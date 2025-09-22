El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Jorge Mora, que da vida a Carlo Acutis, en una de las escenas más emotivas del musical. P. F.

El primer santo milenial protagoniza un musical de gran formato en la Sala Argenta

'Original, el paso de Carlo', que se representa el sábado en dos funciones, narra los últimos meses de vida Carlo Acutis y su camino hacia la canonización

Rosa M. Ruiz

Rosa M. Ruiz

Santander

Lunes, 22 de septiembre 2025, 02:00

El Palacio de Festivales se llenará el próximo sábado de música, emoción y espiritualidad con el musical 'Original, el paso de Carlo', una producción ... que se inspira en la vida del joven recientemente canonizado Carlo Acutis y que, de gira por España, está teniendo una gran acogida por parte del público. En Santander se ofrecerán dos funciones en la Sala Argenta, a las 17.00 y 20.30 horas.

