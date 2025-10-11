Un proyecto cántabro, con los ases del cine deportivo

El director Jaime Cobo ha logrado situar una producción independiente de Cantabria en la élite del cine deportivo internacional. Su documental 'Internacional. Un equipo diferente' ... ha sido seleccionado como finalista en la Sección Oficial del Paladino d'Oro Sport Film Festival, que se celebrará en Palermo del 1 al 7 de diciembre. El certamen, fundado en 1979, es considerado el más antiguo del mundo dedicado al cine deportivo y cuenta con una trayectoria de prestigio en el ámbito internacional.

Para Cobo, la nominación «no solo es un reconocimiento al trabajo realizado durante más de una década, sino también una oportunidad de proyectar internacionalmente una historia de integración, superación y compromiso social». Una historia que, nacida en Santander, ha ido madurando a lo largo de los años hasta convertirse en un relato coral sobre el poder del deporte como herramienta de encuentro y cohesión.

Nacido en Santander en 1969, Jaime Cobo dio sus primeros pasos en el mundo audiovisual en la Escola Massana de Barcelona, donde cursó estudios de lenguaje cinematográfico y fotografía. En 2003 completó un máster de edición de vídeo no lineal y composición, etapa en la que comenzó a trabajar profesionalmente a través de Edigráfica Audiovisual, empresa de la que es socio junto a Ignacio Sánchez, productor de 'Internacional. Un equipo diferente'.

Jaime Cobo, director «Es la prueba de que una historia pequeña, hecha desde Cantabria con medios modestos, puede resonar por su autenticidad y valores»

«Estar en la misma competición que nombres tan destacados es un salto cualitativo y simbólico enorme»

«Esta nominación es un reconocimiento a quienes creyeron en el poder del deporte para cambiar vidas»

A lo largo de su trayectoria ha combinado el trabajo técnico con una mirada sensible hacia el relato humano. Su filmografía incluye documentales como 'Parque Cuaternario' y 'Zoo de Santillana del Mar', 'Con tu piedra', 'León, pasión a hombros' o 'El muro que conocí, las barreras que saltaré', además del videoclip 'Días de colores' del grupo Celtas Cortos. En todos ellos aparece una constante: la voluntad de capturar la emoción detrás de lo cotidiano, de mirar al otro con empatía y profundidad.

'Internacional. Un equipo diferente' nació en 2011, cuando Vicente Corral -amigo de infancia del director- impulsó en Santander la creación del equipo con una misión clara: integrar a personas de distintas nacionalidades a través del deporte. La cámara de Cobo comenzó entonces a seguir el proceso de formación y evolución del grupo, registrando historias personales de quienes encontraron en el balón un lenguaje común.

El documental muestra cómo, entre dificultades económicas, logísticas y emocionales, aquel proyecto deportivo se fue convirtiendo en una experiencia de vida. Jugadores, entrenadores y colaboradores comparten en pantalla su tránsito por un camino de aprendizaje mutuo, donde el fútbol actúa como espejo de los desafíos de la convivencia y la inclusión.

Rodado a lo largo de más de una década y concluido en 2024, el filme no disimula los obstáculos, sino que los incorpora como parte esencial de su narrativa. El resultado es una obra que trasciende lo deportivo para convertirse en un testimonio de resistencia, dignidad y esperanza.

La selección en el Paladino d'Oro supone un paso decisivo para este proyecto nacido fuera de los grandes circuitos de producción. Compartirá nominación con títulos dedicados a figuras emblemáticas como Eddy Merckx, Marco Pantani (Il cielo del Pirata) o Arda Turan (Confrontation), y con películas tan reconocidas como El mejor, de Barry Levinson -protagonizada por Robert Redford-, o Cinderella Man, con Russell Crowe.

«Estar en la misma competición que esos nombres representa un salto cualitativo y simbólico enorme -señala el director-. Es la prueba de que una historia pequeña, hecha desde Cantabria con medios modestos, puede resonar por su autenticidad y sus valores universales».

En un panorama audiovisual dominado por las grandes producciones, Internacional. 'Un equipo diferente' reivindica el poder del cine independiente para dar visibilidad a realidades locales con eco global. El documental se apoya en un discurso sencillo pero profundamente humano: el del fútbol como terreno de encuentro, como refugio para quienes buscan un lugar en la sociedad y como espacio donde la diversidad se convierte en fortaleza.

Además del reconocimiento internacional que supone su inclusión en el festival de Palermo, la selección abre la puerta a nuevos contactos con circuitos culturales y medios especializados, lo que podría facilitar su distribución en plataformas y festivales de otros países.

Jaime Cobo viajará a Palermo para representar al equipo y al grupo humano que ha hecho posible el proyecto. «Esta nominación -afirma-es también un reconocimiento a quienes creyeron en el poder del deporte para cambiar vidas, y a todos los que, con esfuerzo y pasión, hicieron que esta historia se convirtiera en película».