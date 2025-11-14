El MAS propone un recorrido sonoro de Ruido Interno, escrito por el poeta Marcos Díez

Bajo el epígrafe 'Emma', el Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander y Cantabria (MAS) acoge hoy una nueva entrega de la propuesta artística ... y participativa: «Un recorrido sonoro titulado 'Emma', escrito por el periodista y poeta Marcos Díez y creado por la compañía Ruido Interno que forma parte del programa estable de actividades del museo». La concejala de Cultura, Noemí Méndez, destaca que este tipo de iniciativas «acercan la cultura y la creación contemporánea a los ciudadanos, invitándoles a vivir el arte desde la experiencia, la emoción y la participación activa».

El recorrido sonoro 'Emma, concebido para ser disfrutado con cascos inalámbricos, propone una experiencia inmersiva en la que la narración y el sonido se entrelazan con el espacio del museo y con algunas de las obras expuestas.

La iniciativa parte, al igual que la exitosa experiencia anterior escrita por Celia Corral, desde los exteriores del museo, junto a la entrada de la Biblioteca, y guía a los asistentes hacia el interior del MAS, donde la voz y el relato de Díez establecen un diálogo poético con el entorno y las piezas artísticas, generando una vivencia única y personal. La actividad está diseñada para grupos reducidos de 20 personas por pase y se celebrará en tres sesiones, a las 19.00, 19.30 y 20.00 horas. La participación es gratuita y se realizará por orden de llegada hasta completar aforo.

Hasta final de año, se sucederán 'El MAS se sale', laboratorio creativo, una experiencia de realidad virtual y la intervención performativa 'De-construir un cuadro'

Méndez subraya que el MAS sigue consolidándose como un espacio abierto, dinámico y cercano, que fomenta el diálogo entre las distintas disciplinas artísticas y el público, reforzando el vínculo de los santanderinos con sus espacios culturales. El recorrido cuenta además con la colaboración del Ecoparque de Trasmiera, que se suma así a la programación de propuestas sensoriales e innovadoras que el MAS desarrolla a lo largo del año.

Marcos Díez (Santander, 1976), periodista y director de la Torre de Don Borja, de Santillana del Mar, es autor de varios libros de poesía reconocidos con premios como Hermanos Argensola, Ciudad de Burgos, Ciudad de Alcalá o Generación del 27. Su obra poética más reciente, 'Con sol dentro' (poesía reunida 1999-2024), ha sido editada por Visor con el apoyo de la Fundación Gerardo Diego, e incluye el libro inédito 'Besar la tierra'. Este año publicó además 'Las aproximaciones' (Pie de página).

Ruido Interno es un proyecto cultural fundado en 2012 que desarrolla su labor en el ámbito de la gestión, producción y fomento de actividades escénicas y audiovisuales. Desde sus inicios, cuenta con el apoyo de un público fiel, interesado en nuevas formas de creación escénica y artística. La compañía combina la realización y exhibición de obras teatrales y audiovisuales con la formación e investigación creativa, impulsando la difusión de los procesos de creación contemporánea. Actualmente tiene en escena ocho espectáculos teatrales y estrenará a finales de enero de 2026, en el Palacio de Festivales, su nuevo montaje 'A simple vista', de Juan Carlos Fernández. Hasta finales de año, la compañía participa en el programa 'El MAS se sale', con un laboratorio creativo de experimentación tecnológica (día 21 de este mes), una experiencia inmersiva de realidad virtual (12 de diciembre) y la intervención performativa 'De-construir un cuadro' (el 19 de diciembre).