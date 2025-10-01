La reflexión sobre la condición humana de 'Atra Bilis' tiñe de negro la Sala Pereda

Cuando Sandro Cordero leyó el libreto de 'Atra Bilis', de la dramaturga Laila Ripoll escribió hace 25 años tuvo claro que tenía que ponerla en ... escena «después de recoger la mandíbula del suelo», asegura. Se trata de una comedia «muy negra, muy bestia y muy feroz y, sobre todo, muy brillante» que habla de la condición humana por medio de cuatro mujeres, sus protagonistas, que despliegan carcajada pero que también provocarán «uno de esos escalofríos que recorren el alma».

Una obra que se representará el viernes en la Sala Pereda del Palacio de Festivales, a las 19.30 horas, bajo la dirección de Sandro Cordero en una coproducción de la compañía cántabra Hilo Producciones, la extremeña Estampa Teatro y la asturiana Sótano B que ayer fue presentada por el director, la productora ejecutiva de la obra, Begoña García y la responsable de la programación del Palacio, Isabel Ibarra.

Sobre el texto, el director de la obra asegura que «si Hamlet fuese mujer y rural sería un personaje de Laila Ripoll»

'Atra Bilis' llega al escenario después de ocho meses de trabajo en los que las tres compañías implicadas han ido dando forma a este texto que ya fue finalista al premio Max Mejor Autor Teatral en Castellano o al Premio Nacional de Literatura Dramática. Los ensayos se han articulado a través de distintas residencias artísticas en La Laboral, en Gijón; en La Nave del Duende, en Extremadura, y en la Fábrica de Creación de Santander tal y como explicaron ayer y ahora se estrena en Cantabria tras su primera puesta en escena en el Teatro Filarmónica de Oviedo.

La obra 'Atra Bilis' Dramaturgia de Laila Ripoll.

Dirección Sandro Cordero.

Actrices Laura Orduña, Cristina Lorenzo, Beatriz Canteli y Concha Rodríguez.

Producción Begoña García.

Producción ejecutiva Estampa Teatro, Sótano B e Hilo Producciones.

La obra, en palabras de Sandro Cordero reúne en un mismo texto «costumbrismo, esperpento, drama lorquiano, realismo mágico y terror gótico» y, según señala, «es un placer colosal encontrarse, como director, con una obra así sostenida por cuatro personajes femeninos con un peso, profundidad y plenitud que, por lo general, solo se encuentran en roles masculinos. Si Hamlet fuese mujer y rural sería un personaje de Laila Ripoll», aseguró al tiempo que pronosticó que se trata de una de esas obras que con el paso del tiempo se convertirá en un clásico teatral.

La escena

Esos personajes están interpretados por Cristina Lorenzo, Bea Canteli, Laura Orduña y Concha Rodríguez que dan vida a tres hermanas y a su criada que, reunidas en torno al ataúd del marido de una de ellas, van, poco a poco, desbaratando lo que tendría que ser un velatorio al uso. En medio de una tormenta surgen los recuerdos, los desamores, los secretos y los odios ocultos que abren la tapa de los truenos.

Y para Cordero el valor de la obra está tanto en el fondo, como en la forma. En lo que respecta a la forma, según indicó, los personajes, el ritmo, el lenguaje y sobre todo los giros narrativos que hacen de 'Atra Bilis', una obra brillante «colosalmente escrita». Y el fondo, «nos enfrenta cara a cara con la condición humana desde el punto de vista femenino». Y es una obra de humor y e intriga que está dentro de espectro que no dejará de sorprender al espectador.

Para Begoña García, productora ejecutiva del montaje, más allá de las risas que provoca esta obra es una invitación a reflexionar sobre cuestiones más profundas: «habla de feminismo, de inclusión, de integración, de igualdad, de violencia de género y de todas las realidades que envuelven la vida de las mujeres, un tema que nos resulta de gran interés a las tres compañías implicadas», explica. De hecho, la función de Almendralejo forma parte de las actividades subvencionadas por el Fondo del Pacto de Estado Contra la Violencia de Género.

García, que expuso como se ha puesto en marcha una obra en la que están implicadas tres compañías, y de tres lugares diferentes, confesó que cada vez es más partidaria de trabajar en la coproducción «que hoy en día es la manera de poder afrontar proyectos interesantes» y también destacó que tras su paso en Oviedo y Santander se representará en Almendralejo de forma que las tres compañías implicadas estrenarán en sus respectivos territorios antes de iniciar una gira con 18 fechas cerradas antes de fin de año.