Los cuatro autores del libro sobre la historia de El Cristo, posan al pie de las escaleras del templo. DM

La historia contada de «la parroquia de las parroquias: El Cristo»

Un libro, que surge a iniciativa del antiguo párroco José Vicente Pérez, recoge los 900 años del edificio y más de ochenta fotografías

Ignacio Serrano Garbayo

Ignacio Serrano Garbayo

Santander

Sábado, 6 de septiembre 2025, 02:00

Tres décadas de amistad unen a Francisco Gutiérrez Díaz, historiador del arte, Marcial Martínez, fotógrafo, Valeriano Pérez, historiador, y José Vicente Pérez, el sacerdote y ... antiguo párroco y canónigo de la Parroquia del Santísimo Cristo. Entre los cuatro han escrito un libro sobre el anciano edificio que presentan el día 30 de septiembre en el Ateneo. «Nos ha liado el padre», bromea Francisco. 88 fotos ilustran la obra 'Parroquia del Santísimo Cristo: Una mirada profunda y serena'. «El padre me dijo que solo necesitaba cuatro», reclama Marcial, entre risas.

