Predis presenta en el Ateneo 'El tesoro del convento caído'

Su última novela es un repaso por sus años de infancia rural en la montaña palentina

Santander

Sábado, 22 de noviembre 2025, 19:25

En este libro el escritos y viñetista realiza un repaso vital desde su infancia rural en la montaña palentina durante la posguerra. Y traza una huella homenaje de todas aquellas personas que ayudaron y se dejaron ayudar, que cambiaron su vida a la vez que participaban en la restauración de monumentos y comarcas, «pero también de todo un país que por primera vez en su historia miraba al futuro con esperanza...».

