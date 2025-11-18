El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Caída a nivel mundial de X, Amazon y ChatGPT, entre otros, por 3 horas
Logo Patrocinio
María José Sánez de Buruaga y Daniel Vega, durante el encuentro que han mantenido esta mañana en la sede del Gobierno de Cantabria DM

Primer encuentro institucional del nuevo director de Faro Santander con la presidenta de Cantabria y la alcaldesa

Sáenz de Buruaga y Daniel Vega debatieron sobre el proyecto que «está llamado a ser transformador» para la comunidad autónoma y un referente cultural tanto de Cantabria como de España a partir de su apertura»

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Martes, 18 de noviembre 2025, 15:54

Comenta

La primera aparición oficial del director de Faro Santander, Daniel Vega, tuvo lugar ayer con motivo del encuentro institucional mantenido con la presidenta de Cantabria, ... María José Sáenz de Buruaga, en la sede del Ejecutivo regional. El pasado mes de septiembre El Diario Montañés avanzó que el gestor de la colección del Museo Guggenheim de Bilbao, organizador de más de 300 exposiciones, había sido elegido para ponerse al frente de su reciente nombramiento en el cargo. Buruaga felicitó a Vega por haber sido escogido para liderar un proyecto que «está llamado a ser transformador» para la comunidad autónoma y un referente cultural tanto de Cantabria como de España a partir de su apertura», prevista para junio de 2026. Fecha adelantada por este periódico, y que ya ha quedado ratificado en los comunicados oficiales. La presidenta destacó tras el encuentro de ayer la formación y trayectoria profesional, especialmente vinculada al Museo bilbaíno, al que se incorporó en 1998 y donde ha desempeñado el puesto de director de Exposiciones y Conservación desde 2018 hasta la actualidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Valdecilla gana cuatro premios BIC por su excelencia y consolida el mejor palmarés
  2. 2

    Aire del ártico irrumpe en Cantabria con intensas lluvias, mucho frío y previsión de nevadas
  3. 3

    Educación cambia las normas de las oposiciones y abre otro frente con los sindicatos docentes en Cantabria
  4. 4

    El juez condena al Puerto de Santander y a una empleada a pagar 42.500 euros por un falso acoso
  5. 5

    Herido tras volcar su camión en el viaducto de Ontón
  6. 6

    El camión volcado ayer en Ontón seguirá bloqueando dos carriles en la A-8 hasta esta noche
  7. 7

    El Ayuntamiento de Santander licita las obras para cubrir el parque infantil de Las Llamas por 1,2 millones
  8. 8

    El aire ártico activa el aviso naranja por nevadas en Cantabria
  9. 9

    El acoso a la profesora de Vizcaya era un «ritual» desde hace ocho años
  10. 10

    La Colonia del Mar tendrá nuevas aceras, carreteras, aparcamientos y servicios

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Primer encuentro institucional del nuevo director de Faro Santander con la presidenta de Cantabria y la alcaldesa

Primer encuentro institucional del nuevo director de Faro Santander con la presidenta de Cantabria y la alcaldesa