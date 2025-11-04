El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Raúl Hevia y Manuel Minch, en la tercera cita de los 'Encuentros con artistas' en el MAS

En el proyecto, comisariado por Laura Cobo, ambos artistas abordan hoy en el Museo la relación entre cuerpo, memoria y materia

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Martes, 4 de noviembre 2025, 01:00

Raúl Hevia y Manuel Minch protagonizan hoy la tercera sesión del ciclo 'Encuentros con artistas' en el MAS. Bajo el epígrafe 'Cuerpos y Materialidades', ... el acto tendrá lugar a las 19.00 horas con acceso gratuito. Este ciclo propicia 'Charlas Intergeneracionales' en el Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander como esta sesión que reunirá a los artistas Raúl Hevia (Oviedo, 1965) y Manuel Minch (Santander, 1993). El encuentro forma parte del proyecto comisariado y moderado por Laura Cobo, que invita a artistas de distintas generaciones a compartir sus procesos creativos, referencias y pensamiento visual. La concejala Noemí Méndez destaca que este ciclo busca acercar el arte contemporáneo a la ciudadanía y fomentar el diálogo entre creadores de distintas trayectorias y públicos diversos, reforzando la mediación cultural y la cercanía del MAS como espacio vivo de aprendizaje y reflexión. Cada sesión del programa se articula en torno a una disciplina artística y propone un espacio abierto para la reflexión y el intercambio entre artistas, ciudadanía y contexto cultural. Hevia y Minch abordarán, desde perspectivas complementarias, «la relación entre cuerpo, memoria y materia, poniendo en diálogo distintas maneras de entender la investigación visual como práctica expandida y como territorio donde pensamiento, experiencia y forma se entrelazan».

