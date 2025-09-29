El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
De izquierda a derecha: Sandro Cordero, Begoña García Crespo y Concha Rodríguez. DM

«Lo realista no tiene por qué ser verdad»

'Atra Bilis' ·

Hilo Producciones, Sótano B y La Estampa Teatro llegan el viernes al Palacio de Festivales con una propuesta que es «como darse de bruces con un espejo»

Ángela Madrazo

Ángela Madrazo

Santander

Lunes, 29 de septiembre 2025, 02:00

«Es como darse de bruces contra un espejo». Puede ser un perfecto resumen de la sensación con la que saldrán los espectadores de 'Atra ... Bilis'. O, por lo menos, la que comparten los tres productores de la obra. La cántabra Begoña García Crespo, de Hilo Producciones; el asturiano afincado en Cantabria Sandro Cordero, de Sótano B, y la extremeña Concha Rodríguez, de La Estampa Teatro, se «lanzaron a la piscina» con una propuesta peculiar: un texto «excepcional» de Laia Ripol, una obra con una estructura «tradicional» presentada desde una perspectiva «muy diferente» y la colaboración de tres empresas de tres comunidades autónomas distintas. El resultado se podrá ver en la Sala Pereda del Palacio de Festivales el viernes, a las 19.30 horas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Caen las notas de corte en la mayoría de grados de la UC tras la nueva Pau
  2. 2

    La última ola de José de Diego
  3. 3

    La prostitución crece en Cantabria y son más de cien los pisos que ofertan servicios sexuales
  4. 4

    Del MetroTus al aparcamiento en Mataleñas
  5. 5

    Santiago Cobo y Vanesa del Río ganan en Potes
  6. 6

    El Gimnástica-Selaya se suspende después de que un jugador reciba un fuerte golpe
  7. 7

    El parque empresarial de Laredo, el último proyecto que enfrenta a políticos y vecinos
  8. 8

    La consultora TPF y un promotor de EE UU impulsan un centro logístico en Orejo por más de 20 millones
  9. 9

    Los bajos del Rhin acumulan quince multas y denuncias en la última década
  10. 10

    Los Amigos de Parayas y su largo idilio aéreo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes «Lo realista no tiene por qué ser verdad»

«Lo realista no tiene por qué ser verdad»