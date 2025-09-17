El Palco Real se 'democratiza' Los Reyes abren a la sociedad civil esta privilegiada tribuna del Teatro Real que siempre ha tenido un uso institucional desde su inauguración hace 175 años

Las 16 butacas del palco de la Familia Real en el Teatro Real de Madrid podrá ser utilizadas por personas de la sociedad civil y del tercer sector cuando los Reyes no estén. Así lo han decidido don Felipe y doña Letizia en un iniciativa que supone un hito en el uso de este privilegiado lugar del emblemático Coliseo nacional inaugurado por Isabel II hace 175 años, el 19 de noviembre de 1850, coincidiendo con el cumpleaños de la soberana. Desde entonces la tribuna permanecía restringida al uso de la Familia Real (la reina emérita Sofía, gran aficionada a la ópera, ha sido una de las más asiduas), de las autoridades de turno (presidentes, ministros...) y los máximos responsables del teatro.

Los Reyes han expresado su voluntad de que el Palco Real pueda ser utilizado por diferentes colectivos sociales en aquellas representaciones en las que no se use para actividades oficiales. Se trata de un espacio que el Teatro Real mantiene reservado para los miembros de la Familia Real y cuyas 16 butacas estarán ahora disponibles a personas ajenas a los altos poderes del Estado.

Fuentes del Teatro Real destacan el gesto de la Casa Real con los representantes de la sociedad civil en la medida en que los Reyes entienden que el palco no es propiedad de Familia Real, aunque el Teatro Real lo reserve para su uso y lo mantenga vacío cuando ellos no van.

Esta decisión supondrá el acceso de representantes de distintos colectivos sociales a un espacio que, desde que el Teatro Real abrió sus puertas, hace 175 años, siempre ha tenido un uso institucional.

Según una nota del Teatro Real, desde hace años, los Reyes querían llevar a cabo esta iniciativa «que, formalmente, ha podido ser puesta en marcha tras el trabajo conjunto del Teatro Real y de la Casa de Su Majestad el Rey».

Causas solidarias

Para la selección de las personas que podrán disfrutar de este espacio, se contará con la colaboración de organizaciones «que apuestan por la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos y las ciudadanas» y teniendo en cuenta la celebración de distintos Días Mundiales en conmemoración de causas sociales, culturales, sanitarias, educativas o solidarias.

En ese sentido y en coincidencia con la celebración el próximo 21 de septiembre del Día Mundial de la Paz, se ha propuesto que sean Unicef, Acnur, Unesco, Médicos sin Fronteras, Cruz Roja Española, Cáritas Española, Save the Children, Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Manos Unidas y Paz y Desarrollo las organizaciones que seleccionen a las personas que ocuparán el Palco Real en las funciones de 'Otello', la ópera de Verdi que estrena temporada este viernes con dirección musical de Nicola Luisotti y escénica de David Alden. De esta producción se realizarán 12 funciones, con lo cual, salvo la de la inauguración, el resto de las funciones contará con la presencia de personas de la sociedad civil en el Palco Real. Desde el Teatro Real recuerdan que hay óperas en que los intérpretes, por exigencias del guión, emplean el Palco Real, con lo que en estos casos se restringirá su uso.

En los próximos meses se invitará a organizaciones vinculadas a la celebración de otras efemérides como: el Día Mundial contra el Cáncer de Mama (19 de octubre), el Día Mundial de las Personas con Discapacidad (3 de diciembre), el Día Mundial de la Educación (24 de enero), el Día Mundial de las Enfermedades Raras (28 de febrero), el Día de la Danza (29 de abril), el Día Mundial de la Cruz Roja (8 de mayo) y el Día Mundial del Medio Ambiente (5 de junio).

