El primer santo milenial protagoniza un musical de gran formato en la Sala Argenta
'Original, el paso de Carlo', que se representa el sábado en dos funciones, narra los últimos meses de vida Carlo Acutis y su camino hacia la canonización
Santander
Lunes, 22 de septiembre 2025, 02:00
El Palacio de Festivales se llenará el próximo sábado de música, emoción y espiritualidad con el musical 'Original, el paso de Carlo', una producción ... que se inspira en la vida del joven recientemente canonizado Carlo Acutis y que, de gira por España, está teniendo una gran acogida por parte del público. En Santander se ofrecerán dos funciones en la Sala Argenta, a las 17.00 y 20.30 horas.
Dirigido por José Antonio Fernández, el montaje llega en un momento especialmente significativo: apenas unas semanas después de que Carlo Acutis fuera canonizado -el 7 de este mismo mes de septiembre-, convirtiéndose en el primer santo milenial de la Iglesia católica. Su historia, breve pero intensa, sigue despertando un extraordinario interés, especialmente entre los jóvenes, por su cercanía y su lenguaje contemporáneo.
El espectáculo
-
Intérpretes Más de 90 actores en el escenario, dirigidos por José Antonio Fernández. El reparto está encabezado por Jorge Mora, en el papel de Carlo y el guion es de Carlos Luján.
-
Sábado, 27 A las 17.00 y a las 20.30 horas en la Sala Argenta.
-
Organización Diócesis y Patoral Juvenil de Cuenca.
El musical recorre los últimos meses de vida de este adolescente italiano, fallecido en 2006 a causa de una leucemia. A través de canciones y escenas de gran fuerza escénica, se muestran rasgos que hicieron de Carlo una figura única: su entusiasmo por internet y las nacientes redes sociales de 2006, su compromiso con los más vulnerables, su respeto por otras creencias y su profunda fe, vivida como amistad con Jesús. Y es que la obra no se limita a contar una biografía: quiere transmitir la alegría, el compromiso y la mirada franca y amable con la que se relacionaba con el mundo, tal y como la pensó su autor, José Antonio Fernández, quien además de rector de los seminarios Menor y Mayor de Cuenca, deán de la Catedral Basílica de Cuenca y con formación musical (piano, órgano) desde su juventud, ha impulsado otras puestas musicales en la diócesis, con la intención de acercar la espiritualidad y el arte al joven espectador.
Con más de 90 actores y actrices en escena, coreografías y composiciones originales, 'Original, el paso de Carlo' es, además de una experiencia escénica de gran formato, una celebración coral de la vida y el mensaje de este joven. La propuesta se completa con una puesta en escena fresca y potente, que combina recursos teatrales y musicales para acercar al público una historia profundamente actual.
La doble lectura
El propio título del musical encierra varias lecturas. 'Original' remite a la llamada universal a la santidad y a la felicidad con que Dios, según la fe cristiana, ha creado a cada persona. 'El paso de Carlo' alude al caminar del joven junto a Jesús, acompasándose con él, y también a su 'Pascua': los tres días finales en los que siguió al Maestro hasta el final.
Las canciones recorren los grandes hitos de la vida del protagonista: la Eucaristía, su amor a los pobres, la noticia de su enfermedad, la familia, la juventud, las catequesis, el noviazgo, la amistad, la muerte y la resurrección. Todo ello conforma un relato escénico que, según sus promotores, quiere mostrar que «la muerte y la tristeza no tienen la última palabra».
'Original, el paso de Carlo' es una propuesta de plena actualidad, que une música, teatro y mensaje para presentar, de manera cercana y emotiva, la figura de este santo y su testimonio de vida generosa. Una cita para todos los públicos que invita a reflexionar sobre la fe, la juventud y la autenticidad.
