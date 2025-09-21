El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
El Premio Nacional de Cinematografía mostró su apoyo al pueblo palestino. EFE

Eduard Fernández

Actor
«Quieren matar a todos en Gaza de la manera más cruel»

El actor denuncia «la salvajada del genocidio en Gaza» al recoger el Premio Nacional de Cinematografía en el Festival de San Sebastián

Oskar Belategui

San Sebastián

Domingo, 21 de septiembre 2025, 02:00

Eduard Fernández tiene 61 años, cuatro Goyas, la Concha de Plata al mejor actor en el Festival de San Sebastián, la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, una hija actriz y el cariño y respeto de toda la profesión. Le faltaba el Premio Nacional de Cinematografía, que ayer sábado le entregó el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, en el marco del Festival de San Sebastián. Al acto asistió la vicepresidente segunda Yolanda Díaz y la plana mayor del cine español. El actor lanzó un emocionante discurso en el que leyó el nombre de niños asesinados en Gaza tras colocarse la kufiya o pañuelo palestino: «Quien no se conmocione con el genocidio en Gaza tiene un problema de falta de humanidad», aseguró.

«Quiero reivindicar una barbaridad que está ocurriendo en estos momentos, y es el genocidio de Gaza, relató». «Los quieren matar a todos de la manera más cruel y más bestia. Quien no se conmocione en lo más profundo de su ser con las barbaridades que vemos cada día en televisión tiene un profundo problema con su humanidad. Si eso es colectivo, el problema es grave y profundo. Cuesta encontrar palabras, pero Gaza es un espejo donde salimos todos, lo queramos o no», manifestó el actor.

En el último año, a Eduard Fernández nos lo hemos creído en la piel de dos personajes reales: Enric Marco, un sindicalista que se inventó una vida como superviviente del Holocausto nazi, y Manolo Vital, el conductor de autobús urbano que en 1978 se empeñó en subir el vehículo que conducía al barrio obrero en el que vivía en las alturas de Barcelona. 'Marco' y 'El 47' fueron dos de las mejores películas de la temporada. Además, al actor también le dio tiempo a debutar como director con el cortometraje 'El otro'.

«Soy incapaz de juzgar a un personaje, porque entonces no lo puedo interpretar», afirmó. Hasta en la piel del brutal José Millán-Astray, fundador de la Legión, en 'Mientras dure la guerra', encontró «cosas muy interesantes que me hicieron empatizar de alguna manera, aunque mi ideología sea absolutamente distinta». Fernández citó a Shakespeare en boca de Hamlet: «El fin de una actuación ha sido, es y será ofrecer a la naturaleza un espejo en el que vea la virtud su propia forma y el vicio su propia imagen». «La gente del cine y la cultura somos un reflejo de nuestro siglo y del momento en que vivimos», prosiguió el actor. «Por respeto a este oficio, es inevitable ser un espejo y reivindicar la barbaridad que está ocurriendo en Palestina, la salvajada, el genocidio y la barbaridad -llámalo como quieras-, que es dejar morir a los niños de hambre». Eduard Fernández leyó los nombres de niños menores de dos años asesinados en Gaza. «Es la debacle de nuestro siglo. Alguno dirá ¡qué pesados sois con el tema! No podemos dejar de decirlo constantemente, porque ellos no se van a cansar de matar sistemáticamente. Son muy buenos, lo hacen muy bien». Jon Garaño, que le dirigió en 'Marco', y la realizadora Mar Coll, que contó con el intérprete en 'Tres días con la familia', leyeron sendos discursos alabando el talento y la humanidad de un gigante que comenzó como mimo en Barcelona y junto a Albert Boadella en Els Joglars antes de ser reclamado por el cine.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La celebración de otra edición del Galerna Fest revive la polémica del pasado año
  2. 2 El Ayuntamiento de Camargo decreta la paralización de la actividad de Valoria
  3. 3

    Un desembarco pasado por agua en Laredo
  4. 4

    Comienzan las obras del antiguo Zara de Torrelavega para convertirlo en un gimnasio de cuatro plantas
  5. 5

    Cantabria, tierra de vacas campeonas
  6. 6 Attaoui, quinto en la final de 800
  7. 7

    La puntualidad de las Cercanías de Feve crece al 97%, pero cae en picado en Renfe
  8. 8

    La huella cántabra en la fragata F-111
  9. 9 Piden dos años de cárcel al apaleado en Laredo por acosar a la hija de uno de los agresores
  10. 10

    La oferta de pisos turísticos se multiplica por trece en Cantabria en cinco años y supera a la de los hoteles

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes «Quieren matar a todos en Gaza de la manera más cruel»

«Quieren matar a todos en Gaza de la manera más cruel»