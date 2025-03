«Es una pena que en Cantabria no haya más óperas porque hay mucha afición»

Rosa M. Ruiz Santander Sábado, 29 de marzo 2025, 01:00 Comenta Compartir

La Sala Argenta del Palacio de Festivales acogió el jueves la primera función de la ópera 'Diálogos de Carmelitas' de Francis Poulenc, una producción del el Teatro Villamarta de Jerez y Teatro Cervantes de Málaga que hoy, sabado se volverá a representar a las 19.30 horas. En el elenco hay cinco cántabros, uno de ellos el tenor Alejandro del Cerro (Santander, 1984). Con una larga trayectoria a sus espaldas, y un buen número de personajes principales en los teatros de toda Europa, cuenta además con varios premios en diversos certámenes.

-Está en Santander con una ópera que no es muy conocida por el gran público. ¿Qué va a ver?

-Es cierto que 'Diálogos de Carmelitas', que es una gran ópera y desde luego la obra cumbre de Francis Poulenc, no es muy conocida, pero a mí me parece que eso favorece al espectador porque la va a ver de otra forma. Casi todos sabemos como acaba 'La Traviata' o 'La Boheme' así que descubrir, desde el punto de vista del espectador, otra obra es siempre un aliciente.

-Cuéntenos algo de la obra y de su personaje, el Caballero de la Force.

-La obra se desarrolla en Francia, en un momento histórico muy convulso y mi personaje, que es el hermano de la protagonista, Blanche, es el que está más anclado está a la realidad de lo que está ocurriendo en las calles y de los cambios que se iban a producir en el país.

-¿Cómo se ha enfrentando a este personaje?

-Nunca había interpretado esta ópera pero sí que la conocía y siempre me pareció muy interesante porque Poulenc, su autor, tiene un lenguaje muy diferente al de cualquiera de las otras óperas más populares. Es un lenguaje muy propio que a mí me resulta fascinante porque además de que la música es muy bonita, la obra tiene el poder de la palabra, lo que la hace diferente.

-¿En qué sentido?

-Obviamente en todas las óperas la palabra está muy ligada a la música, pero en 'Diálogos de Carmelitas' especialmente. Lo que dice el cantante está muy a la par de la música. Es algo muy buscado por el compositor y se nota mucho.

-Hablaba antes de que su personaje era el que más anclado estaba a la realidad. ¿Le parece que la historia tiene vigencia en los tiempos actuales?

-Muchas de las historias que aparecen en la ópera son atemporales al menos en los aspectos más generales. La obra se desarrolla en un momento de mucha intransigencia, una época en la que lo bueno es lo mío y lo tuyo no es válido. Creo que ese es el mensaje que también puede verse con las gafas de la actualidad porque puede haber muchas opiniones y convivir con todas ellas sin imponer nuestros ideales a nadie.

-Tiene una larga y premiada trayectoria, pero es la primera vez que actúa en el Palacio de Festivales. ¿Cómo es eso?

-A decir verdad canté en un concierto con el Coro Lírico en el Palacio hace muchos años y en la gala del 120 aniversario de El Diario Montañés, pero está es la primera vez que vengo a cantar una ópera representada. Así que estas funciones me hacen muchísima ilusión porque sí que hemos intentado cuadrar algún proyecto anterior para venir como las zarzuelas 'Doña Francisquita' y 'Luisa Fernanda' en las que ya participé y que pasaron por aquí, pero por problemas de fechas yo no pude venir con ellas.

-Se fue a Madrid estudiar canto bien joven y regresa ya con una carrerón detrás. ¿Cómo han transcurrido todos estos años?

-Ha sido un camino largo. Me fui a estudiar a la Escuela Superior de Canto de Madrid gracias a una beca de la Fundación Marcelino Botín, y desde el primer año empecé a hacer mis cosas allí, en coros y zarzuelas con la compañía Ópera Cómica de Madrid. A raíz de ahí empezaron a conocerme y trabajé en pequeños papeles en otras compañías y cuando acabé los estudios hice una audición para mi actual agencia y otros teatros. Así fue como empezó la cosa. Con mucho trabajo, mucha dedicación y sacrificio pero no quejo. Hago muchos primeros papeles en teatros en España y Europa y también he ido varias veces a Latinoamérica. Estoy feliz y con mucho trabajo.

-Ahora mismo en Madrid coinciden un gran número de cantantes de ópera cántabros.

-Así es. Hay muy buenas voces en Cantabria, buenos cantantes y afortunadamente en activo. Como en otras comunidades pequeñas la mayoría hemos seguido el denominador común de irnos de casa para trabajar. Yo ahora vivo en Madrid donde hay grandes teatros con los que colaboro, como el Real o el de la Zarzuela, y desde donde me es más fácil viajar. Lo que sí me parece una pena es que en Cantabria no se programen más títulos porque hay una grandísima afición y los teatros se llenan cuando hay una ópera o una zarzuela. Tenemos que seguir apostando por ello.

-Ya, pero los programadores aseguran que traer una ópera es muy caro. ¿Tienen razón?

-Obviamente se trata de un espectáculo caro, pero ¿en qué otro tienes a una orquesta completa, un grupo grande de cantantes con coro y solistas y una escenografía de primera? La lírica es un grandísimo espectáculo que une todas las disciplinas artísticas en una. Yo no estoy de acuerdo en que sea algo caro y elitista porque mucha gente va a Madrid y no tiene ningún problema en pagar una entrada para ver el Rey León o un partido de fútbol que a veces están a precios desorbitados. Aparte de qué ya hay muchos teatros en los que las entradas no son tan caras.

-¿Cómo vienen las voces jóvenes? ¿Hay relevo?

-Vienen muy bien porque hay muchos jóvenes y muy buenos. Claro que hay relevo y cantantes de calidad para hacer cien temporadas en cualquier teatro.

-¿Cómo se cuida la voz?

-Me cuido como cualquier persona. Procuro no coger frío, pero no hago nada estrafalario en contra de lo que la gente cree de que los cantantes de ópera hacemos cosas raras con claras de huevos... Eso son leyendas. Lo que sí es evidente es que necesito un entrenamiento continuo. La voz tira de muchísimos músculos y al final tengo que entrenar todos los días para tenerla en forma tanto vocal como físicamente.

-¿Y cuáles son sus próximos proyectos?

-Acabo 'Diálogos de Carmelitas' en Santander y a los dos días empiezo 'El cuento del zar Saltán' en el Real y a los pocos días también comenzaré a ensayar en Sevilla el personaje de don José de Carmen.