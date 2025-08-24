El proyecto cántabro Ruido interno suma el estreno de teatro-documento, 'Miscelánea' En coproducción con Estrella R. Artes Escénicas, lleva su montaje sobre salud mental a la Feria de Castilla y León de Ciudad Rodrigo

El montaje está basado en la experiencia personal de Estrella R., actriz y protagonista de la puesta en escena.

Guillermo Balbona Santander Domingo, 24 de agosto 2025, 02:00

Definida y concebida como «un grito de dolor, un homenaje a los servicios públicos, una experiencia en primera persona». También como una miscelánea de sentimientos, vivencias, información, imágenes, música... «un cóctel-loco, cuando el diagnóstico es una miscelánea de patologías psíquicas», el nuevo montaje de Ruido Interno verá la luz esta semana en la Feria de Teatro de Castilla y León en Ciudad Rodrigo. En primavera de 2024 Estrella R. (actriz, bailarina y creadora de Estrella R. Artes Escénicas, Castilla y León) comenzó a documentar lo sucedido tras el ingreso hospitalario de su hija, de 14 años. Durante las horas, días y semanas que duró esta situación, fue «haciendo fotos, grabando vídeos y escribiendo reflexiones sin ninguna pretensión, más que el desahogo». Hasta que un acontecimiento marcó el punto de inflexión y decidió que había que contarlo.

Tras compartir horas de charla con Juan Carlos Fernández y Mamen Campo, de la compañía Ruido Interno, surgió el paso definitivo: abordar el territorio de la salud mental fundamentándolo en la experiencia personal de la actriz, protagonista y autora de los textos, Estrella R.

Ruido Interno lleva desde 2012 creando espectáculos de artes escénicas con la implementación de audiovisuales y nuevas tecnologías. Aúna «la creatividad y sensibilidad con el conocimiento técnico y bagaje personal y profesional». En diciembre del pasado año, durante el ciclo Teatro Exprés de la Fundación Santander Creativa, tuvo lugar el antecedente de la pieza en un formato reducido de quince minutos.

Ruido interno, un proyecto en el que se confluyen diversos lenguajes formartos y creaciones en torno a la escena y la imagen, amén de su gestión funcional como compañía, vive este verano una intensa actividad. A su organización del Festival de Cine Rurales, cuya cuarta edición se celebara en Espinama la próxima semana, del 29 al 31, se sumaba anoche su espectáculo de videomapping, luz y sonido en la celebración del 40 aniversario del Palacete como espacio de arte. Ahora afronta un nuevo estreno absoluto, el del montaje 'Miscelánea'.

La obra pone el foco en la psiquiatría infanto-juvenil, «cuestionándose también quién cuida de las personas que cuidan». Los responsables de Ruido Interno, compañía con la que Estrella R. ya había colaborado en distintos proyectos, se propusieron ordenar todo ese material generado para transformarlo en un formato teatral. Juan Carlos Fernández se encargó de editarlo, de dirigir a la intérprete y de elaborar la técnica que acompaña la puesta en escena.

Al margen de la pieza presentada en Teatro Exprés, la propuesta «requería de otros tiempos y otro ritmo porque es un guion que necesita respirar y además el público también necesita tomarse su tiempo para asimilar todo lo que se cuenta», explican sus artífices.

Estrella R. Artes Escénicas es una compañía unipersonal nacida en 2014 y radicada en Burgos en la que colaboran músicos, técnicos y otros creadores en función del tipo de espectáculo. Su repertorio incluye formatos familiares, espectáculos de danza y propuestas pedagógicas con talleres y formaciones en torno a las artes escénicas.

Actualmente su responsable es presidenta de La Parrala, sede de la Asociación de Artes Escénicas de Burgos que aglutina a 32 compañías y celebra este año su 25 aniversario.

Ruido interno tiene en escena ocho espectáculos teatrales y a finales de enero de 2026 estrenará en el Palacio de Festivales su nuevo montaje, 'A simple vista', de Juan Carlos Fernández. Además, la compañía ha diversificado su actividad en los últimos años, incorporando distintos proyectos en torno a las artes escénicas, los festivales y los espectáculos como el festival 'Hágase la luz' que en octubre celebrará su quinta edición; o el citado 'Festival de Cine y Cortometraje en el Medio Rural y Natural' que se celebra en Espinama y que este mes distinguirá al cineasta Nacho Vigalondo.

Además, ha organizado y presentado la última 'Gala de las Letras de Santander' y hasta fin de año participa con una serie de propuestas propias dentro del programa 'El MAS se sale'.