y el único que celebrarán en España, tras visitar, además de sus sedes francesas, Berlín y Ámsterdam. Fundada en 1982 con la iniciativa del Ministerio de Cultura, forma a jóvenes músicos de toda Francia en los oficios orquestales, identifica jóvenes artistas prometedores, los reúne durante sesiones intensivas y les permite trabajar con directores internacionales, así como con solistas de renombre. La OFJ actúa en Francia en la Philharmonie de París, Lille, Dijon y también fuera de Francia, durante las giras de verano. Desde 2023 la orquesta tiene como lugar de residencia el Franco Condado de Borgoña, las Salinas Reales de Arc-et-Senans y la Ópera de Dijon. Cada año la orquesta realiza una gira por Europa, lo cual permite presenciar el llamado «sonido francés» e imbuir a los jóvenes participantes en otras culturas profesionales.

Desde el pasado mes de enero Kristiina Poska es la directora musical de la OFJ. Actualmente dirige la Sinfónica de Flandes y es directora principal invitada de la Orquesta de Letonia. Ha sido directora musical del Teatro de Basilea y Maestra de Capilla de la Komische Oper de Berlin y trabaja habitualmente con orquestas de todo el mundo.

Con más de 25 años de carrera, Alexandre Tharaud es, hoy en día, un embajador único del piano francés. El alcance de su actividad artística se refleja en las colaboraciones con directores de escena, bailarines, coreógrafos, escritores y cineastas, así como artistas ajenos al ámbito de la música clásica. Tharaud es un solista solicitado, invitado por las orquestas francesas e internacionales más importantes. Graba exclusivamente para Erato/Warner Classics. Sus grabaciones más recientes incluyen un álbum de Schubert Chansons d'amour con Sabine Devieilhe y Le Poète du Piano. Su discografía refleja su afinidad por un estilo musical ecléctico. En 2021, ganó la Victoire de la Musique como solista instrumental del año.