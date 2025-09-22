El primer santo milenial protagoniza un musical de gran formato en la Sala Argenta

El Palacio de Festivales se llenará el próximo sábado de música, emoción y espiritualidad con el musical 'Original, el paso de Carlo', una producción ... que se inspira en la vida del joven recientemente canonizado Carlo Acutis y que, de gira por España, está teniendo una gran acogida por parte del público. En Santander se ofrecerán dos funciones en la Sala Argenta, a las 17.00 y 20.30 horas.

Dirigido por José Antonio Fernández, el montaje llega en un momento especialmente significativo: apenas unas semanas después de que Carlo Acutis fuera canonizado -el 7 de este mismo mes de septiembre-, convirtiéndose en el primer santo milenial de la Iglesia católica. Su historia, breve pero intensa, sigue despertando un extraordinario interés, especialmente entre los jóvenes, por su cercanía y su lenguaje contemporáneo.

El espectáculo Intérpretes Más de 90 actores en el escenario, dirigidos por José Antonio Fernández. El reparto está encabezado por Jorge Mora, en el papel de Carlo y el guion es de Carlos Luján.

Sábado, 27 A las 17.00 y a las 20.30 horas en la Sala Argenta.

Organización Diócesis y Patoral Juvenil de Cuenca.

El musical recorre los últimos meses de vida de este adolescente italiano, fallecido en 2006 a causa de una leucemia. A través de canciones y escenas de gran fuerza escénica, se muestran rasgos que hicieron de Carlo una figura única: su entusiasmo por internet y las nacientes redes sociales de 2006, su compromiso con los más vulnerables, su respeto por otras creencias y su profunda fe, vivida como amistad con Jesús. Y es que la obra no se limita a contar una biografía: quiere transmitir la alegría, el compromiso y la mirada franca y amable con la que se relacionaba con el mundo, tal y como la pensó su autor, José Antonio Fernández, quien además de rector de los seminarios Menor y Mayor de Cuenca, deán de la Catedral Basílica de Cuenca y con formación musical (piano, órgano) desde su juventud, ha impulsado otras puestas musicales en la diócesis, con la intención de acercar la espiritualidad y el arte al joven espectador.

Con más de 90 actores y actrices en escena, coreografías y composiciones originales, 'Original, el paso de Carlo' es, además de una experiencia escénica de gran formato, una celebración coral de la vida y el mensaje de este joven. La propuesta se completa con una puesta en escena fresca y potente, que combina recursos teatrales y musicales para acercar al público una historia profundamente actual.

La doble lectura

El propio título del musical encierra varias lecturas. 'Original' remite a la llamada universal a la santidad y a la felicidad con que Dios, según la fe cristiana, ha creado a cada persona. 'El paso de Carlo' alude al caminar del joven junto a Jesús, acompasándose con él, y también a su 'Pascua': los tres días finales en los que siguió al Maestro hasta el final.

Las canciones recorren los grandes hitos de la vida del protagonista: la Eucaristía, su amor a los pobres, la noticia de su enfermedad, la familia, la juventud, las catequesis, el noviazgo, la amistad, la muerte y la resurrección. Todo ello conforma un relato escénico que, según sus promotores, quiere mostrar que «la muerte y la tristeza no tienen la última palabra».

'Original, el paso de Carlo' es una propuesta de plena actualidad, que une música, teatro y mensaje para presentar, de manera cercana y emotiva, la figura de este santo y su testimonio de vida generosa. Una cita para todos los públicos que invita a reflexionar sobre la fe, la juventud y la autenticidad.