La artista multidisciplinar Ana Matey ha creado para esta ocasión 'Caminando Juntas'. Ana Austria.2020

La performance se adentra este mes en lo cotidiano con el ciclo de arte de acción

El ciclo en su segunda edición, que se celebra del 23 al 26 en Santander, contará con artistas y creadores como Bartolomé Ferrando, figura clave del arte de acción en España

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Miércoles, 15 de octubre 2025, 02:00

«Qué es el arte de acción. Qué vemos, qué sentimos o experimentamos cuando asistimos a una performance. En qué lugar nos situamos como espectadores, ... desde dónde podemos presenciar esta actividad artística que pone el foco en el proceso de creación como obra en sí misma -más allá del resultado final- y busca eliminar la barrera entre el arte y la vida generando situaciones efímeras e irrepetibles». Estas son las premisas de la segunda edición del Ciclo de Arte de Acción (Cadac). Con objeto de facilitar el acercamiento a esa disciplina, desde diversos puntos de vista y lenguajes artísticos, se celebrará esta convocatoria del 23 al 26 de este mes. Una cita que llegará a varios espacios de la ciudad, y que ha sido creada y diseñada por Jana de Luque y Marta Serrano, dos artistas performers santanderinas que trabajan en colaboración desde 2011, junto con el fotógrafo Javier de la Riva.

