«Muy poca gente pensaba que este proyecto podía llevarse a cabo en Santander»

El próximo miércoles, día 25, se firma en Santander el convenio para la implantación del centro asociado del Reina Sofía en el antiguo inmueble del Banco de España. El ministro de Cultura y Deporte, José Guirao; la alcaldesa de Santander Gema Igual, junto al director del Museo Reina Sofía, Manuel Borja-Villel, firmarán el acuerdo que cierra seis años convulsos, «un periodo innecesariamente largo», en palabras del artífice de Ediciones La Bahía. Lafuente confiesa que en torno al proyecto «ha faltado información y convencimiento» y sostiene convencido que «muy poca gente pensaba que este proyecto podía llevarse a cabo en la ciudad de Santander».

–¿Qué siente ante los prejuicios, descalificaciones y ataques que ha habido sobre el Archivo y la operación?

–Más allá de algún caso aislado, no me he sentido descalificado o atacado; al contrario. Y las pocas descalificaciones que ha podido haber se deben a un desconocimiento del Archivo. Hasta la propia denominación, 'archivo', puede ser tomada de forma equivocada. Hay personas que, sin conocerlo, lo califican como un conjunto de papeles. Nada más lejos de la realidad. No hay 'papeles' en el Archivo. La misión del Archivo es compilar pinturas, dibujos, obra gráfica, fotografías, carteles, proyectos, revistas, libros... (esos son sus «papeles») que contribuyan a un mejor y más global conocimiento de la historia del arte.

José María Lafuente hace balance de este periodo y valora lo que supondrá el proyecto para Cantabria.