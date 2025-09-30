Pérez Ortiz presenta en El Ateneo el libro de la parroquia del Cristo
La obra, con prólogo del obispo de Santander, Arturo Pablo Ros, recoge los 900 años del edificio y más de ochenta fotografías
Santander
Martes, 30 de septiembre 2025, 19:38
Tres décadas de amistad unen a Francisco Gutiérrez Díaz, historiador del arte, Marcial Martínez, fotógrafo, Valeriano Pérez, profesor de religión, y José Vicente Pérez, el sacerdote, párroco de la Parroquia del Santísimo Cristo y canónigo de la Catedral. Entre los cuatro han escrito un libro sobre el anciano edificio que presentan el día 30 de septiembre en el Ateneo a las 19.30. «Nos ha liado el padre», bromea Francisco. 88 fotos ilustran la obra 'Parroquia del Santísimo Cristo: Una mirada profunda y serena'. «El padre me dijo que solo necesitaba cuatro», reclama Marcial, entre risas. El prólogo de la obra fue escrito por el obispo de Santander, Arturo Pablo Ros, a quien José Vicente se encuentra «muy agradecido por su contribución». «También quiero agradecer a todos los sacerdotes y párrocos que han venido antes de mi porque esto es una cadena». Siga leyendo aquí la entrevista.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.