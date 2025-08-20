El Palacete del Embarcadero celebra su cuarenta aniversario como sala de arte

Tras su reciente histórica rehabilitación integral y la celebración de la primera temporada de su nueva etapa, uno de los espacios y edificios emblemáticos de ... la ciudad, el Palacete del Embarcardero, cumple cuarenta años como sala de arte. El vínculo cultural y expositivo en particular con la ciudad se ha forjado desde mediados de los años ochenta hasta el presente. El Palacete reabrió el pasado año tras una reforma y modernización de sus instalaciones. En la reanudación el pintor Xesús Vázquez regresó con su obra al Palacete y en la actualidad se expone la obra de Juan Uslé antes de comparecer en el Museo Reina Sofía. Ahora, la Autoridad Portuaria, en colaboración con el Ayuntamiento de Santander, ha organizado el próximo sábado, día 23, la puesta en escena de 'Palacete', un espectáculo de luz, video mapping y música con el que, como explica el presidente de la APS, César Díaz, «queremos conmemorar el cuarenta aniversario del edificio como sala de exposiciones y hacerlo compartiendo esta efeméride con los santanderinos, ya que se trata de un espacio emblemático que se ha convertido en símbolo de la relación puerto-ciudad y que ha sido pionero en el proceso de regeneración urbana y cultural del frente marítimo».

La intervención, a cargo de .la compañía Ruido Interno, de Juan Carlos Fernández Izquierdo, transformará el Palacete del Embarcadero en un lienzo vivo para narrar su propia historia. Mediante la técnica de video mapping se proyectarán imágenes y animaciones que representan diferentes épocas del edificio: «La presencia del mar, su construcción original como estación marítima de pasajeros, la evocación y el recuerdo de algunas de las múltiples exposiciones y artistas que han dado vida a este espacio tras su rehabilitación para uso cultural en 1985, y un guiño hacia el futuro a través de visuales más impactantes como elemento simbólico, que nos hablan de la energía que cada exposición ha dejado en este espacio».

Además, se incorporarán dos bailarinas en la cubierta representando el paso del tiempo y la constante transformación: serán las encargadas de activar el cambio. Sus movimientos se mezclarán con las proyecciones, como si estuvieran creando la historia del Palacete.

La música ha sido compuesta ad hoc, así como los efectos de sonido, que reforzarán la atmósfera sensorial y emotiva del evento. El espectáculo, que ha sido elaborado por un equipo de nueve personas desde su creación hasta su ejecución técnica, «rendirá homenaje así a uno de los iconos culturales más importantes de la ciudad de Santander, uniendo arte, innovación y memoria», tal y como asegura Díaz. La actividad contará con cuatro pases de un cuarto de hora cada uno, desde las diez de la noche. A mediados de la década de 1980, la inauguración de los muelles de Raos y su consiguiente expansión geográfica y comercial situó a la entonces Junta del Puerto de Santander en disposición de plantear un nuevo enfoque a su relación con la ciudad. En un contexto global de modernización y apertura al mundo, en el que España entraba a formar parte de la Comunidad Económica Europea, el Palacete se concibió como el símbolo de la adaptación del puerto a la nueva realidad, así como de su integración con una Santander hasta entonces prácticamente huérfana de equipamientos culturales. El proyecto, sin precedentes en el sistema portuario español, se tradujo en la rehabilitación del Palacete, antigua estación marítima de pasajeros y oficina portuaria, como sala de exposiciones y conferencias, un lugar abierto al encuentro y a la colaboración con entidades tanto públicas como privadas, así como al desarrollo de programas de producción propia,.

El Palacete del Embarcadero es hoy, apenas unos meses después de su tercera obra de rehabilitación como sala de exposiciones, un espacio de referencia en la vida cultural de Santander y Cantabria.

Actualmente Ruido Interno tiene en escena ocho espectáculos teatrales y a finales de enero de 2026 estrenará en el Palacio de Festivales su nuevo montaje 'A simple vista'. Además, la compañía ha diversificado su actividad en los últimos años, incorporando distintos proyectos en torno a las artes escénicas, los festivales y los espectáculos.