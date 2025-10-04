El proyecto cultural 'Habitar el paisaje' plantea este mes una reivindicación de «la ciudad viva»

Visitar un jardín en pleno centro de Santander, «una especie de paraíso donde la naturaleza lo inunda todo». Recorrer los márgenes urbanos «para descubrir ... las infinitas posibilidades plásticas que nos ofrece nuestro entorno natural». Participar, de la mano de la veterinaria y escritora María Sánchez, en un taller de improvisación poética para 'soñar un árbol' y explorar la relación entre lo textil y la memoria junto a la reconocida artista multidisciplinar Belén Rodríguez. Estas son algunas de las propuestas que integran la segunda edición de 'Habitar el Paisaje', un proyecto cultural diseñado y organizado por Patricia Munté García de la Santa, gestora y comunicadora cultural; y reconocido en la convocatoria de subvenciones generales de la Fundación Santander Creativa. Toda la propuesta gráfica de este proyecto es obra de Isabel de la Sierra, directora de arte creativa con estudio propio en Santander. En esta segunda edición colaboran de nuevo SEO/BirdLife y Santander Capital Natural y se incorpora, además, la Dirección de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Santander.

Habitar el Paisaje «reivindica el paisaje y el jardín como espacios naturales que han de ser incorporados de nuevo a nuestras vidas». El programa se desarrollará a lo largo de varias jornadas de experimentación entre el 10 y el 19 de este mes en distintos lugares de la ciudad. «Continuamos abordando la crisis ecosocial y medioambiental a través de la exploración y el análisis de nuestra relación con la naturaleza más cercana, empleando las artes y la cultura como herramientas de mediación que nos facilitan imaginar otros futuros posibles», asegura la responsable del proyecto.

'Habitar el Paisaje' integra disciplinas humanísticas y artística, como las artes plásticas y la escritura, junto a otras sociales o científicas como la ecología, la botánica o la horticultura. Además, el subtítulo de esta segunda edición, 'La ciudad viva', hace referencia al libro 'Fitópolis. La ciudad viva', del neurólogo vegetal Stefano Mancuso, una obra que plantea transformar las ciudades en organismos vivos interconectados donde la naturaleza juega un papel fundamental asegurando, a largo plazo, la sostenibilidad del planeta. Aunque todas las actividades son gratuitas, el aforo es limitado; y para participar es necesario reservar plaza en la web oficial del proyecto: https://habitarelpaisaje.es/ y el correo info@habitarelpaisaje.com.

El programa comenzará el viernes 10 a las 17.00 horas con la visita a un jardín privado en pleno centro de Santander. El aforo está limitado a diez personas.

La Ruta plástica infantil, 'Todo esto antes era campo', está previsto el sábado 11, de 10.00 a 14.00 horas, niñas y niños de ocho a dieciséis años tendrán la oportunidad de descubrir la ciudad desde otro punto de vista: «el del tercer paisaje», definido por el jardinero y ecologista francés Gilles Clément como «aquel que aparece en las cunetas de la carretera, en los lugares residuales de nuestras ciudades».

El recorrido estará dirigido por Guillermo de Foucault y Javier Trugeda, dos artistas plásticos con amplia experiencia en educación y mediación, que exploran el lenguaje del dibujo y sus posibilidades técnicas; y valoran especialmente la experiencia de campo y la improvisación.

'Empeño en florecer' es un encuentro literario con la escritora María Sánchez. La librería Gil acogerá esta actividad abierta el miércoles 15 a las 19.00 horas. Esta reconocida escritora y veterinaria cordobesa invita a pensar qué tipo de antepasados queremos ser, qué sombras deseamos sembrar y dejar para el mañana a través de su último poemario, 'Fuego la sed', publicado en la editorial La Bella Varsovia en 2024. El Taller de improvisación poética de María Sánchez: '«Soñar un árbol'. es una oportunidad de acercarse al proceso de creación de la autora, pero también al suyo propio.

Una visita y cata en un viñedo local, bajo el epígrafe 'A través de los morios de pedra seca', se suma al programa. Al frente de Proyecto Matoblanco se sitúa Pedro Agudo, un cántabro que trabaja por recuperar el cultivo de la vid en Cueto entre morios de piedra seca (pequeños muros edificados utilizando piedras de diferentes tamaños que se hacen encajar como si fuera un puzle, sin argamasa o mortero para su sujeción) acantilados y zarzas. Su intención es dinamizar el paisaje de la zona, preservar la campiña natural del entorno y expandir sus 8.000 metros cuadrados de pequeñas fincas cultivando variedades de uvas reconocidas en Cantabria.

Este proyecto busca revivir la antigua tradición vinícola de Santander-Cueto, que existía desde el siglo XIII. Esta actividad, para la que también se necesita reservar plaza, se desarrollará el sábado 18 de 10.00 a 13.00 horas.

En el Taller de tintes naturales 'Jardines cromáticos: una mirada útil a los jardines de la ciudad', los los miembros de The Dyer's House mostrarán el arte de los tintes naturales, compartirán sus conocimientos sobre botánica de una forma práctica, explicarán los procesos químicos encargados de la formación del color y se adentrarán en un mundo nuevo de posibilidades sostenibles.

Romina Gabrielli, diseñadora textil y museógrafa, y Antonio Fernández de Molina, economista ecológico y agroecólogo (aquel que aplica los procesos ecológicos en los sistemas de producción agrícola), son los creadores de esta «escuela de tintes naturales y sustentable» ubicada en el Valle de Soba. Las sesiones se celebrarán el sábado 18 de 11.00 a 13.30 y de 16.00 a 19.00.

El Taller de jardinería biodiversa 'Panal de diversidad: proyectando un nuevo jardín público', en colaboración con SEO/BirdLife, Santander Capital Natural y la Dirección de Medio Ambiente del Ayuntamiento. El objetivo es participar en la creación de un jardín que mejore la biodiversidad en el barrio. El número de plazas está limitado a quince personas. El taller se celebrará en el Parque de Mendicouague el domingo 19, de 10.00 a 13.00 horas.

Finalmente, 'Inolvidable Isidora: el afecto y el textil', taller participativo con Belén Rodríguez clausurará esta segunda edición el domingo 19, de 16.00 a 20.00, junto a la creadora multidisciplinar Belén Rodríguez. Su proyecto artístico descompone pictórica y escultóricamente ingredientes culturales esenciales en clara referencia al mundo artesanal textil. La artista recoge los frutos naturales del entorno en el que reside en Cantabria y actúa como agente de un proceso de representación: «Una vez obtenido el tono de color, ya no necesita recrear la forma de los árboles o las nubes, de la hierba o las rocas». Trabajando de esta manera, excluye la paleta de pintora y crea su propio repertorio cromático. En esta actividad, explorará la relación entre el textil y la memoria.