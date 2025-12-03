El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Escritos en la guerra Il. Federico Delicado Kalandraka, 2021. Peonza

Peonza denuncia «el crecimiento del odio» en su monográfico 'Contra las guerras'

La Revista de Literatura Infantil y Juvenil, cerca de cumplir cuatro décadas de trayectoria, reclama que niños y jóvenes reflexionen sobre el mundo y desarrollen «una mente crítica y un pensamiento propio»

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 01:00

«Si los niños y las niñas pueden entender la insensatez de la guerra, si se dan cuenta de lo fácil que es caer en ... un ciclo de violencia, quizás en el futuro se conviertan en impulsores de la paz». Estas palabras del escritor e ilustrador Nikolai Popov, «expresan a la perfección» el objetivo del último número de la revista Peonza, Premio Nacional al Fomento de la Lectura en 2018. 'Contra las guerras' es el epígrafe del volumen que el Equipo Peonza, configurado por nueve integrantes, se suma a su larga trayectoria plasmada en numerosas iniciativas, encabezadas por su Revista de Literatura Infantil y Juvenil.

