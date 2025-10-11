El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Una imagen del documental. DM

Un proyecto cántabro, con los ases del cine deportivo

Cine ·

'Internacional. Un equipo diferente', el último trabajo de Jaime Cobo, ha sido seleccionado para la Sección Oficial del Paladino d'Oro que se celebrará en diciembre en Palermo

Rosa M. Ruiz

Rosa M. Ruiz

Santander

Sábado, 11 de octubre 2025, 02:00

Comenta

El director Jaime Cobo ha logrado situar una producción independiente de Cantabria en la élite del cine deportivo internacional. Su documental 'Internacional. Un equipo diferente' ... ha sido seleccionado como finalista en la Sección Oficial del Paladino d'Oro Sport Film Festival, que se celebrará en Palermo del 1 al 7 de diciembre. El certamen, fundado en 1979, es considerado el más antiguo del mundo dedicado al cine deportivo y cuenta con una trayectoria de prestigio en el ámbito internacional.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

