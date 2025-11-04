Raúl Hevia y Manuel Minch, en la tercera cita de los 'Encuentros con artistas' en el MAS En el proyecto, comisariado por Laura Cobo, ambos artistas abordan hoy en el Museo la relación entre cuerpo, memoria y materia

Guillermo Balbona Santander Martes, 4 de noviembre 2025, 01:00

Raúl Hevia y Manuel Minch protagonizan hoy la tercera sesión del ciclo 'Encuentros con artistas' en el MAS. Bajo el epígrafe 'Cuerpos y Materialidades', ... el acto tendrá lugar a las 19.00 horas con acceso gratuito. Este ciclo propicia 'Charlas Intergeneracionales' en el Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander como esta sesión que reunirá a los artistas Raúl Hevia (Oviedo, 1965) y Manuel Minch (Santander, 1993). El encuentro forma parte del proyecto comisariado y moderado por Laura Cobo, que invita a artistas de distintas generaciones a compartir sus procesos creativos, referencias y pensamiento visual. La concejala Noemí Méndez destaca que este ciclo busca acercar el arte contemporáneo a la ciudadanía y fomentar el diálogo entre creadores de distintas trayectorias y públicos diversos, reforzando la mediación cultural y la cercanía del MAS como espacio vivo de aprendizaje y reflexión. Cada sesión del programa se articula en torno a una disciplina artística y propone un espacio abierto para la reflexión y el intercambio entre artistas, ciudadanía y contexto cultural. Hevia y Minch abordarán, desde perspectivas complementarias, «la relación entre cuerpo, memoria y materia, poniendo en diálogo distintas maneras de entender la investigación visual como práctica expandida y como territorio donde pensamiento, experiencia y forma se entrelazan».

Los artistas El trabajo de Hevia se adentra en los modos de narrar la intimidad contemporánea a través de la memoria, el archivo y el lenguaje, reflexionando sobre los vínculos entre lo personal y lo colectivo. Su práctica artística, desarrollada entre la fotografía, el vídeo y el libro de artista, cuestiona las estructuras del relato y los modos de representación que configuran nuestra memoria visual. Por su parte, Minch explora, mediante una práctica procesual y experimental, la tensión entre lo visible y lo latente, combinando materiales y tecnologías para revelar las huellas invisibles de la presencia humana. Su obra se sitúa en el punto de encuentro entre tecnología, cuerpo y materia, invitando a reconsiderar cómo habitamos el tiempo, el territorio y la memoria. Durante el encuentro, ambos artistas presentarán su trabajo y compartirán sus procesos creativos e inquietudes. Posteriormente, mantendrán una conversación abierta moderada por Laura Cobo. El formato de estas charlas -exposición, diálogo y debate final- propone una experiencia cercana y participativa, «fomentando la comprensión del arte contemporáneo y la conexión directa entre creadores y ciudadanía».

