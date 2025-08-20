El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Acto inaugural de la actual muestra de Juan Uslé en el Palacete del Embarcadero. Daniel Pedriza

El Palacete del Embarcadero celebra su cuarenta aniversario como sala de arte

Un espectáculo de video mapping, luz y sonido de Ruido Interno conmemora el aniversario el próximo sábado, organizado por la Autoridad Portuaria en colaboración con el Ayuntamiento

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Miércoles, 20 de agosto 2025, 02:00

Tras su reciente histórica rehabilitación integral y la celebración de la primera temporada de su nueva etapa, uno de los espacios y edificios emblemáticos de ... la ciudad, el Palacete del Embarcardero, cumple cuarenta años como sala de arte. El vínculo cultural y expositivo en particular con la ciudad se ha forjado desde mediados de los años ochenta hasta el presente. El Palacete reabrió el pasado año tras una reforma y modernización de sus instalaciones. En la reanudación el pintor Xesús Vázquez regresó con su obra al Palacete y en la actualidad se expone la obra de Juan Uslé antes de comparecer en el Museo Reina Sofía. Ahora, la Autoridad Portuaria, en colaboración con el Ayuntamiento de Santander, ha organizado el próximo sábado, día 23, la puesta en escena de 'Palacete', un espectáculo de luz, video mapping y música con el que, como explica el presidente de la APS, César Díaz, «queremos conmemorar el cuarenta aniversario del edificio como sala de exposiciones y hacerlo compartiendo esta efeméride con los santanderinos, ya que se trata de un espacio emblemático que se ha convertido en símbolo de la relación puerto-ciudad y que ha sido pionero en el proceso de regeneración urbana y cultural del frente marítimo».

