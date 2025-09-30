Pérez Ortiz presenta en El Ateneo el libro de la parroquia del Cristo

DM . Santander Martes, 30 de septiembre 2025, 19:38 Comenta Compartir

Tres décadas de amistad unen a Francisco Gutiérrez Díaz, historiador del arte, Marcial Martínez, fotógrafo, Valeriano Pérez, profesor de religión, y José Vicente Pérez, el sacerdote, párroco de la Parroquia del Santísimo Cristo y canónigo de la Catedral. Entre los cuatro han escrito un libro sobre el anciano edificio que presentan el día 30 de septiembre en el Ateneo a las 19.30. «Nos ha liado el padre», bromea Francisco. 88 fotos ilustran la obra 'Parroquia del Santísimo Cristo: Una mirada profunda y serena'. «El padre me dijo que solo necesitaba cuatro», reclama Marcial, entre risas. El prólogo de la obra fue escrito por el obispo de Santander, Arturo Pablo Ros, a quien José Vicente se encuentra «muy agradecido por su contribución». «También quiero agradecer a todos los sacerdotes y párrocos que han venido antes de mi porque esto es una cadena». Siga leyendo aquí la entrevista.