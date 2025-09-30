El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Los cuatro autores del libro sobre la historia de El Cristo, Marcial Martínez, José Vicente Pérez, Francisco Gutiérrez y Valeriano Pérez, posan al pie de las escaleras del templo. DM
Aula de Cultura de El Diario Montañés

Pérez Ortiz presenta en El Ateneo el libro de la parroquia del Cristo

La obra, con prólogo del obispo de Santander, Arturo Pablo Ros, recoge los 900 años del edificio y más de ochenta fotografías

DM .

DM .

Santander

Martes, 30 de septiembre 2025, 19:38

Tres décadas de amistad unen a Francisco Gutiérrez Díaz, historiador del arte, Marcial Martínez, fotógrafo, Valeriano Pérez, profesor de religión, y José Vicente Pérez, el sacerdote, párroco de la Parroquia del Santísimo Cristo y canónigo de la Catedral. Entre los cuatro han escrito un libro sobre el anciano edificio que presentan el día 30 de septiembre en el Ateneo a las 19.30. «Nos ha liado el padre», bromea Francisco. 88 fotos ilustran la obra 'Parroquia del Santísimo Cristo: Una mirada profunda y serena'. «El padre me dijo que solo necesitaba cuatro», reclama Marcial, entre risas. El prólogo de la obra fue escrito por el obispo de Santander, Arturo Pablo Ros, a quien José Vicente se encuentra «muy agradecido por su contribución». «También quiero agradecer a todos los sacerdotes y párrocos que han venido antes de mi porque esto es una cadena». Siga leyendo aquí la entrevista.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Aparatoso accidente en Barcenillas al volcar un tractor sobre unos antiguos gallineros
  2. 2

    Batalla campal en Cañadío con sillas, palos y vasos en la madrugada del domingo
  3. 3

    Comienza el derribo de Villa Mercedes en Laredo tras revocarse su protección
  4. 4 Una gaviota hallada en Castro Urdiales, primer caso de gripe aviar detectado en Cantabria
  5. 5

    Conmoción en la sociedad y luto oficial en Colindres y el fútbol cántabro
  6. 6

    Arranca la integración ferroviaria en Santander con el desvío de vías y la estación provisional
  7. 7

    Minuto de silencio en la Universidad Europea del Atlántico por Raúl Ramírez
  8. 8

    La Fiscalía cántabra insta a 15 ayuntamientos a que retiren sus monumentos y calles franquistas
  9. 9 Récord de ganado en la gran feria de San Miguel de Rionansa
  10. 10

    Ganadería prohíbe llevar cualquier tipo de ave a todas las ferias avícolas y ganaderas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Pérez Ortiz presenta en El Ateneo el libro de la parroquia del Cristo