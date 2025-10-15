La performance se adentra este mes en lo cotidiano con el ciclo de arte de acción

«Qué es el arte de acción. Qué vemos, qué sentimos o experimentamos cuando asistimos a una performance. En qué lugar nos situamos como espectadores, ... desde dónde podemos presenciar esta actividad artística que pone el foco en el proceso de creación como obra en sí misma -más allá del resultado final- y busca eliminar la barrera entre el arte y la vida generando situaciones efímeras e irrepetibles». Estas son las premisas de la segunda edición del Ciclo de Arte de Acción (Cadac). Con objeto de facilitar el acercamiento a esa disciplina, desde diversos puntos de vista y lenguajes artísticos, se celebrará esta convocatoria del 23 al 26 de este mes. Una cita que llegará a varios espacios de la ciudad, y que ha sido creada y diseñada por Jana de Luque y Marta Serrano, dos artistas performers santanderinas que trabajan en colaboración desde 2011, junto con el fotógrafo Javier de la Riva.

El ciclo contará con la presencia de artistas y creadores como Bartolomé Ferrando, figura clave del arte de acción en España. También participará Giuseppe Domínguez , un reconocido poeta y performer que impartirá un taller gratuito de poesía de acción en el Archivo del Puerto. Este proyecto ha sido reconocido en la convocatoria de subvenciones de la Fundación Santander Creativa. La primera edición, celebrada en 2023, tuvo una gran acogida entre el público y fue posible gracias al programa Mujeres y Cultura del Gobierno de Cantabria.

En esta edición de Jana de Luque y Marta Serrano, Giuseppe Domínguez impartirá un taller en el Archivo del Puerto

Durante los cuatro días del ciclo habrá acciones (performances), talleres, conferencias y encuentros con artistas para explorar su obra y sus procesos creativos. Serán, en total, diez propuestas dirigidas por artistas de Cantabria pero también de otras ciudades del país como Valencia o Madrid y de otros países como Italia. Además, el ciclo llegará a espacios como la Filmoteca de Cantabria Mario Camus, el Archivo de la Autoridad Portuaria, el Museo MAS, Inder Espacio, el Centro Botín y el I.E.S Santa Clara, cuyos alumnos podrán participar en una actividad pedagógica y de mediación específicamente diseñada para ellos. La programación del ciclo incluye citas gratuitaso. El jueves 23 se abre con una conferencia y happening. La historiadora del arte Marta Mantecón, comisaria y docente de dilatada trayectoria, impartirá una charla titulada 'Cuando usted no sepa que decir, diga ¡Zaj!' En esta conferencia abordará la historia de uno de los colectivos más vanguardistas y subversivos de la escena artística española de los años sesenta y setenta. En ese mismo espacio, Marta Serrano y Jana de Luque compartirán con los asistentes el happening 'Poema Zaj' (Todo aquello que sucede cuando un minuto se encuentra con el siguiente). Un evento inspirado en los Conciertos Zaj que ilustra, de alguna manera, el contenido de la charla anterior y ofrece un tributo a este colectivo pionero en España. El día 24 están previstas acciones urbanas y pedagogía del arte de acción. El alumnado del Bachillerato de Artes del I.E.S Santa Clara participará en un taller de arte de acción junto al performer, poeta, ensayista y profesor universitario valenciano Bartolomé Ferrando, una de las figuras más destacadas en el ámbito de la performance dentro del contexto español. Ese viernes por la tarde, en la Plaza de Cañadío, Giusseppe Domínguez, poeta de acción y performer, compartirá con el público la acción 'Falta civismo.La programación del viernes concluirá en la escultura de Los Raqueros con el recorrido performativo que dirigirá la artista multidisciplinar Ana Matey y que ha creado expresamente para esta ocasión titulada 'Caminando Juntas. Domínguez también ofrecerá un taller gratuito de poesía de acción en el Archivo de la Autoridad Portuaria.

El MAS acogerá '5 Happenings en 16 partes/Cuadro de gestos', de Bartolomé Ferrando. En Inder Espacio se presentará la acción sonora 'Cuntzertu pro sonallas' de Mónica Mura, artista interdisciplinar y activista italiana residente en España. La última jornada del ciclo propone dos actividades: en el MAS junto a las performers Mónica Mura y Ana Matey que, en 'Estudio abierto', abrirán al público su proceso creativo. Y en la clausura la Filmoteca acogerá la proyección de varias videoperformances y un encuentro posterior con el público junto a tres reconocidos artistas contemporáneos, autores de las piezas: Luis Bezeta, Itsaso Iribarren y Germán de la Riva.