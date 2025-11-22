Predis presenta en el Ateneo 'El tesoro del convento caído'

DM . Santander Sábado, 22 de noviembre 2025, 19:25 | Actualizado 19:35h. Comenta Compartir

En este libro el escritos y viñetista realiza un repaso vital desde su infancia rural en la montaña palentina durante la posguerra. Y traza una huella homenaje de todas aquellas personas que ayudaron y se dejaron ayudar, que cambiaron su vida a la vez que participaban en la restauración de monumentos y comarcas, «pero también de todo un país que por primera vez en su historia miraba al futuro con esperanza...».