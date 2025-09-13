El Palacio de Festivales inicia hoy su nueva temporada tras vender 19.000 entradas La respuesta a la programación, que comienza hoy con el estreno de 'Lake machine', se ha reflejado en que el público se ha hecho con el 40 por ciento del aforo

Imagen de la coreografía de 'Lake machine', durante uno de los últimos ensayos de la obra que se estrena esta noche.

Guillermo Balbona Santander Sábado, 13 de septiembre 2025, 02:00

El Palacio de Festivales de Cantabria ha vendido ya más de 19.000 localidades de la nueva programación desde que se iniciara la venta de abonos el pasado 19 de agosto y la de entradas general, el día 3 de este mes de septiembre.

Esto supone que el público se ha hecho con el 40 por ciento del aforo de butacas disponible antes de que la propia programación se ponga en marcha hoy con el estreno del espectáculo de danza 'Lake machine' de Mari Paula -Dance & Performance.

Asimismo, del total de 41 citas programadas, hay siete que ya han agotado la venta anticipada: 'Chavela', 'El cuarto de atrás', 'Los yugoslavos', 'Camino a La Meca', 'Viejos tiempos', el recital que ofrecerá el Coro Lírico de Cantabria y las dos funciones del tablao 'Las Carboneras'.

El consejero de Cultura, Luis Martínez Abad, aseguró que «es un orgullo comprobar que el público de Cantabria ha respondido con tanta fuerza», tras resaltar que «hemos batido récords, con más de 600 abonos vendidos en solo dos semanas, de los que 303 son del ciclo de teatro, la cifra más alta en la historia del Palacio».

Durante el periodo de venta de abonos, abierto entre el 19 y el 30 de agosto, el público adquirió un total de 615, a los que hay que sumar desde el pasado 3 de septiembre la venta general de entradas, de modo que las localidades vendidas superan ya la cifra de 19.000 butacas.

41 espectáculos en programa

La temporada septiembre 2025-enero 2026 está integrada por un total de 41 espectáculos, de los que se ofrecerán 53 funciones, y cuenta con cinco estrenos, cuatro de ellos de compañías cántabras. El ciclo que cuenta con el mayor respaldo del público es el de teatro, que está formado por 10 espectáculos, con 16 funciones y tres estrenos. A ello se suma la danza con 6 espectáculos, 7 funciones y un estreno; la música clásica con 8 conciertos, 6 recitales, 2 espectáculos de lírica, que es el mismo número para el circo y la magia, 2 musicales con 4 funciones, 2 citas con el humor que traen 3 sesiones y 3 espectáculos con 4 funciones para vivir en familia.

Una de las propuestas de esta temporada cobra especial relevancia tras la canonización el pasado 7 de Carlo Acutis, dado que en su historia personal se basa el musical 'Original, el paso de Carlo' que el Palacio ha programado el día 27 de este mes con doble función (a las 17. 00 horas y a las 20.30 horas).

La nueva programación posibilita, además, la presencia en Cantabria de intérpretes y compañías de prestigio como los dramaturgos Juan Mayorga y Laila Ripoll y actores como, Ernesto Alterio, Lola Herrera o Alberto Iglesias. A ellos se suman cantantes y artistas como Rozalén, orquestas como IMA Baroque Ensemble, Il Gardellino Orchestra y la Sinfónica de Bamberg, y propuestas de danza que llegan de la mano del Ballet Nacional de España, el London City Ballet, entre otros.

La creación cántabra tiene un papel protagonista a través, por ejemplo, de Quasar Teatro, que estrena 'La maladie de la mort' de Marguerite Duras; Hilo Producciones con 'Atra bilis' de Laila Ripoll, y Ruido interno, que presentará por primera vez el espectáculo familiar 'A simple vista'.