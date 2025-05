El 2 de mayo es una fecha marcada en el calendario de Fernando Macaya, y no es para menos. Presenta proyecto personal y lo hace ... firmando no uno, sino dos discos; el primero, compuesto por diez temas, y el segundo, por ocho. En total, dieciocho canciones autoproducidas que le han permitido al responsable de los estudios Moon River «volver a empezar». Hoy viernes ofrecerá un concierto muy especial en lo personal, en el que volverá a ponerse el traje de frontman y en el que presentará por primera vez a los músicos que componen el resto de la tripulación: Borja Juanco (bajo), Rodrigo Irizábal (batería) y Kike Lázaro (guitarra y coros). Aún hay entradas disponibles.

-Presenta en directo dos discos a los que se refiere cariñosamente como 'I' y 'II'. ¿Qué va a encontrar el oyente en ellos?

-Sí, eso es. Presentamos dos discos porque el que saqué hace ya tiempo -su homónimo 'Macaya' (2022), al que en ocasiones llama 'I'-, fue un disco que grabamos en el estudio después de la pandemia, con Karlos Arancegui, Mikel Azpiroti y Borja Juanco. Los dos primeros son músicos con los que tocaba con Duncan Dhu y con Mikel Erentxun. Se editó en vinilo, pero nunca lo llegué a presentar oficialmente porque se nos juntaron varias cosas, así que se fue alargando y se quedó todo sin presentar. Yo seguí haciendo más canciones sin ninguna pretensión de nada, pero claro, de repente me junté con más temas y dije: «pues tengo una colección curiosa». Me puse a grabarlos y ya vimos la necesidad de buscar una fecha en directo. Hemos pisado el acelerador y hemos terminado de grabar el segundo disco, 'II', que aún no lo hemos publicado en plataformas.

-¿Cuándo lo estará?

-Iremos poco a poco. Digamos que lo bueno de esto es que ya tengo un repertorio de canciones que se han materializado en dos discos de 'Macaya' como proyecto personal, y nos van a permitir hacer un concierto extenso.

-El primero solo se editó en vinilo. ¿Qué formato tendrá este segundo trabajo y dónde podrá adquirirse?

-El primero, como dices, solo lo sacamos en vinilo y también está disponible en plataformas digitales. Este segundo disco va a seguir por el mismo camino, editado en vinilo. Como no puede ser de otra manera, el punto de venta oficial será Discos Cucos en Santander, con Ana. Para los músicos es una heroína, porque mantener una tienda de discos en estos tiempos es un trabajo bastante complejo. También se podrá adquirir online.

-Ambos trabajos son autoeditados.

-Sí, eso es. Para el primer disco -publicado en 2022- sí llegué a tocar alguna puerta para ver si alguna casa o sello podría tener interés en editarlo, pero realmente hoy en día, si hablamos de compañías grandes, aunque te puedan ayudar a sacarlo es casi vender tu alma al diablo, porque no van a hacer mucho por ti. Se quedan con muchos derechos y mucha cantidad de royalties del disco, así que realmente no tiene mucho sentido recurrir a ellos.

-Volviendo a Macaya, titula a sus discos 'I' y 'II', como si comenzara de nuevo, aunque en realidad lleve en esto toda la vida. ¿Cada disco es un principio?

-Sí, la verdad es que este proyecto me está dando la oportunidad de volver a empezar. Hacer el primer disco ya como 'Macaya' era una necesidad vital; tenía muchas ideas guardadas y siempre tenía en mente la cosa de hacer un disco propio, ya no sé si por una cuestión de ego o llámalo como quieras, pero quería tenerlo ahí. Y ahora me encuentro en un momento en el que estoy haciendo canciones con las que me siento más identificado, porque no tengo que rendir cuentas a nadie. Lo de decir que «este es mi disco más personal y el mejor que he hecho en toda mi carrera» es algo muy manido y que siempre se dice, pero en este caso sí lo pienso. Cada vez me estoy animando a hacer más canciones y creo que estoy mejorando a la hora de escribir las letras. Estoy siendo más puntilloso.

-Habla de estas canciones como el resultado de «ideas guardadas durante años». Una de ellas se remonta a su juventud en Gama y 'El Puente de la Roja'.

-Esa canción fue una especie de experimento que me planteó un amigo del pueblo, que me retó a ver si podría hacer un tema sobre el pueblo y los recuerdos de cuando nos bañábamos de chavales en ese sitio, el Puente de la Roja. Y resulta que al escribir del pueblo y visualizarlo todo tan claro, salió bastante fluido. Puede que sea una de las canciones más frescas del disco. No estaba pensada para formar parte de nada, pero ha terminado entrando.

-'Ojos Tramposos' y 'Búscame' son otros cortes incluidos en este segundo trabajo.

-Sí. 'Búscame' es una canción que se quedó fuera de 'I' porque la grabamos pero no terminaba de gustarme, así que ahora le modificamos algunas cosas de la letra y la estructura, y la hemos recuperado. Y 'Ojos Tramposos' creo que a día de hoy es la canción más inmediata que he hecho. Cuando la ensayamos en la banda tenemos una sensación común de que es el mejor tema del disco, y aunque la temática no es nada del otro mundo -habla de una chica y de cosas que nos pueden pasar a todos en el día a día-, sentimos que funciona. Este es un disco hecho sin presión, en el que he ido escribiendo las canciones a medida que pasaba el tiempo, y eso se nota.

-¿El paso de tantos músicos por los estudios Moon River permite aprender de otros compañeros de profesión?

-Desde luego. Quieras o no, al trabajar con gente de todo tipo te puedes encontrar de repente con unas sorpresas muy gratas. Hay gente novel, o que está grabando su primer disco, con frases buenísimas o que clavan una palabra justo en el momento que tiene que ir. Así que sin quererlo, estoy venga a absorber de los cerebros de los demás. Es una suerte el poder estar rodeado de gente que hace música, desde gente que empieza hasta gente ya con una trayectoria como Quique González, Diego Vasallo o Luis Auserón.

-Borja Juanco repite en 'II', y ahora se suman a la tripulación Rodri Irizábal (The Four Breakers) y Kike Lázaro (Stock). ¿Hay grandes músicos en Cantabria?

-Sin duda. He contado con músicos de aquí, porque además quiero que en este proyecto haya una continuidad, que es de lo que se trata. Rodrigo Irazábal es un batería que me ha ayudado bastante en la maquetación de las canciones y con el que he compartido más grabaciones en el estudio; y Kike Lázaro era el cantante de Stock y ahora tiene su proyecto en solitario, 'Lázaro'. Todos ellos son gente con la que sé que esto va a funcionar.