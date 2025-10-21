Un proyecto recupera la figura de Catalina Bárcena, la actriz cántabra que conquistó Broadway y Hollywood

Estrella internacional del teatro y el cine, la actriz lebaniega Catalina Bárcena, considerada una de las mejores intérpretes de la escena junto a Margarita ... Xirgu y María Guerrero, rodó siete películas en Hollywood en los años 30. Ahora un proyecto que ha conllevado investigación, compilación documental y reivindicación, recupera la memoria y la importancia cultural de Bárcena, lo que permite corregir el desconocimiento en torno a su figura. Hoy, la puesta de largo de este proyecto encabezado por el director de escena Román Calleja y plasmado en una web ,'Introducción a la vida y obra de Catalina Bárcena' -una primera aproximación a su trayectoria- acerca la huella de la actriz destacada en el teatro español y referente cultural del siglo XX.

Desde las 19 horas, el Centro Botín acogerá la 'Conferencia-Re-presentación' que sirve de punto de partida de esta recuperación bajo el epígrafe 'Catalina Bárcena: su legado'. Un acto que aúna la palabra, el teatro y la imagen para revivir el significado histórico de la intérprete (1888-1978), que revolucionó los escenarios y llevó su arte desde Santander hasta París, Broadway y Hollywood.

La propuesta, de 75 minutos, combina la narración escénica con dos lecturas dramatizadas: 'La prueba', de Narciso Díaz de Escovar, escena con la que Bárcena impresionó a María Guerrero en su audición para ingresar en el Teatro Español, y el poema que Federico García Lorca le dedicó en 1920. Participarán los intérpretes Petra Korvasova y Pau Ruiz, bajo la dirección de Calleja. «Catalina Bárcena no fue solo una gran actriz; fue una lección de libertad. Vivió con una dignidad que todavía nos interpela», afirma el director de escena y dramaturgo Román Calleja, responsable de esta investigación que ha durado más de tres años.

Ampliar La actriz cosechó triunfos memorables en el teatro de París y Nueva York, así como en el cine de Hollywood.

MÁS INFORMACIÓN Catalina

La actriz de origen lebaniego que creció en Cuba, regresó a Santander, se formó en Madrid, triunfó en Hollywood y se exilió en Buenos Aires. Julio Checa y Alba Gómez ya reivindicaron su figura y su historia hace dos años a través del libro 'Catalina Bárcena. Voz y rostro de la Edad de Plata'. (Bala Perdida). Ambos destacaron que el valor principal de la actriz era su voz. «Una voz enormemente clara, con una dicción excelente, alejada del grito y de la grandilocuencia, muy marcada por la naturalidad».

Nacida en Cienfuegos, se cría en Santander, la que siempre consideró su patria. Tabajó de forma incansable durante años hasta que la Guerra Civil la llevó al exilio y tuvo que permanecer en Argelia, Francia y Argentina, alejada de sus hijos durante once largos años.

A modo de acto de amor y memoria, la iniciativa de Calleja es el punto de partida de un amplio proyecto cultural destinado a rescatar del olvido la figura de la «pionera del teatro moderno en España, musa de Gregorio Martínez Sierra, María Lejárraga, Lorca, Falla y Sorolla, y una de las mujeres más influyentes y libres de su tiempo».

Durante el acto, se anunciará el lanzamiento de la página web oficial, la primera plataforma digital dedicada íntegramente a su vida y obra. Catalina Bárcena triunfó en Broadway en 1927, interpretando íntegramente en español ante público anglófono. Protagonizó en Hollywood la primera película hablada en español (Mamá, 1931) y fue musa de García Lorca, quien estrenó su primera obra con ella. Introdujo en España el principio que transformó la interpretación moderna: «Los personajes no se dicen, se habitan». Primera mujer en asistir a un entierro público en España, el de Benito Pérez Galdós en 1920, fundó su propia compañía teatral en 1948, en plena posguerra, formando a nuevas generaciones de actores.

Román Calleja, director, actor y dramaturgo, ha dirigido más de veinte espectáculos de teatro y ópera. Fue coordinador general del Palacio de Festivales y creador de la Escuela de Arte Dramático de Cantabria. Desde hace tres años, lidera este proyecto de recuperación de Catalina Bárcena, cuyas «extraordinarias cualidades interpretativas le permitieron encabezar un proyecto artístico de enorme prestigio fuera de nuestras fronteras: el Teatro de Arte de Gregorio Martínez Sierra (1916-1926)».

El acto de hoy propone una aproximación a la apasionante biografía de la actriz a modo de recorrido por la documentación que utilizaron para la reconstrucción de la trayectoria que, en buena medida, «procede del fondo de Catalina Bárcena y Gregorio Martínez Sierra de la Biblioteca Regional de Madrid».

Lorca dedicó a la actriz estos versos: «Tu voz es sombra de sueño./Tus palabras/son, en el aire dormido,/pétalos de rosas blancas./Tienen tus ojos la niebla/ de las mañanas antiguas./ ¡Dulces ojos soñolientos,/preñados de lejanías!».