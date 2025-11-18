La productora cántabra de Adrián Alonso estrena en Madrid el musical 'Bárbara'

Bárbara ha reinado durante años en la televisión. Ha sido la estrella absoluta de un universo hecho de focos, audiencias y apariencias. Pero los tiempos ... cambian y la fama también pasa factura. A partir de esa figura mítica -una diva que intenta mantenerse en pie mientras el show continúa- surge 'Bárbara', el nuevo musical de la productora del artista cántabro Adrián Alonso, que se estrenará el próximo viernes, día 21, a las 22.30 horas, en el Teatro Arlequín Gran Vía de Madrid.

La obra, que después llegará a Cantabria con una primera función el día 20 de diciembre en el Teatro Concha Espina de Torrelavega y en abril con una función en el Palacio de Festivales, es una comedia musical con momentos hilarantes y un componente interactivo en el que el propio público tendrá un papel activo pues la idea no es que los espectadores vean la historia, sino que se sientan dentro del mundo de la protagonista.

El espectáculo 'Bárbara' Adaptación musical de la obra 'Las Criadas' de Jean Genet.

Dirección Adrián Alonso y Mar Galera.

Reparto Begoña Agüero, Nuria Gedack, Rocío Riego y la compañía de danza Dantea.

Estreno El próximo viernes día 21, a las 22.30 horas, en el Teatro Arlequín Gran Vía de Madrid.

'Bárbara', además, supone el regreso a los escenarios de la cantante lírica cántabra Begoña Agüero que encarna a esta protagonista contradictoria y fascinante. La obra está codirigida por el propio Adrián Alonso y Mar Galera, y se inspira libremente en 'Las criadas' de Jean Genet, ese clásico perturbador que disecciona las jerarquías sociales y la identidad desde el juego teatral.

El libreto, en el que además de los directores ha participado Ana Conde, reflexiona sobre los mass media y la influencia de los programas televisivos que colonizan millones de hogares, pero también sobre la búsqueda de la identidad, las dinámicas de poder y la tensión amor-odio que atraviesan las relaciones humanas.

En esta revisión contemporánea, Bárbara es una mujer madura que lucha por conservar su lugar en un sistema que adora la juventud y el brillo fugaz. «Queríamos hablar también del edadismo y de la pérdida de visibilidad social que sufren las mujeres a partir de cierta edad», tal comenta el director. La protagonista comparte escena con sus dos becarias, Clara y Sole, que representan generaciones más jóvenes con sueños y contradicciones propias de su edad.

El papel de Sole, una mujer de origen humilde y rural, está interpretado por la actriz santanderina Nuria Gedack, mientras que Rocío Riego, natural de Laredo, da vida a Clara, una joven nacida en una familia adinerada que aspira a triunfar en el universo televisivo. Ambas comparten el mismo anhelo de fama que, como un espejo deformante, refleja la vida de su mentora.

Completan el elenco los bailarines de la compañía cántabra de danza Dantea, que aportan un lenguaje corporal intenso y simbólico a la propuesta escénica.

De Londres a Santander

Formado en la ESAD de Murcia en la especialidad de Interpretación Musical y becado en la prestigiosa Rose Bruford College de Londres, Adrián Alonso ha desarrollado una trayectoria internacional que lo ha llevado por escenarios de Reino Unido, Francia, Estados Unidos, China y Japón. Tras más de una década de experiencia fuera, decidió en 2022 regresar a Cantabria para fundar su propia compañía y convertir Santander en su base de operaciones creativa.

Desde entonces, ha impulsado proyectos como 'REconectando o el concierto teatralizado Mary Capel. Rugidos de Broadway, estrenado en el ciclo Santander Escénica, además de ejercer la dirección artística de espectáculos de danza como Momentos, de la compañía Dantea. También ha dirigido cortometrajes como Sito Pilota, El jefe o Sentiment Rouge, y ha trabajado como actor en producciones nacionales. Su participación más reciente es en la serie 'Raphael' de Netflix, pendiente de estreno en 2026.

El estreno de 'Bárbara' en Madrid supone la consolidación de una compañía cántabra en el panorama teatral nacional y se trata de la primera producción musical cántabra que se estrena en la capital.

