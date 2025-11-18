El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
De izquierda a derecha, Rocío Riego, Begoña Agúero, Adrián Alonso y Nuria Gedack. Daniel Pedriza

La productora cántabra de Adrián Alonso estrena en Madrid el musical 'Bárbara'

Inspirada en 'Las criadas' de Jean Genet, la obra, protagonizada por Begoña Agüero, que se representará el viernes, en el Teatro Arlequín, reflexiona sobre el poder, la identidad y el espectáculo televisivo

Rosa M. Ruiz

Rosa M. Ruiz

Santander

Martes, 18 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Bárbara ha reinado durante años en la televisión. Ha sido la estrella absoluta de un universo hecho de focos, audiencias y apariencias. Pero los tiempos ... cambian y la fama también pasa factura. A partir de esa figura mítica -una diva que intenta mantenerse en pie mientras el show continúa- surge 'Bárbara', el nuevo musical de la productora del artista cántabro Adrián Alonso, que se estrenará el próximo viernes, día 21, a las 22.30 horas, en el Teatro Arlequín Gran Vía de Madrid.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Aire del ártico irrumpe en Cantabria con intensas lluvias, mucho frío y previsión de nevadas
  2. 2

    El acoso a la profesora de Vizcaya era un «ritual» desde hace ocho años
  3. 3

    Herido tras volcar su camión en el viaducto de Ontón
  4. 4

    El Ayuntamiento de Santander licita las obras para cubrir el parque infantil de Las Llamas por 1,2 millones
  5. 5

    Cuando el covid no se supera
  6. 6

    Valdecilla gana cuatro premios BIC por su excelencia y consolida el mejor palmarés
  7. 7

    Las cenas de Navidad se adelantan a noviembre y cada vez más hosteleros cántabros piden fianza
  8. 8

    Los vecinos de Pombo y Cañadío proponen adelantar el cierre de las terrazas a las 23.00 horas
  9. 9

    Los vestigios franquistas de Cantabria
  10. 10

    La plantilla de la factoría cántabra GMI alcanza ya los 23 trabajadores en Brasil

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La productora cántabra de Adrián Alonso estrena en Madrid el musical 'Bárbara'

La productora cántabra de Adrián Alonso estrena en Madrid el musical &#039;Bárbara&#039;