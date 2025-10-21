El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Proyecto.Sus extraordinarias cualidades permitieron a la intérprete encabezar el Teatro de Arte de Gregorio Martínez Sierra.

Un proyecto recupera la figura de Catalina Bárcena, la actriz cántabra que conquistó Broadway y Hollywood

El Centro Botín acoge hoy la puesta de largo, con una 'Conferencia- Re-presentación' dirigida por Román Calleja, que abre la reivindicación de una de las grandes figuras olvidadas del teatro español

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Martes, 21 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Estrella internacional del teatro y el cine, la actriz lebaniega Catalina Bárcena, considerada una de las mejores intérpretes de la escena junto a Margarita ... Xirgu y María Guerrero, rodó siete películas en Hollywood en los años 30. Ahora un proyecto que ha conllevado investigación, compilación documental y reivindicación, recupera la memoria y la importancia cultural de Bárcena, lo que permite corregir el desconocimiento en torno a su figura. Hoy, la puesta de largo de este proyecto encabezado por el director de escena Román Calleja y plasmado en una web ,'Introducción a la vida y obra de Catalina Bárcena' -una primera aproximación a su trayectoria- acerca la huella de la actriz destacada en el teatro español y referente cultural del siglo XX.

