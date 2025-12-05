El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Sesión con el teórico de la arquitectura Pol Esteve Castelló. Fluent

El programa Praxis abre sus actividades a la ciudadanía a través de cuatro espacios

La tercera edición del proyecto de estudios independiente, una iniciativa de fluent, celebra desde hoy proyecciones, lecturas, charlas y performances

Guillermo Balbona

Santander

Viernes, 5 de diciembre 2025, 01:00

Generar nuevos escenarios y contar historias desde un lugar distinto al que fueron contadas. Para ello es necesario que «existan personas que escuchen, que transcriban ... el relato y que este se contagie a través de la memoria colectiva». Este es el objetivo con el que se celebrarán estos días en varios espacios de Santander las actividades finales de Praxis, abiertas a todos los públicos, resultado de la tercera edición de este programa de estudios independientes. Esta iniciativa de fluent, reconocida en la convocatoria de subvenciones públicas de la Fundación Santander Creativa, concluye con citas abiertas a la ciudadanía para «desplegar mundos no hegemónicos». «Es en este punto cuando Praxis se abre a todas aquellas personas interesadas en participar de este ejercicio de transmisión para desplegar mundos no hegemónicos en los que podamos relacionarnos, identificarnos y desear formas que podrían conducirnos a una transformación colectiva», explica Alejandro Alonso Díaz, director de la organización fluent. A través de proyecciones, lecturas, conferencias y performances, la ciudadanía podrá acercarse al trabajo que, durante estos últimos cuatro meses, han realizado y compartido los dieciséis participantes seleccionados en esta edición del programa, financiado también gracias a la Fundación Banco Santander y la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Santander; y apoyado por el Gobierno de Cantabria, la Autoridad Portuaria y la Fábrica de Creación. Muchas han sido las preguntas que han abordado los estudiantes de Praxis, junto a profesores de reconocido prestigio cuyo trabajo ahonda precisamente en «la importancia de repensar la complejidad del mundo y los entramados sociales, ecológicos, políticos y estéticos que lo componen».

