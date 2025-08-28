El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
El concierto mañana de la OFJ en el FIS es el último de la gira de este verano, y el único que celebran en España, tras visitar Berlín y Ámsterdam. OFJ

La orquesta de los nuevos talentos musicales franceses recala en el FIS por primera vez

La sinfónica, que mañana interpretará piezas de Berlioz, Shostakóvich y Rimsky-Kórsakov, se presenta en la Sala Argenta bajo patrocinio de El Diario Montañés, a la batuta de Kristiina Poska y junto al pianista Alexandre Tharaud

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Jueves, 28 de agosto 2025, 07:30

La Orquesta Francesa de Jóvenes, formación que reúne a los nuevos talentos musicales de ese país, debuta mañana en el Festival Internacional de Santander en ... la recta final de esta 74 edición. Su presencia cuenta a la batuta con su directora musical, la maestra estona Kristiina Poska, en un concierto que completa el pianista francés Alexandre Tharaud. Asimismo, y dentro de las nuevas iniciativas del Festival, caso de la reciente apertura a jóvenes del ensayo del pasado domingo con la Sinfónica de Melbourne, los estudiantes de conservatorio podrán adquirir localidades para el concierto de la formación francesa al precio único de 15 euros, tanto en la taquilla del FIS de la plaza Porticada como en la del propio Palacio de Festivales. Ademas, el Festival vive hoy en Comillas la clausura de los Marcos Históricos con el grupo Nevermind, que afrontará la primera versión para cuarteto barroco de las Variaciones Goldberg de Bach.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El teniente coronel Julio Postigo relevará en Cantabria a Antonio Orantos, ascendido a general de la Guardia Civil
  2. 2 Localizan desorientado en Arenas de Iguña a un octogenario de Santander que pretendía llegar a Vargas
  3. 3

    El Gobierno valoró la compra del Zoo de Santillana ante sus aprietos económicos
  4. 4 Noja se prepara para sus fiestas
  5. 5

    Un herido en un accidente en la Avenida de Parayas, que atascó la entrada a Santander al mediodía
  6. 6 La alarma del aparcamiento de La Carmencita vuelve a sobresaltar a los vecinos de La Inmobiliaria
  7. 7 Llega la Semanuca, los Santos Mártires en Santander
  8. 8 Muere a los 79 años Eusebio Poncela, el actor que mejor encarnó la transgresión
  9. 9

    La Magdalena encabeza las visitas estrella de Santander
  10. 10

    Cantabria llama a las ganaderías a extremar la vigilancia ante los casos de dermatosis nodular en Europa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La orquesta de los nuevos talentos musicales franceses recala en el FIS por primera vez

La orquesta de los nuevos talentos musicales franceses recala en el FIS por primera vez