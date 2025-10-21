El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Catalina

Marta San Miguel

Marta San Miguel

Santander

Martes, 21 de octubre 2025, 07:16

Comenta

Catalina es un nombre familiar. Al menos, en mi familia era el de un ser muy querido. Cada vez que lo escucho, nombra esa presencia, ... la recuerdo, la honro, por eso, cuando he visto que este martes hay una conferencia en el Centro Botín sobre una mujer llamada igual, he caído en la cuenta de que más allá de la toponimia emocional, detrás de un nombre propio hay todo un tratado. En este caso, un tratado sobre el arte escénico de nuestro país, el que contiene la vida de Catalina Bárcena.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Adif aprueba el proyecto del soterramiento y licitará las obras entre «finales de año y principios de 2026»
  2. 2

    Cantabria concede mil permisos en terreno rústico en dos años con la nueva Ley del Suelo
  3. 3

    Ganadería «blinda» Cantabria y suspende todas las ferias ante la nueva enfermedad de las vacas
  4. 4

    «El Gobierno ha hecho lo contrario a ayudarnos y aun así hemos sobrevivido»
  5. 5 Dos heridos graves y seis leves en un choque frontal entre un coche y un autobús en Castro Urdiales
  6. 6

    Correos ya no entrega cartas a los vecinos de Santander que no han actualizado el nombre de su calle
  7. 7

    La investigación de un castillo medieval brinda hallazgos aún más antiguos en Iguña
  8. 8

    La educación cántabra afronta una semana de huelga docente
  9. 9

    Los sindicatos cifran la huelga en institutos en un 40% y Educación lo rebaja al 24%
  10. 10

    El Sardinero llama a su revitalización

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Catalina