La escritora María Sánchez. 'Habitar el Paisaje' integra disciplinas como las artes plásticas y la escritura, junto a otras como la ecología, la botánica o la horticultura. José González

El proyecto cultural 'Habitar el paisaje' plantea este mes una reivindicación de «la ciudad viva»

Ocho talleres, encuentros y rutas, del 10 al 19, integran un programa con disciplinas humanísticas y artísticas, sociales y científicas, como la ecología y la botánica

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Sábado, 4 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Visitar un jardín en pleno centro de Santander, «una especie de paraíso donde la naturaleza lo inunda todo». Recorrer los márgenes urbanos «para descubrir ... las infinitas posibilidades plásticas que nos ofrece nuestro entorno natural». Participar, de la mano de la veterinaria y escritora María Sánchez, en un taller de improvisación poética para 'soñar un árbol' y explorar la relación entre lo textil y la memoria junto a la reconocida artista multidisciplinar Belén Rodríguez. Estas son algunas de las propuestas que integran la segunda edición de 'Habitar el Paisaje', un proyecto cultural diseñado y organizado por Patricia Munté García de la Santa, gestora y comunicadora cultural; y reconocido en la convocatoria de subvenciones generales de la Fundación Santander Creativa. Toda la propuesta gráfica de este proyecto es obra de Isabel de la Sierra, directora de arte creativa con estudio propio en Santander. En esta segunda edición colaboran de nuevo SEO/BirdLife y Santander Capital Natural y se incorpora, además, la Dirección de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Santander.

