La orquesta de Tenerife, con Víctor Pablo Pérez, abre la cuenta atrás sinfónica del FIS La formación, que vuelve 26 años después a la Sala Argenta, aborda mañana un programa con el concierto 'Emperador', de Beethoven, junto al pianista Paul Lewis, y a continuación la Sinfonía n.º 9 de Shostakóvich

Guillermo Balbona Santander Miércoles, 27 de agosto 2025, 02:00 Comenta Compartir

El Festival Internacional de Santander conmemora los 50 años de la muerte de Dmitri Shostakóvich con varios guiños en los programas sinfónicos de esta semana. Es el caso mañana del regreso a la Sala Argenta de la Sinfónica de Tenerife, formación que se suma a la propuesta orquestal de este FIS. A la batuta de Víctor Pablo Pérez sonará su Sinfonía n.º 9 en mi bemol mayor, tras ofrecer una primera parte con el 'Emperador' de Beethoven en el piano de Paul Lewis. El Festival, que inicia así su cuenta atrás sinfónica recibe a la formación de Tenerife, una de las grandes orquestas españolas, en su regreso a la Sala Argenta tras 26 años.

Abrirá el programa el citado mítico Concierto para piano n.º 5 en mi bemol mayor. op. 73, 'Emperador', junto al pianista británico Paul Lewis. En la segunda parte sonará la Sinfonía n.º 9 en mi bemol mayor, op. 70, de Dmitri Shostakóvich, como parte de las conmemoraciones musicales por el 50 aniversario de la muerte del compositor ruso. A la batuta, el maestro Víctor Pablo Pérez, director honorario de la Sinfónica de Tenerife, que ya dirigió aquel concierto en el FIS de 1999, entonces como director titular, con obras de Wagner, Gershwin, Rodgers y Kern. Las entradas están a la venta tanto en la web del Festival como en las taquillas de la Plaza Porticada o del propio Palacio de Festivales.

AGENDA FIS Hoy Marcos Históricos. Santoña. Iglesia de Santa María del Puerto. 21 horas. Cristina Lorenzo, Marimar Fernández Doval, Sara Castrillo, Marta Gutiérrez, Ana Gobantes. 'Menáge à voix'. Fauré y Viardot.

Mañana Sala Argenta. Orquesta sinfónica de Tenerife. Paul Lewis, piano. Víctor Pablo Pérez, director, A las 20.00 horas.

La Sinfónica de Tenerife es una de las instituciones musicales con más prestigio de España por su trayectoria, calidad y carácter innovador a lo largo de los años, y es el altavoz de la sociedad tinerfeña tanto dentro como fuera de la isla. Creada en 1935 como Orquesta de Cámara de Canarias, es un proyecto cultural del Cabildo de Tenerife, administración de la que depende. En los más de 85 años de historia, la Orquesta ha contado con seis directores titulares. La etapa inicial correspondió a Santiago Sabina, al que siguieron Armando Alfonso, Edmon Colomer, Víctor Pablo Pérez -actualmente director honorario-, Lü Jia y Michal Nesterowicz. Además, ha contado como director principal de la formación con Antonio Méndez.

Su programa de conciertos recoge todos los géneros y épocas y parte fundamental de su temporada son también todos los conciertos y acciones de carácter sociocultural con colaboraciones con instituciones dedicadas a personas con riesgo de exclusión social y oferta formativa para el talento de la isla.

En estos años, la Sinfónica de Tenerife se ha convertido en el referente cultural de la Isla y ha sido embajadora en las giras nacionales e internacionales que ha realizado, con actuaciones destacadas en Alemania, Austria, Reino Unido y China, entre otros escenarios.

Esta Orquesta fue pionera en la realización de conciertos didácticos para escolares y lleva veinticinco años con conciertos populares para más de 15.000 espectadores. Buena parte de sus más de treinta grabaciones discográficas, en sellos como Auvidis, Decca, o Deutsche Grammophon, han obtenido reconocimientos nacionales e internacionales. La Orquestarecibió en 1996 el Premio Ondas.

A lo largo de su trayectoria grandes artistas del panorama internacional han trabajado con la Sinfónica de Tenerife. Entre ellos, Jesús López Cobos, Alberto Zedda, Leopold Hager, Giovanni Antonini, Fabio Biondi, Marc Minkowski, Eliahu Inbal, Günther Herbig, Josep Pons, Krzysztof Penderecki, Christian Badea, Jean Jacques Kantorow, Fabio Luisi, Christian Zacharias y Javier Perianes, estos dos últimos en su doble faceta de director y solista.

Señalado desde sus comienzos como uno de los grandes y precoces valores españoles en el campo de la dirección de orquesta, Víctor Pablo Pérez, que ejerció de 1980 a 1988 como director artístico y titular de la Sinfónica de Asturias, en 1993 tomó las riendas de la Orquesta Sinfónica de Galicia, labor que lleva a cabo hasta agosto de 2013. Colabora habitualmente con el Teatro Real de Madrid, Gran Teatre del Liceu de Barcelona, Festival Mozart de A Coruña y ha actuado en los grandes festivales internacionales. Además de dirigir habitualmente la práctica totalidad de las orquestas españolas, es llamado como director invitado por diferentes formaciones internacionales. Premio Nacional de Música (1995), Medalla de Oro a las Bellas Artes (1999), en 2013, fue nombrado director artístico y titular de la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid, con la que ha configurado un proyecto didáctico integral de referencia en España que da vida a tres orquestas y tres coros.

El pianista Paul Lewis, reconocido internacionalmente, destaca por sus ciclos de obras fundamentales de Beethoven y Schubert. Entre sus numerosos premios se incluyen el Instrumentista del Año de la Royal Philharmonic Society, dos premios Edison, tres premios Gramophone, el Diapason D'or de l'Année, y posee doctorados honoríficos de las universidades de Liverpool, Edge Hill y Southampton, y en 2016 fue nombrado Comandante de la Orden del Imperio Británico.

Colabora regularmente como solista con las principales orquestas del mundo, entre ellas la Filarmónica de Berlín, la Sinfónica de Boston, la Sinfónica de Chicago, la Sinfónica de Londres, la Filarmónica de Londres, la Sinfónica de la Radio de Baviera, la Sinfónica NHK, la Filarmónica de Nueva York, la Filarmónica de Los Ángeles y la Royal Concertgebouw. También ha actuado con la Filarmónica de Cleveland, la Tonhalle de Zúrich, la Gewandhaus de Leipzig, la Philharmonia y la Mahler Chamber Orchestra.

u

u