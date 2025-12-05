El programa Praxis abre sus actividades a la ciudadanía a través de cuatro espacios La tercera edición del proyecto de estudios independiente, una iniciativa de fluent, celebra desde hoy proyecciones, lecturas, charlas y performances

Guillermo Balbona Santander Viernes, 5 de diciembre 2025, 01:00

Generar nuevos escenarios y contar historias desde un lugar distinto al que fueron contadas. Para ello es necesario que «existan personas que escuchen, que transcriban ... el relato y que este se contagie a través de la memoria colectiva». Este es el objetivo con el que se celebrarán estos días en varios espacios de Santander las actividades finales de Praxis, abiertas a todos los públicos, resultado de la tercera edición de este programa de estudios independientes. Esta iniciativa de fluent, reconocida en la convocatoria de subvenciones públicas de la Fundación Santander Creativa, concluye con citas abiertas a la ciudadanía para «desplegar mundos no hegemónicos». «Es en este punto cuando Praxis se abre a todas aquellas personas interesadas en participar de este ejercicio de transmisión para desplegar mundos no hegemónicos en los que podamos relacionarnos, identificarnos y desear formas que podrían conducirnos a una transformación colectiva», explica Alejandro Alonso Díaz, director de la organización fluent. A través de proyecciones, lecturas, conferencias y performances, la ciudadanía podrá acercarse al trabajo que, durante estos últimos cuatro meses, han realizado y compartido los dieciséis participantes seleccionados en esta edición del programa, financiado también gracias a la Fundación Banco Santander y la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Santander; y apoyado por el Gobierno de Cantabria, la Autoridad Portuaria y la Fábrica de Creación. Muchas han sido las preguntas que han abordado los estudiantes de Praxis, junto a profesores de reconocido prestigio cuyo trabajo ahonda precisamente en «la importancia de repensar la complejidad del mundo y los entramados sociales, ecológicos, políticos y estéticos que lo componen».

Es el caso de la poeta y ensayista estadounidense Anne Boyer, la antropóloga Yayo Herrero, referente del pensamiento ecofeminista, la artista Itziar Okariz y el arquitecto e investigador Pol Esteve Castelló, entre otros. «Qué estructuras rigen nuestra existencia, cómo formar y cuidar de una comunidad crítica, qué rol tiene el arte en una sociedad cada vez más polarizada y violenta...». Las actividades se abren hoy, de 17.00 a 19.00 horas en la Filmoteca de Cantabria Mario Camus con el ciclo de proyecciones de Shuruq Harb, artista plástica, cineasta y editora palestina, profesora de Praxis que dialogará con la coordinadora del programa, Daniela Ruiz Moreno y Manuela Otero, coordinadora de TEJA, Red de Espacios Culturales en Apoyo a Situaciones de Emergencia. Se proyectará el cortometraje 'The White Elephan', premiado en el festival Cinéma du Réel (París, 2018), la película 'The Jump', premio a la producción de videoarte por la Han Nefkens Foundation y la Fundació Antoni Tàpies (2019) y la obra 'In the Presence of Absence'. El lunes 8 a las 19.00 horas en fluent books (C/Luis Hoyos Sainz,2), la poeta Yun Qin Wang dirigirá la velada literaria 'The fallen angel of the senses'. El Madrazo acogerá el martes 9, el concierto 'Wish you were here. Los campos al lado de casa', a cargo de Olivia Lloyd-Sherlock Arribas y a las 18.30 horas un ciclo de proyecciones de creadores como Lou Vives, Maghan Baptiste, Holly Pickering, Cían Ó Donnchadha y Nina Anin. El programa concluirá el viernes 12 en Enclave Pronillo con la exhibición del proyecto escénico colaborativo 'Karaokeplay'.

