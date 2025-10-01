El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Sandro Cordero, Isabel Ibarra y Begoña García presentaron la obra en el Palacio de Festivales. Roberto Ruiz

La reflexión sobre la condición humana de 'Atra Bilis' tiñe de negro la Sala Pereda

La obra que se representa el viernes, bajo la dirección de Sandro Cordero, «reúne costumbrismo, esperpento, drama lorquiano, realismo mágico y terror gótico»

Rosa M. Ruiz

Rosa M. Ruiz

Santander

Miércoles, 1 de octubre 2025, 02:00

Cuando Sandro Cordero leyó el libreto de 'Atra Bilis', de la dramaturga Laila Ripoll escribió hace 25 años tuvo claro que tenía que ponerla en ... escena «después de recoger la mandíbula del suelo», asegura. Se trata de una comedia «muy negra, muy bestia y muy feroz y, sobre todo, muy brillante» que habla de la condición humana por medio de cuatro mujeres, sus protagonistas, que despliegan carcajada pero que también provocarán «uno de esos escalofríos que recorren el alma».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Investigado un santanderino por llevarse 1.500 kilos de cobre en la empresa en la que trabajaba, de Reocín
  2. 2

    Comienza el derribo de Villa Mercedes en Laredo tras revocarse su protección
  3. 3

    Arranca la integración ferroviaria en Santander con el desvío de vías y la estación provisional
  4. 4

    Minuto de silencio en la Universidad Europea del Atlántico por Raúl Ramírez
  5. 5

    Ganadería prohíbe llevar cualquier tipo de ave a todas las ferias avícolas y ganaderas
  6. 6

    La Fiscalía cántabra insta a 15 ayuntamientos a que retiren sus monumentos y calles franquistas
  7. 7

    Este miércoles comienza el derribo de los dos edificios municipales de El Cabildo
  8. 8

    Cocina casera, quesada para recordar y bodega en Molino de Vejorís
  9. 9

    «Se ha intentado todo, pero al Palacio de Festivales aún se le resisten los jóvenes»
  10. 10

    La Policía Local de Torrelavega recibe la Medalla de Oro de la ciudad con el plante de los agentes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La reflexión sobre la condición humana de 'Atra Bilis' tiñe de negro la Sala Pereda

La reflexión sobre la condición humana de &#039;Atra Bilis&#039; tiñe de negro la Sala Pereda