El Proyecto Espora organiza una visita guiada de Néstir del Barrio a la muestra 'Breathing Bay' de Uslé

«¿Cuántos segundos tardamos en olvidar un sueño hasta que solo recordamos la idea general? ¿Cómo podemos adivinar el proceso pictórico cuando solo vemos el resultado final?». Los interrogantes fueron planteados por el artista Néstor del Barrio tras visitar por primera vez la exposición 'Breathing Bay' de Juan Uslé, partiendo del concepto de la serie de pinturas 'Soñé que revelabas'. La necesidad de intentar averiguar cómo Uslé realiza técnicamente sus pinturas le hizo sentir a Néstor del Barrio «una experiencia sonámbula». Imposible de recordar y de «saber qué pasó en ese momento, pero consciente de que algo ha sucedido al despertar y recordarlo en esos pocos segundos que nos concede lo consciente». Compartir esas preguntas e inquietudes es el objetivo de la visita guiada prevista el próximo sábado 27 a las 12.00 horas en el Palacete del Embarcadero, lugar de la muestra de Uslé, previa a su próxima retrospectiva que organiza el Museo Reina Sofía. Bajo el epígrafe 'Pintura noctámbula', el Proyecto Espora revela el proceso de Juan Uslé visto a través de los ojos de otro artista. «Un proceso que se muestra como un olvido temporal: una huella de lo que representa ese tiempo nocturno, sin que nunca podamos saber el secreto de lo que sucedió en la oscuridad».

Néstor del Barrio, artista y director creativo, desarrolla su práctica desde la pintura hasta las instalaciones a gran escala. Su trabajo incluye decoración e interiorismo en espacios, presentaciones de moda y ambientación teatral a través del diseño escenográfico. Lleva más de 15 años desarrollando su investigación pictórica y ahora se encuentra en un punto de inflexión para el resto de su práctica multidisciplinar, buscando nuevas formas y lenguajes que contengan su personalísimo imaginario visual.

Actualmente expone 'Manual de Desguace' en la Sala Robayera de Miengo.

Desde el inicio de su carrera, su investigación artística ha estado influenciada por el entorno en el que creció, las montañas cercanas al mar en Cantabria, en las que incluye y fusiona referencias visuales de las nuevas tecnologías y elementos industriales.

Su metodología incluye «el uso de materiales obsoletos, componentes y el desmantelamiento -físico o conceptual- de objetos cotidianos reconocibles que son reutilizados en narrativas artísticas».